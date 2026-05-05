  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Хави, Алонсо, Фарьоли из «Порту» и Фабрегас – в шорт-листе «Челси» на пост главного тренера
74

Хави, Алонсо, Фарьоли из «Порту» и Фабрегас – в шорт-листе «Челси» на пост главного тренера

Хави может возглавить «Челси».

«Челси» может назначить Хави главным тренером в следующем сезоне.

По информации Independent, лондонский клуб намерен придерживаться философии, выстроенной после прихода нынешних владельцев, и ищет тренера с похожими принципами. Помимо Хави, «Челси» рассматривает кандидатуры Хаби Алонсо и Франческо Фарьоли из «Порту». Клуб также проявляет интерес к Франсеску Фабрегасу, однако испанец не намерен покидать «Комо» этим летом.

Также сообщается, что руководству «Челси» нравится Андони Ираола, ранее объявивший об уходе из «Борнмута» по окончании сезона, но подход баскского специалиста отличается от остальных кандидатов.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?23890 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Independent
logoХави
logoБорнмут
logoсерия А Италия
logoКомо
logoФранческо Фарьоли
logoАндони Ираола
logoХаби Алонсо
logoпремьер-лига Англия
logoПорту
logoвысшая лига Португалия
logoЧелси
logoФрансеск Фабрегас
74 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
"придерживаться философии, выстроенной после прихода нынешних владельцев"

