  • Дерби «Спартак» – ЦСКА в Кубке России будет судить Левников, на матч «Краснодара» с «Динамо» назначен Чистяков
РФС назначил арбитров на матчи Кубка России.

Назначены арбитры на финал Пути регионов и ответный матч финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

6 мая (среда)

Путь регионов

«Спартак» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников 

Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Зуев.

7 мая (четверг)

Путь РПЛ

«Краснодар» – «Динамо» Москва: судья – Артем Чистяков 

Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Александр Гвардис.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?23876 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт РФС
Карась на Варе еще,походу хана Спартаку)
Ответ itallyan1c
Комментарий скрыт
Ответ Тюменский медвежонок
Комментарий скрыт
медвежонок ,.ты ещё забыл про цыклы написать,не забудь методичку проверить))
Ну комбо бляха, Левников и цыганок где то я это не давно видел в матче Спартака. И Карась на месте . Пенальти , удаление , отмена гола.
Блииииин, Левников и Карась на ВАР, боже, за что? Ну что ж, надо быть на голову сильнее армейцев. Мужики, очень прошу...
Ответ Иван Петров
Левников и Карасев практически всегда ( когда не судят матчи Краснодара и Зенита) свистят в пользу Спартака
Ответ Heroes!
ты хоть больше так не пиши.
Левников + Карасев.. К -комбо. Мда.. Нет слов, цензурных.. Мажич - субстанция, которая не тонет
Хорошо, что Карасёва не будет на матче Краснодар-Динамо.
Ответ Kvakin
Там и так всё понятно
А почему Евгения Буланова не отстранили от судейства после того позорного вердикта с отменой гола Кордобы?
Ответ Александр Поливенко
А что, уже признали, что позорная отмена?
Да. Спасибо, удружили. Тандем главного и ВАРа огонь.🤦
Здесь трудно ожидать объективного судейства! Будут косяки за косяками, возможно, в обе стороны.
Я помню Гайич из цска говорил что никогда бы не хотел чтобы карась опять их судил, ну ну, чисто конское усиление как обычно
Ответ Гриша
Карась - ручной кабан
Ответ Гриша
Так мы при нем намного больше проиграли и Левников то же ЦСКА не любит
Точно знал, что будет Левников или Иванов, так и получилось. Но добавили ещё и Карасева. Трогать игроков ЦСКА вообще нельзя, будет фол. А Спартаковцам ноги должны будут сломать, чтобы Левников свистнул. Почему на самые важные матчи Спартака назначают всегда Иванова или Левникова?
Ответ Spartacus Pro
Ясный пень ПОЧЕМУ...
Ответ Александр Поливенко
Хоть бы как-то замаскировали: Лапочкина и Федорова на матч бы назначили, типа прощальный матч.
