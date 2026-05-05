  • «Шанхай» Слуцкого проиграл 2-й матч подряд – 1:4 с «Шаньдун Тайшань». Отставание от лидера – 18 баллов
Команда Леонида Слуцкого проиграла второй подряд матч в чемпионате Китая.

Команда под руководством Леонида Слуцкого уступила «Шаньдун Тайшань» со счетом 1:4 в матче 10-го тура.

В предыдущем матче «Шанхай» проиграл лидеру чемпионата «Чэнду» (2:3). До этого команда одержала пять побед подряд.

На данный момент «Шанхай Шэньхуа» занимает 6-е место в таблице лиги, набрав 10 очков. Отставание от «Чэнду» (28 очков), лидера турнира, увеличилось до 18 баллов. Напомним, что «Шэньхуа» начал сезон с «минус 10» очков на фоне антикоррупционной кампании в Китае.

Суперлига. 10 тур
5 мая 11:35, Jinan Olympic Sports Center Stadium
Шаньдун Тайшань
4 - 1
1.78xG0.98
Шанхай Шэньхуа
Мадруга
90’
+5’
Се Вэньнэн   Ван Тун
90’
Zeshi Chen   Imran Memet
86’
Зека   Дуань Лююй
86’
Гао Чжуньи   Пэн
78’
76’
Манафа   Ян Цзэсян
  Кризан
72’
63’
  Рафаэл Ратао
59’
Гао Тяньи   Ципэн
57’
Гао Тяньи
  Кризан
52’
46’
Лю Чэнюй   Сюй Хаоян
46’
Цзинь Шунькай   Ян Шуай
2тайм
Перерыв
43’
Лю Чэнюй
  Кризан
26’
  Зека
24’
22’
Жоау Карлуш   Се Пэнфэй
Шаньдун Тайшань
Ван Далэй, Лю Ян, Гао Чжуньи, Алвару, Се Вэньнэн, Мадруга, Хуан Чжэнъюй, Zeshi Chen, Казаишвили, Зека, Кризан
Запасные: Се Вэньнэн, Юй Цзиньюн, Ли Юаньи, Гао Чжуньи, Zeshi Chen, Зека, Чжэн Чжэн, Jiaxi Yin, Исян, Qiwei Liu, Ши Сунчэнь, Лю Биньбинь
1тайм
Шанхай Шэньхуа:
Сюэ Цинхао, Чхан Шиничхи, Чжу Чэньцзе, Цзинь Шунькай, Манафа, У Си, Ван Хайцзянь, Жоау Карлуш, Лю Чэнюй, Гао Тяньи, Рафаэл Ратао
Запасные: Хань Цзявэнь, Жоау Карлуш, Ян Хаоюй, Сауло Минейро, Манафа, Гао Тяньи, Лю Чэнюй, Ма Чжэнь, Чжу Юэ, Цзинь Шунькай, Jie Wang, Ван Шилун
Следующий матч «Шанхай Шэньхуа» проведет 9 мая против «Чунцин Тунлянлун».

Чемодан,вокзал,Цска...
Ответ Сергей Круг
Чемодан,вокзал,Цска...
У них вроде минус 10 очков на старте сезона было
Ответ cod51
У них вроде минус 10 очков на старте сезона было
Там 9 команд в минусе. Чемпионат шарлатанов
К раскачиванию кресел на ВЭБ Арене готов
А Мостовой говорил нам))
С третьего раза удастся в пердив
Вангую вопросы Мостовому по этому поводу. Ждём.
Ну это судьба уже, возвращение в ЦСКА
Будет просится скоро в Оренбург
Лёне пора в ЦСКА
Скоро в Коммент-шоу будет, штатным сотрудником))
Царь: чемодан, вокзал, Анжи
