Агент Лички: «Если ЦСКА захочет, то выйдет на Марцела. Он готов работать в России. И готов пообщаться, обсудить»
Анатолий Николаев, агент тренера Марцела Личка, высказался о том, готов ли специалист возглавить ЦСКА.
Клуб ранее уволил Фабио Челестини.
«Если ЦСКА захочет, он выйдет на Личку. И Марцел будет готов пообщаться, обсудить, но пока ничего не было.
Да и сам клуб сейчас сосредоточен на подготовке к матчу со «Спартаком» в Кубке России, так что на данный момент обсуждать нечего.
Но работать в России Личка готов», – сказал Анатолий Николаев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
Остался бы Дивеев - возможно бы можно было Личку спокойно нанимать, он может в теории даже из Мусаева машину по забиванию голов сделать. А так есть вопросы.