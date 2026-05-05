  • Семин о судействе в РПЛ: «После внедрения ВАР его уровень стал ниже. Чиркнет мяч по пальцу, даже не меняя направления, а пенальти назначается – что это такое?»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что введение ВАР привело к падению уровня судейства в России.

«Не надо обращать внимания на разговоры о том, кому благоволят судьи – «Краснодару» или «Зениту». Я вообще не могу понять, кому они благоволят, они явно делают много ошибок. Многие пенальти не совсем очевидны. Но я не вижу, чтобы кому-то из команд отдавалось предпочтение.

На мой взгляд, все назначаемые одиннадцатиметровые должны быть явными и понятными для зрителей на трибунах. А то что это такое: чиркнет мяч по пальцу, мяч даже не изменяет направления полета, а пенальти назначается.

В некоторых действиях судей нет никакой логики. И хотя я был за введение ВАР, после внедрения этой системы уровень судейства в нашем футболе стал ниже», – сказал Семин.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РИА Новости»
Только когда цена ошибки - титул чемпиона, как то становится не по себе. Вот может кто-то объяснить, почему рука Тормены в прошлом сезоне не пенальти? И чем рука Оласы отличается от руки Дивеева или руки Умярова? Или это рука кого надо рука? Болтологию Отмажича не приводите, этот любой косяк оправдает.
Но я не вижу, чтобы кому-то из команд отдавалось предпочтение (c)

Может быть, Юрий Палыч и не видит, но статистка показывает что судьи результативно ошибаются в пользу Краснодара больше всего, уже третий сезон подряд. Это, конечно, исключительно совпадение
ВАР позволяет судьям оставаться более аморфными в принятии решений: если что — всегда есть подсказка или возможность пересмотреть эпизод. Зачем самому принимать решение, если можно дождаться паузы в игре и с умным видом приложить палец к наушнику.

Похожая история и с нынешней молодёжью: всё реже стараются самостоятельно искать информацию и принимать решения — за них это делают ИИ или «гуру» в TikTok.

Это плата за технологии — удобство в обмен на самостоятельность.
И опять же, даже ВАР вызывает часто споры. "Палец Дивеева", отныне так будет звучать этот абсурд! Имея современные технологии, много видеокамер по периметру с высоким разрешением, однако такой момент, как палец, так и не дал чёткого объяснения. Что с ВАР, что без него. Сколько этот момент не крутили, но реально, не рассмотришь там касания. Даже имея на стадионе самую современную технику и то, впадаешь в ступор и не знаешь что делать. А тогда казалось, что придёт ВАР и тогда всё станет наконец прозрачно в футболе. Может и стало, но не настолько, как хотелось бы. При этом квалификация судей заметно упала.
Потому что ВАР дает больше деталей, которые раньше не замечали. А деталей очень много: от бедра мяч отскочил в руку или от соперника и т.д. Отсюда и идет разница в трактовках. Другими словами, сама проблема зашита в факт внедрения ВАР. Все думали, что ВАР будет разруливать только явные спорные моменты, как например гол-фантом англичан на ЧМ -2010, а он их наоборот, стал еще больше создавать. Мне кажется, единственный шанс сохранить баланс, это запретить вызывать главного судью на просмотр, а ВАР оставить чистым техническим приложением. Только сам судья должен решать, хочет он пересмотреть эпизод или нет.
Во, паровозы, слушайте что Палыч говорит. А то кричали о пенальти у Дивеева хором просто
Так ведь все так считали. Никто же не подозревал, что ВАР может так использоваться, как это происходит сейчас. Теперь все понимают, что надо вносить изменения в регламент. Вообще непонятно, почему в РПЛ не приняли регламент УЕФА, где судей в поле должны приглашать просматривать игровые моменты только в случае явной ошибки. Плюс судьи на ВАР должны быть квалифицированными, а судьи в поле хотя бы иногда отстаивать свою точку зрения.
так он и к дегтяреву сходил поддержал лимит новый , а потом статью накатал на спортсе как лимит вреден российскому футболу
Правильно. Теперь мозг судей заточен, что есть техника и она разберётся. Отсюда падение судейской квалификации. Зачем напрягать мозговые извилины, когда есть видео ассистент? Помню на Евро-12 играли Украина-Англия. Счёт был 1:0 в пользу англичан. Не помню кто из украинцев (Воронин что ли?) бьёт по воротам, мяч рикошетит и пересекает линию ворот на 2 корпуса. За этим наблюдают 5(!) судей и не видят этого! Один судья за воротами стоит около штанги, смотрит в упор и не видит, как мяч конкретно линию пересёк. Гол тогда не засчитали. Сейчас применяется система фиксации мяча. Пересёк мяч линию или нет. Опять же, облегчение судьям, что им можно не напрягаться, техника всё решит. Так же и ВАР...
вар виноват в пенальти в матче Зенит-Махачкала , за "фол" Пиняева и др.? пора уже понять, что если судья хочет поставить пенку, удалить игрока или ещё что-то-он это сделает. даже если на всех повторах видно, что он не прав. и это не изменится, пока людей не начнут жёстко наказывать за их действия, а этого не предвидится.
Юрий Палыч, это уже не смешно! Где манежи?
