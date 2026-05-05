73

ЦСКА и «Локо» обсуждали переход Галактионова. Оба клуба не исключают такой сценарий («СЭ»)

В понедельник армейцы объявили о расторжении контракта с Фабио Челестини. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов.

По информации «СЭ», ЦСКА и «Локомотив» обсуждали возможное назначение Михаила Галактионова главным тренером армейцев. Такое развитие событий не исключают в обоих клубах, при этом один из руководителей железнодорожников в частном разговоре заявил, что данный вопрос уже решен.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
Уволили тренера, который провалил подготовку после зимы, чтобы назначить тренера проваливающего третью весну подряд! Интересно =)
Что он там провалил? У него состав на 5-6 место и он за чемпионство боролся. Тут вопрос как Зенит и Краснодар со Спартаком так проваливаются, что не имеют огромную фору в очках перед другими командами
Да уж Зенит-то с Краснодаром проваливаются, что могут набрать около 70 очков (68 и 69), что близко к рекорду (72 очка). Всем бы так проваливаться
И Тикнизяна еще летом купите...
Тогда круг замкнется
нет, тогда Земля налетит на земную ось.
Галактионов в ЦСКА, Слуцкий в Зенит, Семак в Локомотив, Мостовой в Спартак!
No, thanks
Эх, к сожалению Локо превращается в окончательного середняка(
С чего бы это? Из-за ухода Галактионова? Сейчас Локо выше в таблице чем ЦСКА, ЦСКА по весенней части своих игр, результатов - точно этот самый середняк и есть, как бы кубок не уплыл ещё вдобавок. А если про уход игроков летом, так Локо найдёт замену им, разве этот сезон вам ничего не дал понять? Что Локо находит замены и эти замены срабатывают очень хорошо + Есть своя академия прекрасная, и Локо всегда ставит определённые цели на сезон. Так что твоя писанина эрик это выброс ради выброса. Такую чушь сказанул и ещё за такую дичь эрику плюсиков накидали, жеееееееесть!!!!! М-да уж....печально всё однако, читав всяких тут эриков
по мощам и елей
дайте шанс Игдисамову, а вдруг, потому что когда дают шанс бывшим звёздным игрокам, по большей части когда им дают шанс потренировать они в этих звёздах мыслями остаются летать, они как игроки много добились, и приходят с тренировать с посылом мы тут легенды титулованные и всё знаем, в голове должен умереть игрок и родиться тренер, а вместо этого они остаются в каких то игроцких стереотипах, а Игдисамов звёзд с неба не хватал, прошёл от детсада до молодёжки, у таких нет звёздной болезни ещё, будет стремиться её заработать)))) а у легенд уже всё было, мало кто смог перестроиться
спартаковцы одобряют
Да не, бодро начнёт и быстро сдуется. Коням нужен пастух, а не генератор новых идей.
в какой жопе наш футбол, если за михмихом динамо и цска в очереди стоят.....
Да ну нет, какой-то вброс. Сейчас про ЦСКА таких новостей десятки будут и большпя часть чистая выдумка журналистов
Как же хочется, чтобы ЦСКА взял кубок. Причем исключительно ради того, чтобы Игдисамову дали поработать хотя бы следующий сезон. Хотя с них станется и при таком раскладе другого тренера назначить.
Ну говорят, что очень неплохой молодежный тренер. Сам не в курсе- не конь)
Ну половина нынешнего состава с ним работали много, те же Глебов, Кисляк, Данилов.
