«МЮ» и CBF не договаривались об отдыхе для Куньи до конца сезона. Форвард сыграет в оставшихся матчах (Бен Джейкобс)

«МЮ» не будет предоставлять Кунье отдых до конца сезона.

Между «Манчестер Юнайтед » и Бразильской конфедерацией футбола нет договоренностей по поводу игрового времени Матеуса Куньи .

Журналист Бен Джейкобс опроверг появившуюся ранее информацию о том, что CBF просила клуб предоставить бразильскому форварду отдых в оставшихся матчах сезона. Сообщалось, что Кунья испытывает дискомфорт в приводящей мышце бедра.

Ожидается, что Кунья примет участие в заключительных играх сезона, если не получит травму.