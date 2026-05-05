63

«Спартак» продал все билеты на дерби с ЦСКА в Кубке России

«Спартак» объявил о солдауте на дерби с ЦСКА.

«Спартак» объявил, что все билеты на дерби с ЦСКА распроданы.

Команды сыграют на «Лукойл Арене» в финале пути регионов FONBET Кубка России в среду, 6 мая.

«Все билеты на дерби с ЦСКА проданы! Давайте максимально поддержим «Спартак» в важнейшем кубковом матче! Завтра на стадионе будет важен каждый! ❤️🤍» – говорится в сообщении красно-белых.

Вместимость домашнего стадиона «Спартака» составляет 45 360 зрителей.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?23889 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Спартака»
logoЦСКА
logoСпартак
logoЛукойл Арена
logoFONBET Кубок России
logoболельщики
logoпремьер-лига Россия
63 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Хочется, чтобы всё решилось на поле, чтобы после игры говорили, какой был огненный матч с обилием голевых моментов, а не о судействе, поэтому надеюсь кроты в кой-то веки не испортят дерби!
Ответ Ростовский Гусь
Хочется, чтобы всё решилось на поле, чтобы после игры говорили, какой был огненный матч с обилием голевых моментов, а не о судействе, поэтому надеюсь кроты в кой-то веки не испортят дерби!
Чтоб сыграли как ПСЖ - Бавария, а потом сразу же следом Бавария - ПСЖ сыграли, как ПСЖ - Бавария
Ответ Ростовский Гусь
Хочется, чтобы всё решилось на поле, чтобы после игры говорили, какой был огненный матч с обилием голевых моментов, а не о судействе, поэтому надеюсь кроты в кой-то веки не испортят дерби!
Хотелось бы. Только не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями, как известно.
«Спартак» продал все билеты барыгам на дерби с ЦСКА в Кубке России.

вот так правильно писать.
Ответ Bojco Drocic
«Спартак» продал все билеты барыгам на дерби с ЦСКА в Кубке России. вот так правильно писать.
Согласно источнику, отписавшемуся ниже, болельщиков ЦСКА на игре не будет
Ответ Bojco Drocic
«Спартак» продал все билеты барыгам на дерби с ЦСКА в Кубке России. вот так правильно писать.
💯🤬
Я с самого начала старта открытых продаж не смог взять билет, сайт не работал вообще, зато на Авито уже были выложены пачками по 8-10 тысяч деревянными. Сомневаюсь, что по факту будет солдаут.
Надеюсь без ульты от Карася на варе
интересно, кто продал билеты? Сайт не работал. Спекулянты?
Ответ Николай Иванов
интересно, кто продал билеты? Сайт не работал. Спекулянты?
Vatikan ваш, он ниже сказал об этом🤣
Ответ Николай Иванов
интересно, кто продал билеты? Сайт не работал. Спекулянты?
Для вида выкинули на Кассире и Афише пару тысяч билетов, остатки сегодня на оф сайте, билетов 200, остальное Фратрии и Перекопа, а может, это одно и тоже)
Очень интересно узнать КАК были проданы все билеты? пальцы стер обновляя сайт, где они так и не появились. А у барыг бери не хочу
Главное что бы судьи не накосячили.
Хочется матом сказать чё там кто куда продал
Сколько же человек не попадет на стадион, мама дорогая, все авито в барыгах. Вот кому потом жаловаться? )
Вот хрен его знает, что за ощущение перед матчем. Вроде и надежда, что Спартак сейчас реально лучше, и тут же опасения, что кони после увольнения Челестини выдадут свою лучшую версию. Стадион будет заполнен, а дерби будет огненным - вот только в этом есть уверенность.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сурганова и Домогаров выступят перед финалами Кубка. Они исполнят военные песни в рамках программы РФС «Одна на всех: Команда, Родина, Победа»
4 мая, 16:11
«Спартак» для всех остается раздражителем, этим надо гордиться. Их хотят обыграть все, на «Зенит» не такой настрой у многих». Гаврилов о красно-белых
5 марта, 13:16
ЦСКА о драке фанатов после дерби со «Спартаком»: «Мы довольны тем, как разобрались правоохранительные органы. Дело не в цвете шарфа – это вопрос справедливости, безопасности»
1 декабря 2025, 15:05
Рекомендуем
Главные новости
В «Реале» токсичная атмосфера после смены тренера: часть игроков предпочитали Алонсо, другие поддерживают Арбелоа (El Mundo)
6 минут назад
«Зенит» планирует расстаться с Латышонком и дать шанс Москвичеву (Legalbet)
сегодня, 01:29
«Реал» не продаст Вальверде и Тчуамени после драки. В клубе обеспокоены поведением уругвайца как будущего капитана (El Mundo)
вчера, 23:11
«Тчуамени был сторонником Алонсо, а Вальверде – нет. Некоторые игроки считают, что капитаны «Реала» действовали неправильно при Хаби». Журналист Меана о клубе
вчера, 23:07
Вальверде извинился перед всеми, кроме Тчуамени, после конфликта с французом на тренировке «Реала». На другой день уругваец пожал руки всем, кроме Орельена, и были удары кулаками (COPE)
вчера, 22:48
«Реал» недоволен утечками информации. В клубе «никто никому не доверяет» и считают, что «кто-то заинтересован в причинении вреда» (El Mundo)
вчера, 22:30
Этот футболист выиграл 13 национальных титулов с одним клубом
вчера, 22:00Тесты и игры
Роналду потрогал пенис в ответ на крики «Месси!» фанатов «Аль-Шабаба». Вскоре после этого Криштиану забил
вчера, 21:53Фото
Мостовой не поедет на финал ЛЧ: «А зачем? Спокойно посмотрю дома этот замечательный матч. Будапешт – красивый город, но останусь в Москве»
вчера, 21:49
У Испании будет 5 команд в следующем сезоне ЛЧ. «Барселона», «Реал», «Вильярреал» и «Атлетико» точно примут участие
вчера, 21:40
Ко всем новостям
Последние новости
Алаев о ЦСКА: «Удивительно, что вторая часть сезона не получилась. Надеюсь, в следующем году поборются за самые высокие места»
27 минут назад
Губерниев о «Спартаке»: «Карседо рассмотрел потенциал россиян – Литвинов, Зобнин, Дмитриев проводят хороший сезон»
46 минут назад
Глебов о травме в игре со «Спартаком»: «Чувствовал пустоту, будто нет пальца в ноге, поэтому захромал»
сегодня, 02:45
Первый тренер Сафонова: «Не уверен, что «ПСЖ» вышел бы в финал ЛЧ с другим вратарем. Заслуга Матвея большая»
сегодня, 02:31
«Милан» выставил Нкунку на трансфер и требует 40 млн евро за форварда
сегодня, 02:17
Морено о работе в России: «Никогда не закрываю двери в то место, где мне было хорошо»
сегодня, 01:16
Кордоба о матче с «Динамо» в Кубке: «Создали много моментов, но мяч не хотел залетать в ворота. Хорошо, что получилось выиграть по пенальти»
вчера, 22:57
Шченсны о будущем Левандовского: «Я бы посоветовал ему закончить карьеру, основываясь на своем опыте. Тогда могут произойти лучше вещи»
вчера, 22:53
Роналду после 4:2 с «Аль-Шабабом»: «Что за победа! Давайте продолжать в том же духе!»
вчера, 22:39
Хавбек «Динамо» Глебов о вылете из Кубка: «Не сказал бы, что у «Краснодара» были большие моменты, по игре во 2-м тайме мы заслуживали выиграть. Пенальти – это лотерея»
вчера, 22:31
Рекомендуем