  Паршивлюк о словах Дивеева про Ачерби: «У итальянцев базовые настройки намного выше, чем у любого российского футболиста. Конечно, Осипенко хуже!»
Паршивлюк о словах Дивеева про Ачерби: «У итальянцев базовые настройки намного выше, чем у любого российского футболиста. Конечно, Осипенко хуже!»

Экс-футболисты Федор Смолов и Сергей Паршивлюк в новом выпуске «СМОЛ ФМ» отреагировали на высказывание Игоря Дивеева о защитнике «Интера» Франческо Ачерби.

В прошлом месяце игрок «Зенита» сказал: «Смотрю на Ачерби и думаю: «Чем мы хуже? Чем хуже Осипенко? Или Нино?» Поставь любого из них на место Франческо в «Интер» – картина не поменяется».

Сергей Паршивлюк: «Осипенко не хуже Ачерби? Хуже, конечно!»

Федор Смолов: «Я играл против Ачерби в «Лацио», против него очень сложно играть. Он суперцепкий, здоровый, сбивает тебя. Такой же был Иванович – защитник просто не дает тебе играть».

Паршивлюк: «Я расскажу свой пример: когда «Спартак» подписал из «Рубина» Сальваторе Боккетти, который прошел итальянскую школу, я понял, что нас здесь ничему не учат с точки зрения обороны. В детских школах в плане обороны ничему не обучают.

Чтению, пониманию игры нас не учат. У Боккетти можно было учиться многим базовым вещам. Например, что можно не бежать за нападающим – можно ему просто перерезать коридор, сбить с шага и быть первым на мяче. Как всегда быть на ногах, играть на опережении – куча вещей.

У итальянских защитников, особенно старой формации, как Кьеллини, Бонуччи, Ачерби, базовые настройки намного выше, чем у любого российского футболиста».

Смолов: «И Кришито подтверждает эти слова – он играл крайнего защитника, стал старше и перешел в центр обороны без потери качества. Базовые знания и понимание игры, заложенные у него в Италии, позволяют ему играть на совершенно разных позициях».

Паршивлюк: «Хотя на Ачерби посмотришь – он как будто умирает на пятой минуте!»

Смолов: «Он якобы медленный, но ты вспомни, чтобы хоть кто-то его так обогнал, что ты думаешь: «Вот это Ачерби – дрова!» В этом и дело, что он не дает тебе ситуаций, где вы бежите 30 метров в равных условиях».

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Smol FM на ВидеоСпортсе’‘
Дивеев сверхразум, конечно, со своими рассуждениями. провёл 6 матчей в Лиге Европы с Лудогорцами всякими, рассуждает о том, мол "мне рассказывали" что в ЛЧ легче играть чем в РПЛ. Это все равно что туземца из Океании спросить про Гагарина и ракетостроение.
Так их Лудогорец ещё и вынес вперёд ногами.))))
Чтению, пониманию игры нас не учат...
У нас думают,сделаем лимит,и все сами всему научатся...
Дивеев, of course, знатный the idiot, да, Федь?
Когда долго сидишь в тепличных условиях, кажется, что ты ничем не хуже самых великих звезд. Но реальность от этого очень далека. А ведь Ачерби далеко не великий, он раскрылся как топ-игрок и сборник уже за 30. И все равно между ним и Осипенко/Дивеевым пропасть. Хотя, кстати, я совсем не исключаю, что Игорь бы вырос в очень классного защитника, если бы на пике попробовал себя на другом уровне. Но он такой вариант, похоже, даже не искал.
Дивеев, так переходи в кальчо, возьми скудетто. Заткни всем бокки.
А то от твоих слов даже мешки не ворочаются
От автора "Лукаку ничем не удивил"
Да-да, я прям перед тем, как увидел твой коммент, это вспомнил😁
Опять Дивея не удивляет уровень футболистов из топовых европейских команд)
Русский паспортист, которого ничем не удивляет Лукаку и Ачерби
Просто напомню, что лет 15-20 назад позиция крайнего защитника считалась ’русской’, т.е. условно зарезервированной для отечественного буратины, а в центр поля и в атаку будет покупать иностранцев, потому что там класс игры нужнее.

А потом приехали Марио Фернандес и Кришито, и показали что такое классный фланговый защитник.

Только эти уроки всё равно тут никого не научили.
Ну нет , Жирков и Анюков топовые РПЛ игроки и ничем Кришито , Фернандесу не уступали .Другое, что кроме Анюкова и Жиркова и вспомнить не кого за все эти годы .
Ачерби это чемпион Европы. А Осипенко и Дивеев что выиграли в своей жизни? Турнир дублеров?
