Хави, Алонсо, Фарьоли из «Порту» и Фабрегас – в шорт-листе «Челси» на пост главного тренера
По информации Independent, лондонский клуб намерен придерживаться философии, выстроенной после прихода нынешних владельцев, и ищет тренера с похожими принципами. Помимо Хави, «Челси» рассматривает кандидатуры Хаби Алонсо и Франческо Фарьоли из «Порту». Клуб также проявляет интерес к Франсеску Фабрегасу, однако испанец не намерен покидать «Комо» этим летом.
Также сообщается, что руководству «Челси» нравится Андони Ираола, ранее объявивший об уходе из «Борнмута» по окончании сезона, но подход баскского специалиста отличается от остальных кандидатов.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Independent
Ого, там философия оказывается есть...
— Может Хави?
— Или Алонсо?
— Фабрегас тоже вариант
Владелец:
«А есть кто-то, о ком вообще никто не слышал?»
— Есть Фарьоли из Порту
«Отлично. Подписываем»
Просто нужен Тренер,а не фанат лего.
Ну и трансферы на проблемные позиции.
Крепкий костяк есть у Челси,сейчас многие не играют на своём уровне из-за дизморали...
Нужен тренер-лидер,который объединит игроков и сделает из них команду.
А не омежка...