  Карседо об увольнении Челестини из ЦСКА перед дерби: «Это часть нашей профессии. Знаю, что Фабио – хороший профессионал. Изменения будут, но в целом мы понимаем, что это за команда»
Карседо об увольнении Челестини из ЦСКА перед дерби: «Это часть нашей профессии. Знаю, что Фабио – хороший профессионал. Изменения будут, но в целом мы понимаем, что это за команда»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо отреагировал на увольнение Фабио Челестини из ЦСКА перед дерби в FONBET Кубке России.

ЦСКА объявил об отставке Челестини в понедельник, исполняющим обязанности главного тренера стал Дмитрий Игдисамов. В среду «Спартак» сыграет с армейцами в финале Пути регионов.

«Конечно, в футболе такое бывает, тренеров увольняют. К сожалению, это часть нашей профессии. Я знаю, что Челестини – хороший профессионал, хорошо работает.

Что касается изменений, то, наверное, какие‑то будут. Но в целом мы понимаем, что это за команда, какой набор футболистов. У них очень сильная команда, хорошие игроки собраны. Будем готовиться, стараться показать максимум, потому что это очень важная для нас цель, очень важный для нас матч», – сказал Карседо.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?23880 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
19 комментариев
"но в целом мы понимаем, что это за команда"

Так сказал будто хотел добавить известную кричалку про ЦСКА.
Ответ Власть нефутбольных людей!
Команда Гонду?
Ответ Junior Soprano
Да, я про неё подумал.
Удачи Спартаку! Думаю что матч будет интересным,это кубок,на ничью никто играть не будет,но Спартак сейчас чуть лучше готов. Главное чтобы судья не испортил игру…
Ответ Седой Петрович
В том то и дело, что все решают судьи. Одно, два сомнительных решения и результат прямо противоположный
Увольнение - лучшая часть профессии тренера, неустойку получил и живешь
Вполне ожидаемо, а то кони совсем скисли. Может быть встряхнутся и увидим хорошую игру в исполнении обеих команд.
Ответ lus
Та почему скисли,вот против зенита не играл Дивеев(уже),Мойзес,Акинфеев,Глебов,а это уже много потерянных лидеров основного состава.Как им побеждать с другими игроками?
Кто-то должен объяснить Карседо исключительную важность этого матча. На кону стоит репутация его и команды. Если Спартак проиграет, то это будет не только коллективная потеря лица, но первый весомый негативный камень в его огород.
Ответ Konstantin Zorin
Ты считаешь, что Карседо надо что-то объяснять? Да он без объяснений знает насколько важно выиграть кубок сейчас. И про принципиальность дерби он тоже в курсе. Тут он настроя игроков больше зависит. А самое главное - от качества судейства.
Ответ Konstantin Zorin
я думаю, он всё понимает
Судья в поле Левников , на Варе Карасёв , вот теперь можно делать определенные выводы
Ответ Касымжан Бабаджанов
Надо просто забивать на 2 больше чистых гола и тогда пофиг будет на всех.
Спартаку удачи в кубковом дерби! Обеим командам хорошей игры и без травм!
Материалы по теме
«Рациональный ЦСКА допустил все, чем славились шумные соседи: обаяние от тренера, чрезмерное доверие ему, увольнение в пиковый момент сезона». Журавель об уходе Челестини
4 мая, 18:29
Губерниев об увольнении Челестини: «Дутая фигура. Кроме мании величия, ничем не обладает. Этот кудесник провел начало чемпионата на багаже Березуцкого»
4 мая, 08:42
