Орлов о мнении, что «Сочи» – фарм-клуб «Зенита»: «Вспомните, сколько очков они отобрали! Матч будет принципиальным»

Орлов не согласился с мнением, что «Сочи» связан с «Зенитом».

Комментатор Геннадий Орлов считает, что матч «Зенита» против «Сочи» будет принципиальным.

Встреча 29-го тура Мир РПЛ пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 10 мая.

«Матч «Зенита» и «Сочи » будет принципиальным.

И все эти разговоры, что «Сочи» – это как бы филиал «Зенита»… Сколько отобрал «Сочи» очков у «Зенита», вспомните!» – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».