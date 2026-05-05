  • Представители Мбаппе о критике форварда из-за поездки в Италию: «Это не соответствует реальной самоотдаче Килиана и его работе на благо «Реала». Восстановление строго контролируется клубом»
Представители Мбаппе выпустили заявление на фоне критики форварда «Реала».

В окружении Килиана Мбаппе отреагировали на критику форварда, связанную с отпуском в Италии.

1 мая Sky Sport опубликовал совместные кадры форварда «Реала» и испанской актрисы Эстер Экспосито из Кальяри – пара посетила ресторан на Сардинии. О начале романа форварда «Реала» с Экспосито, получившей известность благодаря сериалу «Элита», сообщали в марте.

Публикация видео и фотографий вызвала обсуждения в СМИ и соцсетях. Сообщалось, что футболисты и руководство «Реала» остались недовольны поездкой Мбаппе и освещением ее в прессе, несмотря на то, что клуб предоставил травмированному Килиану несколько выходных.

«Критика отчасти основана на чрезмерной интерпретации деталей, связанных с периодом восстановления, которое строго контролируется клубом. Это не соответствует реальной самоотдаче и той ежедневной работе, которую Килиан делает на благо команды», – говорится в заявлении представителей Мбаппе для AFP.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Мне из Мурманска в Питер дальше ехать, чем ему в этот ресторан в Италии))
Полчаса на самолёте?))

Если бы он в такой же ресторан в Мадриде сходил, всем полегчало?)
Если бы дело завершилось рестораном, но там за 5 дней еще и ночной клуб и отдых на яхте
С ним тусил?)
Самоотдача Килиана ! Как смешно звучит
Помню, ещё зимой глоры Мадрида вопили, что это прямо сейчас лучший игрок мира, дайте ему ЗМ, когда он набивал статку на Кайратах и Эльче 🤣
Человек 4 гола забил на двух подряд финалах ЧМ. Последний раз до него кто так делал? Совмеваться в талантах Мбаппе нет смысла. Шутки про набивал стату были еще 15 лет назад про Месси и Эльче
Выдать ему "больничный" с красной чертой. Записать эти дни как прогул. Уволить по статье.
По статье 209.1 УК РСФСР
Какая самоотдача? У чувака наименьший средний пробег в ЛЧ среди всех форвардов с запасом
Ходить пешком-это тоже отдача. Надо отнестись с пониманием)
ну так-то кличка пешеход не у него, а у обладателя кучи левых ЗМ))
Реал беспокоится как бы Килиан травму паха перед класико не получил))
Это француз боится травмироваться перед ЧМ))
"говорится в заявлении представителей Мбаппе"

Представители Мбаппе - это какая-то официальная организация?
Да. Это сотрудник окружения Мбаппе
Это не соответствует реальной политике партии и работе Килиана на благо всех его подданных
Для Смолова и условный Гоцук был непреодолимой стеной на протяжении почти всей карьеры.
Без него у Реал будут трофеи
Правильно. Он тянет на дно этот Реал. Доверьте все плачущей обезьянке, на радость соперникам. А если серьезно, без Мбаппе, этот Реал был бы на 4-5 месте в лиге
Пить надо меньше.
