  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «МЮ» и CBF не договаривались об отдыхе для Куньи до конца сезона. Форвард сыграет в оставшихся матчах (Бен Джейкобс)
8

«МЮ» и CBF не договаривались об отдыхе для Куньи до конца сезона. Форвард сыграет в оставшихся матчах (Бен Джейкобс)

«МЮ» не будет предоставлять Кунье отдых до конца сезона.

Между «Манчестер Юнайтед» и Бразильской конфедерацией футбола нет договоренностей по поводу игрового времени Матеуса Куньи.

Журналист Бен Джейкобс опроверг появившуюся ранее информацию о том, что CBF просила клуб предоставить бразильскому форварду отдых в оставшихся матчах сезона. Сообщалось, что Кунья испытывает дискомфорт в приводящей мышце бедра.

Ожидается, что Кунья примет участие в заключительных играх сезона, если не получит травму.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?23885 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса
logoМанчестер Юнайтед
logoМатеус Кунья
logoпремьер-лига Англия
logoСборная Бразилии по футболу
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Отдых? МЮ впринципе мало матчей провёл повылетав практически сразу с кубков, так что пусть помогает кэпу с рекордом))
Он отыграл около 40 матчей, что вдруг ему отдыхать? Любой другой сборник без серьезных травм не меньше 50 имеет.
Ответ Marcus-light
Он отыграл около 40 матчей, что вдруг ему отдыхать? Любой другой сборник без серьезных травм не меньше 50 имеет.
Для профилактики, если и правда испытывает дискомфорт в приводящей мышце бедра. Можно же усугубить
Договорились не договариваться
а что за прикол?
так можно было?) и почему именно Кунья из МЮ, который в этом сезоне проведёт 40 матчей за 10 месяцев?)
Ответ Ramin Mamedov
а что за прикол? так можно было?) и почему именно Кунья из МЮ, который в этом сезоне проведёт 40 матчей за 10 месяцев?)
Вы дальше заголовков не читаете? В тексте все написано.

Видимо, слухи не на пустом месте возникли, потому что накануне Кунья уже пропускал игру с Брентфордом из-за проблем со здоровьем.
Меся так зм получил: не играл перед ЧМ два года, отдыхал и свежий при помощи катарских денег купил, то есть выиграл, кубок.
кто-то вбросил новость про отдых, теперь опровергают
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
В «Реале» токсичная атмосфера после смены тренера: часть игроков предпочитали Алонсо, другие поддерживают Арбелоа (El Mundo)
5 минут назад
«Зенит» планирует расстаться с Латышонком и дать шанс Москвичеву (Legalbet)
сегодня, 01:29
«Реал» не продаст Вальверде и Тчуамени после драки. В клубе обеспокоены поведением уругвайца как будущего капитана (El Mundo)
вчера, 23:11
«Тчуамени был сторонником Алонсо, а Вальверде – нет. Некоторые игроки считают, что капитаны «Реала» действовали неправильно при Хаби». Журналист Меана о клубе
вчера, 23:07
Вальверде извинился перед всеми, кроме Тчуамени, после конфликта с французом на тренировке «Реала». На другой день уругваец пожал руки всем, кроме Орельена, и были удары кулаками (COPE)
вчера, 22:48
«Реал» недоволен утечками информации. В клубе «никто никому не доверяет» и считают, что «кто-то заинтересован в причинении вреда» (El Mundo)
вчера, 22:30
Этот футболист выиграл 13 национальных титулов с одним клубом
вчера, 22:00Тесты и игры
Роналду потрогал пенис в ответ на крики «Месси!» фанатов «Аль-Шабаба». Вскоре после этого Криштиану забил
вчера, 21:53Фото
Мостовой не поедет на финал ЛЧ: «А зачем? Спокойно посмотрю дома этот замечательный матч. Будапешт – красивый город, но останусь в Москве»
вчера, 21:49
У Испании будет 5 команд в следующем сезоне ЛЧ. «Барселона», «Реал», «Вильярреал» и «Атлетико» точно примут участие
вчера, 21:40
Ко всем новостям
Последние новости
Алаев о ЦСКА: «Удивительно, что вторая часть сезона не получилась. Надеюсь, в следующем году поборются за самые высокие места»
26 минут назад
Губерниев о «Спартаке»: «Карседо рассмотрел потенциал россиян – Литвинов, Зобнин, Дмитриев проводят хороший сезон»
45 минут назад
Глебов о травме в игре со «Спартаком»: «Чувствовал пустоту, будто нет пальца в ноге, поэтому захромал»
59 минут назад
Первый тренер Сафонова: «Не уверен, что «ПСЖ» вышел бы в финал ЛЧ с другим вратарем. Заслуга Матвея большая»
сегодня, 02:31
«Милан» выставил Нкунку на трансфер и требует 40 млн евро за форварда
сегодня, 02:17
Морено о работе в России: «Никогда не закрываю двери в то место, где мне было хорошо»
сегодня, 01:16
Кордоба о матче с «Динамо» в Кубке: «Создали много моментов, но мяч не хотел залетать в ворота. Хорошо, что получилось выиграть по пенальти»
вчера, 22:57
Шченсны о будущем Левандовского: «Я бы посоветовал ему закончить карьеру, основываясь на своем опыте. Тогда могут произойти лучше вещи»
вчера, 22:53
Роналду после 4:2 с «Аль-Шабабом»: «Что за победа! Давайте продолжать в том же духе!»
вчера, 22:39
Хавбек «Динамо» Глебов о вылете из Кубка: «Не сказал бы, что у «Краснодара» были большие моменты, по игре во 2-м тайме мы заслуживали выиграть. Пенальти – это лотерея»
вчера, 22:31
Рекомендуем