«МЮ» может подписать Фернандеша из «Вест Хэма». Клуб следил за игрой 21-летнего хавбека в сезоне, у него 3+3 в 33 матчах

Матеуш Фернандеш может перейти в «Манчестер Юнайтед» из «Вест Хэма».

21-летний центральный полузащитник «Вест Хэма» Матеуш Фернандеш интересен «Манчестер Юнайтед».

Ожидается, что португалец покинет «Вест Хэм» в случае вылета из клуба из АПЛ. При этом лондонцы хотели бы, что футболист остался в команде.

Как сообщает The Telegraph, манкунианцы внимательно следили за игрой хавбека в нынешнем сезоне, особенно изучение Фернандеша усилилось в последние недели.

В этом сезоне полузащитник забил 3 гола и сделал 3 передачи в 33 матчах АПЛ. Он перешел в «Вест Хэм» из «Саутгемптона» за 44 миллиона евро в 2025 году.

Статистику игрока можно изучить по ссылке.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Telegraph
1. Португалец.
2. Фернандеш.
3. Опорник.
4. Относительно 120 млн за Андерсена недорого
Выглядит как беспроигрышный вариант
Ответ molly
первые два пункта - уже можно запаковывать
Ответ molly
Он не опорник, по крайней мере в тех матчам, в которых я его видел, он играл АПЗ
Каррик как и Аморим, решил поставить Фернандеша в опорку
Ответ Растин Кол
Но есть нюанс))
Ответ Растин Кол
Каррик как и Аморим, решил поставить Фернандеша в опорку
тут нужуно брать, не думать.
Это именно то что нужно, на долгие годы.
Если честно я думал, что Реал за ним придёт.
Ответ Ilia Maksiokov
100%. Универсальный современный игрок центра поля. Ещё бы одного игрока такого же профиля к нему и Майну и за центр поля можно быть спокойными
Шикарный игрок. Не опорник, скорее что-то между 6 и 8. Ультимативный игрок. Умеет и в отбор, и мяч продвинуть, пас отдать (короткий, длинный, любой) и ударить. Дает большой объем и к тому же молодой
Ответ Censormorum
Бокс ту бокс он.
Походу МЮ подумали, что брать Фернандеша из спортинга это беспроигрышный вариант
больше португальцев клубу португальцев!
больше Фернандешей для трона Фернандешей!
не Кэррик уже, а Кхоррник.
игрок Спортинга - для МЮ это, как правило, выигрышный вариант, если забыть об Угарте
Ответ Любезный Коссутий
А он и не португалец)
Классный игрок!! У него хорошее видение поля, и отличный дальний пас, универсальный. И отбор и техника есть. Для стиля МЮ идеально подходит. Из него может получиться этакий Бруно из глубины.
Но это ведь не совсем вариант для замены Казека, а может МЮ и не идёт за чистым опорником.
Вместо Угарте очень неплохо. Но в основу вместо Казе хотелось бы более опытного игрока.
