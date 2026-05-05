Карпукас назвал Бускетса любимым игроком детства: «Наша игра отдаленно похожа, мне кажется. Не по качеству, конечно, человек в «Барселоне» играл»

Артем Карпукас: Бускетс – любимый футболист детства.

Полузащитник «Локомотива » Артем Карпукас рассказал, что ориентируется на игру бывшего хавбека «Барселоны» Серджи Бускетса .

– Ты говорил, что из легионеров РПЛ тебе нравится игра Вендела и Барко. Есть ли какой‑то футболист в мире, на которого ты равняешься?

– Бускетс.

Не хочу говорить свысока, но, мне кажется, наша игра отдаленно похожа. Не по качеству, конечно, человек в «Барселоне» играл… Тяжело сравнивать адекватно… Отдаленно, по крайней мере, в моей голове, я хотел бы быть похожим на него.

Он был моим любимым футболистом с детства, – сказал Артем Карпукас .