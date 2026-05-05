ЦСКА рассматривает Шварца как замену Челестини. «Динамо» пыталось вернуть тренера зимой («СЭ»)

Бывший главный тренер «Динамо» Сандро Шварц может возглавить ЦСКА .

По информации «СЭ», армейцы вышли на представителей немецкого специалиста в поиске замены для Фабио Челестини. Сообщается, что «Динамо » также предпринимает попытки назначить Шварца – последний раз бело-голубые пытались вернуть тренера зимой.

По политическим причинам Шварц ставит в приоритет работу в Германии и изучает варианты в Бундеслиге, однако возвращение в Россию также не исключено. Последним клубом в тренерской карьере Сандро был «Нью-Йорк Ред Буллс».