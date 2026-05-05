ЦСКА и «Локо» обсуждали переход Галактионова. Оба клуба не исключают такой сценарий («СЭ»)

ЦСКА и «Локомотив» не исключают перехода Галактионова.

В понедельник армейцы объявили о расторжении контракта с Фабио Челестини. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов.

По информации «СЭ», ЦСКА и «Локомотив » обсуждали возможное назначение Михаила Галактионова главным тренером армейцев. Такое развитие событий не исключают в обоих клубах, при этом один из руководителей железнодорожников в частном разговоре заявил, что данный вопрос уже решен.