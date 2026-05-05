  • Агент Лички: «Если ЦСКА захочет, то выйдет на Марцела. Он готов работать в России. И готов пообщаться, обсудить»
23

Анатолий Николаев, агент тренера Марцела Личка, высказался о том, готов ли специалист возглавить ЦСКА.

Клуб ранее уволил Фабио Челестини.

«Если ЦСКА захочет, он выйдет на Личку. И Марцел будет готов пообщаться, обсудить, но пока ничего не было.

Да и сам клуб сейчас сосредоточен на подготовке к матчу со «Спартаком» в Кубке России, так что на данный момент обсуждать нечего.

Но работать в России Личка готов», – сказал Анатолий Николаев.

Прям готов готов общаться? Или это проблема проблема редактора редактора спортса спортса?
Ответ Камбоджа Иванов
Видимо правда готов готов! Уже не первый раз об этом они говорят ))
Личка это один из самых интересных свободных вариантов, но скорее всего опять игра без обороны. Из плюсов это конечно большой опыт работы в РПЛ.
Ответ misha___97
Учитывая что оборону ЦСКА Челестини разрушил, можно и попробовать. Зато атмосфера будет хорошей.
Спорный вариант. Его вместо Челлестини год назад надо было подписывать. Из главных плюсов - наладит атмосферу в раздевалке, но игра в обороне будет так же как швах. Прямо сейчас хороших вариантов не видно, или они не пойдут ( Марселино)
Ответ Heroes!
Ну зато при Личке бы забивали полную авоську) Можно было бы в какой-то момент и на защиту забить)
Ответ a2wai
Атака выигрывает матчи, оборона - турниры. Марцел Динамо чуть не привел к золоту, но в каком он состоянии сам после неудачного вояжа в Турцию? Два побитых жизнью ...
В принципе Личка сможет веселый атакующий футбол поставить, но увы, без хороших центрдефов ЦСКА слишком тяжко будет, а текущие мягко говоря недотягивают до этого уровня.

Остался бы Дивеев - возможно бы можно было Личку спокойно нанимать, он может в теории даже из Мусаева машину по забиванию голов сделать. А так есть вопросы.
Игра в атаке будет, в обороне проходной двор. Ну, не знаю. Должен быть баланс все-таки.
оставьте Личку Зениту. нам нужнее
Неплохой вариант. А кого еще? Кота в мешке опять? Пусть лучше такой тренер будет. Была бы какая-то трансферная кампания серьезная, может и тренера надо было бы покруче. Но не за чем. В е равно из этого болота не выйти в еврокубки, так что пусть будет цель развивать молодняк, продавать и бабки копить на будущее.
Личка ставил атакующий футбол, даже Оренбург смотрелся интересно
