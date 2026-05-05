  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Генич о ЦСКА: «Челестини не совсем верно оценил то, что происходит в РПЛ вдолгую. Расстаться с Дивеевым и взять закисшего в «Зените» нападающего – одна из ошибок Фабио»
80

Генич о ЦСКА: «Челестини не совсем верно оценил то, что происходит в РПЛ вдолгую. Расстаться с Дивеевым и взять закисшего в «Зените» нападающего – одна из ошибок Фабио»

Константин Генич высказался о ситуации в ЦСКА.

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился мыслями о ситуации в ЦСКА на фоне отставки Фабио Челестини.

– За этот сезон вы поняли, какой Челестини тренер? Может, удачная осень – просто стечение обстоятельств?

– Ну, нет. Все‑таки эту команду надо было подхватить после ухода Николича. В Николича были влюблены абсолютно все внутри клуба, все футболисты. И уход такой спонтанный, неожиданный уход тренера, который был явно не по спортивным результатам, разумеется, на команду мог повлиять очень негативно.

Но пришел Челестини, как‑то своими идеями быстренько все подстроил. Футбол у него был совсем другой – не такой, как у Николича.

Это футболистам нравилось: они здорово бежали, классно комбинировали. И мне кажется, ЦСКА осеннего отрезка – это был как раз тот образец, который хотел бы видеть Челестини. Но, увы, мы неоднократно говорили о том, что на тот момент была действительно неглубокая скамейка, не такой большой вариант усиления игры с помощью замен. Ну и плюс Челестини смотрел на игроков и пытался разобраться.

Он же на пресс‑конференции после «Зенита» сказал: «Да, я могу ошибаться». И мне кажется, он не совсем верно оценил, так скажем, то, что происходит в РПЛ вдолгую.

Например, вот это решение расстаться с Дивеевым и взять нападающего, который немножко закис в «Зените» – это одна из ошибок Челестини. И, насколько я понимаю, инициатива в этом обмене тоже шла от главного тренера.

ЦСКА ведь обладал еще до прихода Челестини одной из самых сильных оборон в нашей стране. Дивеев, Роша, Мойзес, Гайич – это была вообще непроходимая крепость. Еще и в воротах всегда был Акинфеев, который может потащить.

И что мы видим сейчас? Все новички, которые пришли, действуют тактически не всегда уверенно, допускают индивидуальные ошибки. Это все приводит к негативному результату. Соответственно, приходится выполнять какую‑то ненужную дополнительную работу игрокам середины поля – они теряют больше сил.

Физически команда получается более разбалансированной. И мы пришли к тому, что ЦСКА не приобрел в атаке с приходом Лусиано – чуть разрушил конструкцию игры впереди. И потерял в обороне. Вот это, пожалуй, главная, на мой взгляд, стратегическая ошибка и клуба, и самого Челестини, за которую он сейчас и поплатился.

Были хорошие моменты, очень хорошие. Все мы восторгались и работой Челестини, и вот этим внутренним командным единением. Может быть, Челестини не совсем верно повел себя с тем же Алексеем Березуцким, когда его «отодвинул». Сначала чуть‑чуть, потом все дальше. Соответственно, Алексей команду покинул.

Но внутри тренерского штаба кто‑то из россиян для иностранного главного тренера всегда должен быть. Всегда должен человек с опытом: подсказать, кто как себя ведет, какие нюансы есть внутри российского футбола.

