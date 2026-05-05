Карпукас назвал Бускетса любимым игроком детства: «Наша игра отдаленно похожа, мне кажется. Не по качеству, конечно, человек в «Барселоне» играл»
Артем Карпукас: Бускетс – любимый футболист детства.
Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас рассказал, что ориентируется на игру бывшего хавбека «Барселоны» Серджи Бускетса.
– Ты говорил, что из легионеров РПЛ тебе нравится игра Вендела и Барко. Есть ли какой‑то футболист в мире, на которого ты равняешься?
– Бускетс.
Не хочу говорить свысока, но, мне кажется, наша игра отдаленно похожа. Не по качеству, конечно, человек в «Барселоне» играл… Тяжело сравнивать адекватно… Отдаленно, по крайней мере, в моей голове, я хотел бы быть похожим на него.
Он был моим любимым футболистом с детства, – сказал Артем Карпукас.
Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?23860 голосов
ПСЖ
Арсенал
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Бускетс - эксперт по равномерному распределению сил. Он стайер от футбола. За счет чтения игры не тратил сил больше, чем было нужно для решения эпизода.
Ты же носишься как угорелый туда-сюда. И часто совсем без смысловой нагрузки.