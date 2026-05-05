  • «Глушенков вышел с ленцой, не побежал в прессинг – и получил в раздевалке. По-отечески приложил руку русский парень. Он по-прежнему играет в «Спартаке». Бакалюк о Максиме
Бывший хавбек «Спартака» Никита Бакалюк поделился историями об Александре Соболеве и Максиме Глушенкове, которые ныне выступают за «Зенит».

Бакалюк провел один матч за красно-белых в РПЛ в сезоне-2019/20.

– Ты застал Соболева. Каким он приехал в «Спартак»?

– Саню под крыло взял не только Джикия, но и Мирзов с Гулиевым.

Лидеры снисходительно относились к его промахам. Соболев неуклюжий, и когда не справлялся с каким-то упражнением в зале, над ним угорали – но не ругали.

– Соболев теперь в «Зените» вместе с Глушенковым, которого ты тоже помнишь по «Спартаку». Уже тогда Максим был дерзким?

– Ага. Даже есть история.

Тедеско как-то решил выпустить Глушенкова на замену. Тот вышел – с ленцой. В одном моменте ему показалось, что партнер – соотечественник – отдал передачу не туда. Мяч мы потеряли.

Надо было бежать в прессинг, а Глушенков этого не сделал. И в итоге получил от команды в раздевалке.

– Словесно?

– Не только. За то, что начал огрызаться.

По-отечески приложил руку русский парень, который, по мнению Максима, отдал ему неточный пас. Имени не назову: он по-прежнему играет в «Спартаке», – сказал Никита Бакалюк.

Надо провести расследование .Зобнин мог и леща дать и неточную передачу
был на том матче и помню слегка был в шоке, что он не стал ускоряться рядом со скамейкой Спартака. А из того состава до сих пор играют Зобнин, Максименко и Умяров. Думаю, тут все очевидно
Только что пересмотрел архивную запись матча Спартак - Ротор от 26.08.2020. На 84:00 пас на Глушенкова отдавал Соболев. Сам момент в обзор не попал, но комментатор в обзоре на 84:25 тоже говорит про Соболева
Благодаря этой новости узнал о том,что был такой т.н. футболист Бакалюк)))))))
Фух, я думала, одна я не знала, что он у нас играл🤣
Первый раз слышу
И к чему это интервью? 6 лет прошло, Глушенков не изменился. Надо было не по-отечески, а по-дворовому дать леща.
Комментарий скрыт
Воспитание подействовало.
Очень плохо представляю себе, как Зобнин наводит террор в раздевалке. Он даже на поле вежливо разговаривает.
Так часто и бывает: на поле, на людях спокойных, а в раздевалке может как следует объяснить. Не просто так же капитанскую носит.
Вполне может быть. Я скорее о диссонансе. Всё таки Зоба десять лет в команде и была возможность его наблюдать в разных ситуациях, с разными тренерами, хоть и не в раздевалке, да.
Насчёт капитанской. Ну вот Максименко - вице-капитан. Он наверняка отличный парень по жизни. Но капитан?
Неуклюжий - идеальное описание стиля игры Соболева.
Беломордый, китайский, крестовидный - много ещё описаний
Из того состава остались Зобнин, Максименко и Умяров. И скорее всего это был именно Умяров .
Комментарий удален модератором
Зобнин один из лучших ру футболистов конца 10ых, перфоманс на ЧМ вообще пушка.
1 матч за Спартак... Легенда!
там и тедеско готов был ему леща дать
если это про момент на левом фланге и мяч ушёл за лицевую (насколько помню), то пас отдавал не Зобнин, а кто-то менее авторитетный на тот момент.
Умяров гораздо более вероятно.