Но здесь Фабио слишком, наверное, поверил в себя. Поверил в тех людей, которых он еще зимой пригласил. Вот результат этой веры, – сказал Константин Генич.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?23872 голоса
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoКонстантин Генич
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoМатч ТВ
logoЛусиано Гонду
logoИгорь Дивеев
logoАлексей Березуцкий
80 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Смешно как теперь всех собак за обмен Дивеева будут вешать на Челестини. Типично по-русски, мол, "мы ни при делах были, это все он..." А ведь это решение согласовывалось явно вплоть до уровня Бабаева.
Ответ Hollywood Hogan
Смешно как теперь всех собак за обмен Дивеева будут вешать на Челестини. Типично по-русски, мол, "мы ни при делах были, это все он..." А ведь это решение согласовывалось явно вплоть до уровня Бабаева.
А все как будто бы забывают, что мему про поиск нападающего в ЦСКА уже больше десяти лет. Если бы руководство могло самостоятельно найти стоящего игрока за это время, не нужен был бы никакой обмен на Лусиано.
Ответ Hollywood Hogan
Смешно как теперь всех собак за обмен Дивеева будут вешать на Челестини. Типично по-русски, мол, "мы ни при делах были, это все он..." А ведь это решение согласовывалось явно вплоть до уровня Бабаева.
Бабаев обкакался, однозначно. Каким бы ни казался тренер, клуб должен иметь своё мнение.
Мне кажется, что ЦСКА сами поверили в купленные Брейдо статейки у всяких Карпов и Чемпионатов, что "ЦСКА будет чемпионом", что "Баринов - лучший игрок центра поля сборной России и среди россиян", что "Рейс - это защитник уровня ЛЧ" (который, как лично мне в комментариях на спортсе писали, даже до приезда уже лучше Нино, Мойзеса и Роши), что "Гонду - это топище, просто сельдерей его замариновал на скамейке", что "Козлов - это вообще явление для ру-футбола, но вот в Зените плохой Семак ему шанса не дал, а Краснодар просто не его команда" и т.д.
Ответ Камбоджа Иванов
Мне кажется, что ЦСКА сами поверили в купленные Брейдо статейки у всяких Карпов и Чемпионатов, что "ЦСКА будет чемпионом", что "Баринов - лучший игрок центра поля сборной России и среди россиян", что "Рейс - это защитник уровня ЛЧ" (который, как лично мне в комментариях на спортсе писали, даже до приезда уже лучше Нино, Мойзеса и Роши), что "Гонду - это топище, просто сельдерей его замариновал на скамейке", что "Козлов - это вообще явление для ру-футбола, но вот в Зените плохой Семак ему шанса не дал, а Краснодар просто не его команда" и т.д.
Плюсом интервью, которые Круговому писали, про "атмосферу")) в итоге атмосфера трещину дала и с лидером команды он пересрался.
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Плюсом интервью, которые Круговому писали, про "атмосферу")) в итоге атмосфера трещину дала и с лидером команды он пересрался.
Кругового, который "выбрал футбол", переходя со скамейки под Сантосом на скамейку под Мойзеса за прибавку в 0,2 млн.евро годовых, даже обсуждать не хочу. Ему повезло, что Файзулаев ушёл и его сдвинули в атаку, а так бы сидел, но с прибавкой. Но раз так случилось, то пусть играет и играет))
Ну сейчас все "эксперты" повылезают из своих уютных нор и станут паразитировать на горячей теме. Можно любые версии вытаскивать и блистать "аналитикой" постфактум. А что они говорили когда брали Челестини, когда случались трансферы, когда происходили тактические перестановки? "Посмотрим", говорили, "пока не ясно". То есть понимания хорошо это или нет у них не было. А сейчас вдруг все с вальяжно-напускным тоном начинают вещать об ошибках… Но этих никто не уволит, эти будут всегда.
Ответ Brennet
Ну сейчас все "эксперты" повылезают из своих уютных нор и станут паразитировать на горячей теме. Можно любые версии вытаскивать и блистать "аналитикой" постфактум. А что они говорили когда брали Челестини, когда случались трансферы, когда происходили тактические перестановки? "Посмотрим", говорили, "пока не ясно". То есть понимания хорошо это или нет у них не было. А сейчас вдруг все с вальяжно-напускным тоном начинают вещать об ошибках… Но этих никто не уволит, эти будут всегда.
Капитан очевидность спешит на помощь!
Ответ Brennet
Ну сейчас все "эксперты" повылезают из своих уютных нор и станут паразитировать на горячей теме. Можно любые версии вытаскивать и блистать "аналитикой" постфактум. А что они говорили когда брали Челестини, когда случались трансферы, когда происходили тактические перестановки? "Посмотрим", говорили, "пока не ясно". То есть понимания хорошо это или нет у них не было. А сейчас вдруг все с вальяжно-напускным тоном начинают вещать об ошибках… Но этих никто не уволит, эти будут всегда.
Причем здесь это? Все осенью говорили, игра шик, но нужно смотреть в долгую и первый чек поинт весна. Ну вот и результат.
вообще, конечно, смешно читать сейчас в комментах о провале обмена для ЦСКА. В феврале болелы писали, что забрали у Зенита топового форварда, которого Семак гнобит на скамейке, а отдали за него травмированный неликвид.

