Семин о судействе в РПЛ: «После внедрения ВАР его уровень стал ниже. Чиркнет мяч по пальцу, даже не меняя направления, а пенальти назначается – что это такое?»

Юрий Семин: после внедрения ВАР уровень судейства в РПЛ стал ниже.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что введение ВАР привело к падению уровня судейства в России.

«Не надо обращать внимания на разговоры о том, кому благоволят судьи – «Краснодару » или «Зениту ». Я вообще не могу понять, кому они благоволят, они явно делают много ошибок. Многие пенальти не совсем очевидны. Но я не вижу, чтобы кому-то из команд отдавалось предпочтение.

На мой взгляд, все назначаемые одиннадцатиметровые должны быть явными и понятными для зрителей на трибунах. А то что это такое: чиркнет мяч по пальцу, мяч даже не изменяет направления полета, а пенальти назначается.

В некоторых действиях судей нет никакой логики. И хотя я был за введение ВАР, после внедрения этой системы уровень судейства в нашем футболе стал ниже», – сказал Семин.