Ого, там философия оказывается есть...
Ответ serginn
"придерживаться философии, выстроенной после прихода нынешних владельцев" Ого, там философия оказывается есть...
Постоянно сливаться тоже своего рода философия
Ответ serginn
"придерживаться философии, выстроенной после прихода нынешних владельцев" Ого, там философия оказывается есть...
Скупать весь ноунейм скам по 100 лямов, чем не философия 👍
Лет 10-15 назад таким шорт-листом можно было идеально укрепить центр полузащиты, а сейчас это топовые тренеры.
Ответ Alibi_URAL
Лет 10-15 назад таким шорт-листом можно было идеально укрепить центр полузащиты, а сейчас это топовые тренеры.
не просто укрепить. Хави Хаби и Сеск полузащита сборной Испании
Ответ человек-муравей человек-физрук
не просто укрепить. Хави Хаби и Сеск полузащита сборной Испании
победоносной. я бы попросил)
Совет директоров:
— Может Хави?
— Или Алонсо?
— Фабрегас тоже вариант
Владелец:
«А есть кто-то, о ком вообще никто не слышал?»
— Есть Фарьоли из Порту
«Отлично. Подписываем»
Ответ NastyNay
Совет директоров: — Может Хави? — Или Алонсо? — Фабрегас тоже вариант Владелец: «А есть кто-то, о ком вообще никто не слышал?» — Есть Фарьоли из Порту «Отлично. Подписываем»
Отличная шутка 👌🏻
Ответ NastyNay
Совет директоров: — Может Хави? — Или Алонсо? — Фабрегас тоже вариант Владелец: «А есть кто-то, о ком вообще никто не слышал?» — Есть Фарьоли из Порту «Отлично. Подписываем»
Примерно так подписывали Аморима и Росеньора.
Не шорт-лист ЦСКА, но тоже неплохо! Особенно Фабрегас
Ответ Хейтер всех Доннарум
Не шорт-лист ЦСКА, но тоже неплохо! Особенно Фабрегас
В нынешний Челси и Талалаева можно посватать, не хуже Росеньора будет. И публику лондонскую развлечёт, мячи им повыбивает
Ответ Aleksey Yashin
В нынешний Челси и Талалаева можно посватать, не хуже Росеньора будет. И публику лондонскую развлечёт, мячи им повыбивает
С Де Дзерби сможет подраться
Не похоже на нынешнее Челси. Нужно все таки взять перспективного 25 летнего тренера из ФК УЭНСДЭЙ !!!
Ответ Алексей Демченко
Не похоже на нынешнее Челси. Нужно все таки взять перспективного 25 летнего тренера из ФК УЭНСДЭЙ !!!
Или нового тренера из Страсбура... Или купить ещё клуб и забрать оттуда:)
Расстрельная должность
Ответ Всё такЪ
Расстрельная должность
Ну не настолько всё плохо)
Просто нужен Тренер,а не фанат лего.
Ну и трансферы на проблемные позиции.
Крепкий костяк есть у Челси,сейчас многие не играют на своём уровне из-за дизморали...
Нужен тренер-лидер,который объединит игроков и сделает из них команду.
А не омежка...
Ответ Доминатор3000
Ну не настолько всё плохо) Просто нужен Тренер,а не фанат лего. Ну и трансферы на проблемные позиции. Крепкий костяк есть у Челси,сейчас многие не играют на своём уровне из-за дизморали... Нужен тренер-лидер,который объединит игроков и сделает из них команду. А не омежка...
Что-то никто из указанных кандидатов не тянет на роль тренера-лидера. Все они работали и добивались успехов только в специфических клубах, а не на развалинах с сумасшедшим руководством.
Фарьоли из «Порту» конечно!
Интересно на Хави посмотреть. Он умеет работать с молодняком.
Руководство Челси вызывает вопросы. Пойдут ли в этот бардачок вышеупомянутые тренера ? Вопрос , однако!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
В «Реале» токсичная атмосфера после смены тренера: часть игроков предпочитали Алонсо, другие поддерживают Арбелоа (El Mundo)
6 минут назад
«Зенит» планирует расстаться с Латышонком и дать шанс Москвичеву (Legalbet)
сегодня, 01:29
«Реал» не продаст Вальверде и Тчуамени после драки. В клубе обеспокоены поведением уругвайца как будущего капитана (El Mundo)
вчера, 23:11
«Тчуамени был сторонником Алонсо, а Вальверде – нет. Некоторые игроки считают, что капитаны «Реала» действовали неправильно при Хаби». Журналист Меана о клубе
вчера, 23:07
Вальверде извинился перед всеми, кроме Тчуамени, после конфликта с французом на тренировке «Реала». На другой день уругваец пожал руки всем, кроме Орельена, и были удары кулаками (COPE)
вчера, 22:48
«Реал» недоволен утечками информации. В клубе «никто никому не доверяет» и считают, что «кто-то заинтересован в причинении вреда» (El Mundo)
вчера, 22:30
Этот футболист выиграл 13 национальных титулов с одним клубом
вчера, 22:00Тесты и игры
Роналду потрогал пенис в ответ на крики «Месси!» фанатов «Аль-Шабаба». Вскоре после этого Криштиану забил
вчера, 21:53Фото
Мостовой не поедет на финал ЛЧ: «А зачем? Спокойно посмотрю дома этот замечательный матч. Будапешт – красивый город, но останусь в Москве»
вчера, 21:49
У Испании будет 5 команд в следующем сезоне ЛЧ. «Барселона», «Реал», «Вильярреал» и «Атлетико» точно примут участие
вчера, 21:40
Ко всем новостям
Последние новости
Алаев о ЦСКА: «Удивительно, что вторая часть сезона не получилась. Надеюсь, в следующем году поборются за самые высокие места»
27 минут назад
Губерниев о «Спартаке»: «Карседо рассмотрел потенциал россиян – Литвинов, Зобнин, Дмитриев проводят хороший сезон»
46 минут назад
Глебов о травме в игре со «Спартаком»: «Чувствовал пустоту, будто нет пальца в ноге, поэтому захромал»
сегодня, 02:45
Первый тренер Сафонова: «Не уверен, что «ПСЖ» вышел бы в финал ЛЧ с другим вратарем. Заслуга Матвея большая»
сегодня, 02:31
«Милан» выставил Нкунку на трансфер и требует 40 млн евро за форварда
сегодня, 02:17
Морено о работе в России: «Никогда не закрываю двери в то место, где мне было хорошо»
сегодня, 01:16
Кордоба о матче с «Динамо» в Кубке: «Создали много моментов, но мяч не хотел залетать в ворота. Хорошо, что получилось выиграть по пенальти»
вчера, 22:57
Шченсны о будущем Левандовского: «Я бы посоветовал ему закончить карьеру, основываясь на своем опыте. Тогда могут произойти лучше вещи»
вчера, 22:53
Роналду после 4:2 с «Аль-Шабабом»: «Что за победа! Давайте продолжать в том же духе!»
вчера, 22:39
Хавбек «Динамо» Глебов о вылете из Кубка: «Не сказал бы, что у «Краснодара» были большие моменты, по игре во 2-м тайме мы заслуживали выиграть. Пенальти – это лотерея»
вчера, 22:31
Рекомендуем