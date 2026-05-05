ЦСКА рассматривает Шварца как замену Челестини. «Динамо» пыталось вернуть тренера зимой («СЭ»)
Сандро Шварц может вернуться в РПЛ.
Бывший главный тренер «Динамо» Сандро Шварц может возглавить ЦСКА.
По информации «СЭ», армейцы вышли на представителей немецкого специалиста в поиске замены для Фабио Челестини. Сообщается, что «Динамо» также предпринимает попытки назначить Шварца – последний раз бело-голубые пытались вернуть тренера зимой.
По политическим причинам Шварц ставит в приоритет работу в Германии и изучает варианты в Бундеслиге, однако возвращение в Россию также не исключено. Последним клубом в тренерской карьере Сандро был «Нью-Йорк Ред Буллс».
Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?23890 голосов
ПСЖ
Арсенал
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
123 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
У человека опыт армейский, так-то.
И в Командос служил и даже в составе элитного армейского спецотряда хищника мочил .