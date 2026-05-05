«Шанхай» Слуцкого проиграл 2-й матч подряд – 1:4 с «Шаньдун Тайшань». Отставание от лидера – 18 баллов

«Шанхай Шэньхуа» проиграл во втором подряд матче китайской Суперлиги.

Команда под руководством Леонида Слуцкого уступила «Шаньдун Тайшань » со счетом 1:4 в матче 10-го тура.

В предыдущем матче «Шанхай» проиграл лидеру чемпионата «Чэнду» (2:3). До этого команда одержала пять побед подряд.

На данный момент «Шанхай Шэньхуа» занимает 6-е место в таблице лиги, набрав 10 очков. Отставание от «Чэнду» (28 очков), лидера турнира, увеличилось до 18 баллов. Напомним, что «Шэньхуа» начал сезон с «минус 10» очков на фоне антикоррупционной кампании в Китае.

Следующий матч «Шанхай Шэньхуа » проведет 9 мая против «Чунцин Тунлянлун».