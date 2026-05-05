Дерби «Спартак» – ЦСКА в Кубке России будет судить Левников, на матч «Краснодара» с «Динамо» назначен Чистяков
РФС назначил арбитров на матчи Кубка России.
Назначены арбитры на финал Пути регионов и ответный матч финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.
6 мая (среда)
Путь регионов
«Спартак» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников
Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Зуев.
7 мая (четверг)
Путь РПЛ
«Краснодар» – «Динамо» Москва: судья – Артем Чистяков
Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Александр Гвардис.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт РФС
Карась на Варе еще,походу хана Спартаку)
Комментарий скрыт
медвежонок ,.ты ещё забыл про цыклы написать,не забудь методичку проверить))
Ну комбо бляха, Левников и цыганок где то я это не давно видел в матче Спартака. И Карась на месте . Пенальти , удаление , отмена гола.
Блииииин, Левников и Карась на ВАР, боже, за что? Ну что ж, надо быть на голову сильнее армейцев. Мужики, очень прошу...
Левников и Карасев практически всегда ( когда не судят матчи Краснодара и Зенита) свистят в пользу Спартака
ты хоть больше так не пиши.
Левников + Карасев.. К -комбо. Мда.. Нет слов, цензурных.. Мажич - субстанция, которая не тонет
Хорошо, что Карасёва не будет на матче Краснодар-Динамо.
Там и так всё понятно
А почему Евгения Буланова не отстранили от судейства после того позорного вердикта с отменой гола Кордобы?
А что, уже признали, что позорная отмена?
Да. Спасибо, удружили. Тандем главного и ВАРа огонь.🤦
Здесь трудно ожидать объективного судейства! Будут косяки за косяками, возможно, в обе стороны.
Я помню Гайич из цска говорил что никогда бы не хотел чтобы карась опять их судил, ну ну, чисто конское усиление как обычно
Карась - ручной кабан
Так мы при нем намного больше проиграли и Левников то же ЦСКА не любит
Точно знал, что будет Левников или Иванов, так и получилось. Но добавили ещё и Карасева. Трогать игроков ЦСКА вообще нельзя, будет фол. А Спартаковцам ноги должны будут сломать, чтобы Левников свистнул. Почему на самые важные матчи Спартака назначают всегда Иванова или Левникова?
Ясный пень ПОЧЕМУ...
Хоть бы как-то замаскировали: Лапочкина и Федорова на матч бы назначили, типа прощальный матч.
