«Спартак» продал все билеты на дерби с ЦСКА в Кубке России

«Спартак» объявил, что все билеты на дерби с ЦСКА распроданы.

Команды сыграют на «Лукойл Арене » в финале пути регионов FONBET Кубка России в среду, 6 мая.

«Все билеты на дерби с ЦСКА проданы! Давайте максимально поддержим «Спартак» в важнейшем кубковом матче! Завтра на стадионе будет важен каждый! ❤️🤍» – говорится в сообщении красно-белых.

Вместимость домашнего стадиона «Спартака » составляет 45 360 зрителей.