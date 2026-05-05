Представители Мбаппе о критике форварда из-за поездки в Италию: «Это не соответствует реальной самоотдаче Килиана и его работе на благо «Реала». Восстановление строго контролируется клубом»
В окружении Килиана Мбаппе отреагировали на критику форварда, связанную с отпуском в Италии.
1 мая Sky Sport опубликовал совместные кадры форварда «Реала» и испанской актрисы Эстер Экспосито из Кальяри – пара посетила ресторан на Сардинии. О начале романа форварда «Реала» с Экспосито, получившей известность благодаря сериалу «Элита», сообщали в марте.
Публикация видео и фотографий вызвала обсуждения в СМИ и соцсетях. Сообщалось, что футболисты и руководство «Реала» остались недовольны поездкой Мбаппе и освещением ее в прессе, несмотря на то, что клуб предоставил травмированному Килиану несколько выходных.
«Критика отчасти основана на чрезмерной интерпретации деталей, связанных с периодом восстановления, которое строго контролируется клубом. Это не соответствует реальной самоотдаче и той ежедневной работе, которую Килиан делает на благо команды», – говорится в заявлении представителей Мбаппе для AFP.
Полчаса на самолёте?))
Если бы он в такой же ресторан в Мадриде сходил, всем полегчало?)
Представители Мбаппе - это какая-то официальная организация?