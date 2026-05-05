Карседо об увольнении Челестини из ЦСКА перед дерби: «Это часть нашей профессии. Знаю, что Фабио – хороший профессионал. Изменения будут, но в целом мы понимаем, что это за команда»

Карседо об увольнении Челестини из ЦСКА: это часть нашей профессии.

Главный тренер «Спартака » Хуан Карлос Карседо отреагировал на увольнение Фабио Челестини из ЦСКА перед дерби в FONBET Кубке России.

ЦСКА объявил об отставке Челестини в понедельник, исполняющим обязанности главного тренера стал Дмитрий Игдисамов. В среду «Спартак» сыграет с армейцами в финале Пути регионов.

«Конечно, в футболе такое бывает, тренеров увольняют. К сожалению, это часть нашей профессии. Я знаю, что Челестини – хороший профессионал, хорошо работает.

Что касается изменений, то, наверное, какие‑то будут. Но в целом мы понимаем, что это за команда, какой набор футболистов. У них очень сильная команда, хорошие игроки собраны. Будем готовиться, стараться показать максимум, потому что это очень важная для нас цель, очень важный для нас матч», – сказал Карседо.