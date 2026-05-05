  • Карпукас назвал Бускетса любимым игроком детства: «Наша игра отдаленно похожа, мне кажется. Не по качеству, конечно, человек в «Барселоне» играл»
Карпукас назвал Бускетса любимым игроком детства: «Наша игра отдаленно похожа, мне кажется. Не по качеству, конечно, человек в «Барселоне» играл»

Артем Карпукас: Бускетс – любимый футболист детства.

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас рассказал, что ориентируется на игру бывшего хавбека «Барселоны» Серджи Бускетса.

– Ты говорил, что из легионеров РПЛ тебе нравится игра Вендела и Барко. Есть ли какой‑то футболист в мире, на которого ты равняешься?

– Бускетс.

Не хочу говорить свысока, но, мне кажется, наша игра отдаленно похожа. Не по качеству, конечно, человек в «Барселоне» играл… Тяжело сравнивать адекватно… Отдаленно, по крайней мере, в моей голове, я хотел бы быть похожим на него.

Он был моим любимым футболистом с детства, – сказал Артем Карпукас.

Надеюсь Артем останется в клубе. За последние годы очень хороший прогресс показал. Главное без травм!
Ого, редкий выбор для любимого игрока детства, при этом для полузащитника выбор прекрасный. Бускетс один из тех незаметных героев, на ком держался успех великой Барсы и сборной Испании с Хави и Иньестой
Тёма, вообще не похожа. Ну совсем.
Бускетс - эксперт по равномерному распределению сил. Он стайер от футбола. За счет чтения игры не тратил сил больше, чем было нужно для решения эпизода.
Ты же носишься как угорелый туда-сюда. И часто совсем без смысловой нагрузки.
Согласен, что есть нотки игры Бускетса в игре Артёма. И он осторожно себя с ним сравнивает, что вызывает отдельную симпатию.
