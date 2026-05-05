«Шанхай» Слуцкого проиграл 2-й матч подряд – 1:4 с «Шаньдун Тайшань». Отставание от лидера – 18 баллов
«Шанхай Шэньхуа» проиграл во втором подряд матче китайской Суперлиги.
Команда под руководством Леонида Слуцкого уступила «Шаньдун Тайшань» со счетом 1:4 в матче 10-го тура.
В предыдущем матче «Шанхай» проиграл лидеру чемпионата «Чэнду» (2:3). До этого команда одержала пять побед подряд.
На данный момент «Шанхай Шэньхуа» занимает 6-е место в таблице лиги, набрав 10 очков. Отставание от «Чэнду» (28 очков), лидера турнира, увеличилось до 18 баллов. Напомним, что «Шэньхуа» начал сезон с «минус 10» очков на фоне антикоррупционной кампании в Китае.
Суперлига. 10 тур
5 мая 11:35, Jinan Olympic Sports Center Stadium
4 - 1
1.78xG0.98
Следующий матч «Шанхай Шэньхуа» проведет 9 мая против «Чунцин Тунлянлун».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Чемодан,вокзал,Цска...
У них вроде минус 10 очков на старте сезона было
Там 9 команд в минусе. Чемпионат шарлатанов
К раскачиванию кресел на ВЭБ Арене готов
А Мостовой говорил нам))
С третьего раза удастся в пердив
Вангую вопросы Мостовому по этому поводу. Ждём.
Ну это судьба уже, возвращение в ЦСКА
Будет просится скоро в Оренбург
Лёне пора в ЦСКА
Скоро в Коммент-шоу будет, штатным сотрудником))
Царь: чемодан, вокзал, Анжи
