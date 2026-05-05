У Рюдигера в апреле произошел конфликт с партнером по «Реалу». Защитник извинился и пригласил команду с семьями на обед (The Athletic)

В «Реале» произошел конфликт между двумя игроками.

У защитника «Реала » Антонио Рюдигера произошла стычка с партнером по команде.

По информации The Athletic, в апреле немец повздорил с одним из футболистов основной команды в раздевалке на тренировочной базе «Реала», при этом инициатором конфликта выступил сам Рюдигер.

Впоследствии Рюдигер извинился за свое поведение. В прошлую пятницу он также пригласил на обед своих партнеров по команде вместе с их семьями.