Семин о судействе в РПЛ: «После внедрения ВАР его уровень стал ниже. Чиркнет мяч по пальцу, даже не меняя направления, а пенальти назначается – что это такое?»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что введение ВАР привело к падению уровня судейства в России.
«Не надо обращать внимания на разговоры о том, кому благоволят судьи – «Краснодару» или «Зениту». Я вообще не могу понять, кому они благоволят, они явно делают много ошибок. Многие пенальти не совсем очевидны. Но я не вижу, чтобы кому-то из команд отдавалось предпочтение.
На мой взгляд, все назначаемые одиннадцатиметровые должны быть явными и понятными для зрителей на трибунах. А то что это такое: чиркнет мяч по пальцу, мяч даже не изменяет направления полета, а пенальти назначается.
В некоторых действиях судей нет никакой логики. И хотя я был за введение ВАР, после внедрения этой системы уровень судейства в нашем футболе стал ниже», – сказал Семин.
Может быть, Юрий Палыч и не видит, но статистка показывает что судьи результативно ошибаются в пользу Краснодара больше всего, уже третий сезон подряд. Это, конечно, исключительно совпадение
