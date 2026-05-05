Паршивлюк о словах Дивеева про Ачерби: «У итальянцев базовые настройки намного выше, чем у любого российского футболиста. Конечно, Осипенко хуже!»

Экс-футболисты Федор Смолов и Сергей Паршивлюк в новом выпуске «СМОЛ ФМ» отреагировали на высказывание Игоря Дивеева о защитнике «Интера » Франческо Ачерби .

В прошлом месяце игрок «Зенита » сказал : «Смотрю на Ачерби и думаю: «Чем мы хуже? Чем хуже Осипенко? Или Нино?» Поставь любого из них на место Франческо в «Интер» – картина не поменяется».

Сергей Паршивлюк: «Осипенко не хуже Ачерби? Хуже, конечно!»

Федор Смолов: «Я играл против Ачерби в «Лацио », против него очень сложно играть. Он суперцепкий, здоровый, сбивает тебя. Такой же был Иванович – защитник просто не дает тебе играть».

Паршивлюк: «Я расскажу свой пример: когда «Спартак » подписал из «Рубина » Сальваторе Боккетти , который прошел итальянскую школу, я понял, что нас здесь ничему не учат с точки зрения обороны. В детских школах в плане обороны ничему не обучают.

Чтению, пониманию игры нас не учат. У Боккетти можно было учиться многим базовым вещам. Например, что можно не бежать за нападающим – можно ему просто перерезать коридор, сбить с шага и быть первым на мяче. Как всегда быть на ногах, играть на опережении – куча вещей.

У итальянских защитников, особенно старой формации, как Кьеллини , Бонуччи , Ачерби, базовые настройки намного выше, чем у любого российского футболиста».

Смолов: «И Кришито подтверждает эти слова – он играл крайнего защитника, стал старше и перешел в центр обороны без потери качества. Базовые знания и понимание игры, заложенные у него в Италии, позволяют ему играть на совершенно разных позициях».

Паршивлюк: «Хотя на Ачерби посмотришь – он как будто умирает на пятой минуте!»

Смолов: «Он якобы медленный, но ты вспомни, чтобы хоть кто-то его так обогнал, что ты думаешь: «Вот это Ачерби – дрова!» В этом и дело, что он не дает тебе ситуаций, где вы бежите 30 метров в равных условиях».