Хави, Алонсо, Фарьоли из «Порту» и Фабрегас – в шорт-листе «Челси» на пост главного тренера

Хави может возглавить «Челси».

По информации Independent, лондонский клуб намерен придерживаться философии, выстроенной после прихода нынешних владельцев, и ищет тренера с похожими принципами. Помимо Хави, «Челси» рассматривает кандидатуры Хаби Алонсо и Франческо Фарьоли из «Порту». Клуб также проявляет интерес к Франсеску Фабрегасу , однако испанец не намерен покидать «Комо » этим летом.

Также сообщается, что руководству «Челси» нравится Андони Ираола, ранее объявивший об уходе из «Борнмута» по окончании сезона, но подход баскского специалиста отличается от остальных кандидатов.