а вон оно как вышло))
Ответ Анатолий Дмитриевич
вообще, конечно, смешно читать сейчас в комментах о провале обмена для ЦСКА. В феврале болелы писали, что забрали у Зенита топового форварда, которого Семак гнобит на скамейке, а отдали за него травмированный неликвид. а вон оно как вышло))
Побойтесь футбольного Бога. Вся эта история нормальным болельщикам ЦСКА не нравилась с самого начала. Это зенитовские болелы постоянно убеждали, что продают в ЦСКА, минимум, Клаудиньо, а то и целого Батистуту
По его мнению Челестини продал Дивеева? Не клуб?
Ответ Любитель пожрать
По его мнению Челестини продал Дивеева? Не клуб?
Челестини был "за".
Ответ gleb_k
Челестини был "за".
Челестини нанятый тренер, который только пришел и ему был нужен нападающий. А клуб ему сказал: "чтобы купить нападающего мы должны продать кого-нибудь". Вот он и согласился. По любому сваливать вину за продажу Дивеева на Челестини просто глупо.
Погодите, но ведь вчера утром Генич давал инсайд, что Челлестини останется в ЦСКА и на следующий сезон))
Ответ Анатолий Дмитриевич
Погодите, но ведь вчера утром Генич давал инсайд, что Челлестини останется в ЦСКА и на следующий сезон))
желтуху советую поменьше читать, нарезали как инсайд просто мнение двух лысых экспертов, а вот инсайд он давал о том, что в раздевалке бразильцы и русские разделились
Ответ pure41997
желтуху советую поменьше читать, нарезали как инсайд просто мнение двух лысых экспертов, а вот инсайд он давал о том, что в раздевалке бразильцы и русские разделились
А конкретно генича
Обмен аргентинца на Дивеева и вправду выглядел странным, но Челлестини не один же принимал такое решение? Всякие бабаевы и гинеры явно давали свое одобрение. Очень похоже, что на швейцарца сейчас будут скидывать все просчеты, даже те, которые он не совершал. А в целом чудес не бывает. Даже осенью было видно, что результаты ЦСКА на тоненького и если соперник не терялся под прессингом и выдерживал давление, то у ЦСКА сразу же случались проблемы, а другого Челлистини ничего предложить не мог
Ответ Ржевский
Обмен аргентинца на Дивеева и вправду выглядел странным, но Челлестини не один же принимал такое решение? Всякие бабаевы и гинеры явно давали свое одобрение. Очень похоже, что на швейцарца сейчас будут скидывать все просчеты, даже те, которые он не совершал. А в целом чудес не бывает. Даже осенью было видно, что результаты ЦСКА на тоненького и если соперник не терялся под прессингом и выдерживал давление, то у ЦСКА сразу же случались проблемы, а другого Челлистини ничего предложить не мог
Ну так тренер если одобряет то рук-во думает значит у тренера есть план как заменить безболезненно Дивеева и при этом усилить атаку - схемой, тактикой ли - неважно, в итоге провал и защите и в атаке не встроился Гонду. Рук-во поверило в тренера, но зря
Ответ raulka
Ну так тренер если одобряет то рук-во думает значит у тренера есть план как заменить безболезненно Дивеева и при этом усилить атаку - схемой, тактикой ли - неважно, в итоге провал и защите и в атаке не встроился Гонду. Рук-во поверило в тренера, но зря
Есть старый анекдот: подходить старая лошадь, к мужику на скачках: "Мужик, поставь на меня, я выиграю", тот, конечно, отнекивается, но лошадь его уговаривает. В итоге лошадь падает не пройдя и одного круга. Мужик подбегает к ней, кричит, высказывает претензии, а лошадь в ответ, вздыхая: " Ну не шмогла я, не шмогла!"
К чему я это? Беда в той организации, в которой руководство принимает решение на основании ромашки: верю - не верю. Наверняка тренер и вправду предоставил план, как ты и сказал, и который убедил руководство, и который оно приняло, а значит руководство принимало решение вместе с тренером.
кто-то реально верит что Челестини решил САМ обменять Дивеева который давно в клубе на Гонду? то есть пришел к руководству и топнул ножкой и они такие "как скажешь тренер!", вы какую траву курите люди вместе с Геничем?
Ответ Тюменский медвежонок
кто-то реально верит что Челестини решил САМ обменять Дивеева который давно в клубе на Гонду? то есть пришел к руководству и топнул ножкой и они такие "как скажешь тренер!", вы какую траву курите люди вместе с Геничем?
Он в интервью говорил, что когда возник такой вариант, он согласился.
Ответ Тюменский медвежонок
кто-то реально верит что Челестини решил САМ обменять Дивеева который давно в клубе на Гонду? то есть пришел к руководству и топнул ножкой и они такие "как скажешь тренер!", вы какую траву курите люди вместе с Геничем?
Истина всегда посередине. Ногой он не топал. Но, очевидно, и против его воли никто этого не делал. Это коллективная ответственность за общее выработанное решение. Решение казалось разумным на бумаге и оказалось провальным по факту. Так бывает, когда все стороны руководствуются некими общими умозрительными аргументами, а не суровой фактической стороной дела. Уверен, к примеру, что Сёмин на такой размен никогда бы не пошел и до последнего жестко отстаивал бы свою позицию перед руководством.
До обмена:
Генич: ЦСКА выгодно обменять Дивеева на Гонду из «Зенита».
Ответ Дмитрий9779
До обмена: Генич: ЦСКА выгодно обменять Дивеева на Гонду из «Зенита».
Давайте обменяем Генича на Гонду. Российская аналитика точно ничего не потеряет. Да и ЦСКА тоже.
Что же вы все эксперты молчали в декабре, когда это только начали обсуждать? Многие и без этой экспертности тут писали, что размен Дивея - глупейшая идея.
Ответ Мельников Михаил
Что же вы все эксперты молчали в декабре, когда это только начали обсуждать? Многие и без этой экспертности тут писали, что размен Дивея - глупейшая идея.
Да, помню как после объявления трансфера я испытал крайнюю степень изумления. Памятуя фокусы с Фернандесом, как можно было на такое пойти? Тем более считать, что "ЦСКА нагрел самого Миллера", ага. Но меня не приглашают на программы, интервью не берут. Пришлось своё изумление засунуть куда подальше.
Ответ Brennet
Да, помню как после объявления трансфера я испытал крайнюю степень изумления. Памятуя фокусы с Фернандесом, как можно было на такое пойти? Тем более считать, что "ЦСКА нагрел самого Миллера", ага. Но меня не приглашают на программы, интервью не берут. Пришлось своё изумление засунуть куда подальше.
Ну ваши же и писали тут, что обмен выгодный, Дивеев стекло, а Гонду топ-форвард. Мои аргументы, что у него даже с полузащитой Зенита статистика хуже, чем у Соболева, заминусовывали.

