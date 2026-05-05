Агент Лички: «Если ЦСКА захочет, то выйдет на Марцела. Он готов работать в России. И готов пообщаться, обсудить»

Анатолий Николаев, агент тренера Марцела Личка , высказался о том, готов ли специалист возглавить ЦСКА.

Клуб ранее уволил Фабио Челестини.

«Если ЦСКА захочет, он выйдет на Личку. И Марцел будет готов пообщаться, обсудить, но пока ничего не было.

Да и сам клуб сейчас сосредоточен на подготовке к матчу со «Спартаком» в Кубке России, так что на данный момент обсуждать нечего.

Но работать в России Личка готов», – сказал Анатолий Николаев.