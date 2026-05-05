«Глушенков вышел с ленцой, не побежал в прессинг – и получил в раздевалке. По-отечески приложил руку русский парень. Он по-прежнему играет в «Спартаке». Бакалюк о Максиме

Никита Бакалюк: по Глушенкову приложил руку русский парень «Спартака».

Бывший хавбек «Спартака » Никита Бакалюк поделился историями об Александре Соболеве и Максиме Глушенкове , которые ныне выступают за «Зенит».

Бакалюк провел один матч за красно-белых в РПЛ в сезоне-2019/20.

– Ты застал Соболева. Каким он приехал в «Спартак»?

– Саню под крыло взял не только Джикия, но и Мирзов с Гулиевым.

Лидеры снисходительно относились к его промахам. Соболев неуклюжий, и когда не справлялся с каким-то упражнением в зале, над ним угорали – но не ругали.

– Соболев теперь в «Зените» вместе с Глушенковым, которого ты тоже помнишь по «Спартаку». Уже тогда Максим был дерзким?

– Ага. Даже есть история.

Тедеско как-то решил выпустить Глушенкова на замену. Тот вышел – с ленцой. В одном моменте ему показалось, что партнер – соотечественник – отдал передачу не туда. Мяч мы потеряли.

Надо было бежать в прессинг, а Глушенков этого не сделал. И в итоге получил от команды в раздевалке.

– Словесно?

– Не только. За то, что начал огрызаться.

По-отечески приложил руку русский парень, который, по мнению Максима, отдал ему неточный пас. Имени не назову: он по-прежнему играет в «Спартаке», – сказал Никита Бакалюк.