Кушайте не обляпайтесь.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
В «Реале» токсичная атмосфера после смены тренера: часть игроков предпочитали Алонсо, другие поддерживают Арбелоа (El Mundo)
3 минуты назад
«Зенит» планирует расстаться с Латышонком и дать шанс Москвичеву (Legalbet)
сегодня, 01:29
«Реал» не продаст Вальверде и Тчуамени после драки. В клубе обеспокоены поведением уругвайца как будущего капитана (El Mundo)
вчера, 23:11
«Тчуамени был сторонником Алонсо, а Вальверде – нет. Некоторые игроки считают, что капитаны «Реала» действовали неправильно при Хаби». Журналист Меана о клубе
вчера, 23:07
Вальверде извинился перед всеми, кроме Тчуамени, после конфликта с французом на тренировке «Реала». На другой день уругваец пожал руки всем, кроме Орельена, и были удары кулаками (COPE)
вчера, 22:48
«Реал» недоволен утечками информации. В клубе «никто никому не доверяет» и считают, что «кто-то заинтересован в причинении вреда» (El Mundo)
вчера, 22:30
Этот футболист выиграл 13 национальных титулов с одним клубом
вчера, 22:00Тесты и игры
Роналду потрогал пенис в ответ на крики «Месси!» фанатов «Аль-Шабаба». Вскоре после этого Криштиану забил
вчера, 21:53Фото
Мостовой не поедет на финал ЛЧ: «А зачем? Спокойно посмотрю дома этот замечательный матч. Будапешт – красивый город, но останусь в Москве»
вчера, 21:49
У Испании будет 5 команд в следующем сезоне ЛЧ. «Барселона», «Реал», «Вильярреал» и «Атлетико» точно примут участие
вчера, 21:40
Ко всем новостям
Последние новости
Алаев о ЦСКА: «Удивительно, что вторая часть сезона не получилась. Надеюсь, в следующем году поборются за самые высокие места»
24 минуты назад
Губерниев о «Спартаке»: «Карседо рассмотрел потенциал россиян – Литвинов, Зобнин, Дмитриев проводят хороший сезон»
43 минуты назад
Глебов о травме в игре со «Спартаком»: «Чувствовал пустоту, будто нет пальца в ноге, поэтому захромал»
57 минут назад
Первый тренер Сафонова: «Не уверен, что «ПСЖ» вышел бы в финал ЛЧ с другим вратарем. Заслуга Матвея большая»
сегодня, 02:31
«Милан» выставил Нкунку на трансфер и требует 40 млн евро за форварда
сегодня, 02:17
Морено о работе в России: «Никогда не закрываю двери в то место, где мне было хорошо»
сегодня, 01:16
Кордоба о матче с «Динамо» в Кубке: «Создали много моментов, но мяч не хотел залетать в ворота. Хорошо, что получилось выиграть по пенальти»
вчера, 22:57
Шченсны о будущем Левандовского: «Я бы посоветовал ему закончить карьеру, основываясь на своем опыте. Тогда могут произойти лучше вещи»
вчера, 22:53
Роналду после 4:2 с «Аль-Шабабом»: «Что за победа! Давайте продолжать в том же духе!»
вчера, 22:39
Хавбек «Динамо» Глебов о вылете из Кубка: «Не сказал бы, что у «Краснодара» были большие моменты, по игре во 2-м тайме мы заслуживали выиграть. Пенальти – это лотерея»
вчера, 22:31
Рекомендуем