«МЮ» и CBF не договаривались об отдыхе для Куньи до конца сезона. Форвард сыграет в оставшихся матчах (Бен Джейкобс)
«МЮ» не будет предоставлять Кунье отдых до конца сезона.
Между «Манчестер Юнайтед» и Бразильской конфедерацией футбола нет договоренностей по поводу игрового времени Матеуса Куньи.
Журналист Бен Джейкобс опроверг появившуюся ранее информацию о том, что CBF просила клуб предоставить бразильскому форварду отдых в оставшихся матчах сезона. Сообщалось, что Кунья испытывает дискомфорт в приводящей мышце бедра.
Ожидается, что Кунья примет участие в заключительных играх сезона, если не получит травму.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса
так можно было?) и почему именно Кунья из МЮ, который в этом сезоне проведёт 40 матчей за 10 месяцев?)
Видимо, слухи не на пустом месте возникли, потому что накануне Кунья уже пропускал игру с Брентфордом из-за проблем со здоровьем.