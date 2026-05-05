«МЮ» может подписать Фернандеша из «Вест Хэма». Клуб следил за игрой 21-летнего хавбека в сезоне, у него 3+3 в 33 матчах

Матеуш Фернандеш может перейти в «Манчестер Юнайтед» из «Вест Хэма».

21-летний центральный полузащитник «Вест Хэма » Матеуш Фернандеш интересен «Манчестер Юнайтед ».

Ожидается, что португалец покинет «Вест Хэм» в случае вылета из клуба из АПЛ . При этом лондонцы хотели бы, что футболист остался в команде.

Как сообщает The Telegraph, манкунианцы внимательно следили за игрой хавбека в нынешнем сезоне, особенно изучение Фернандеша усилилось в последние недели.

В этом сезоне полузащитник забил 3 гола и сделал 3 передачи в 33 матчах АПЛ. Он перешел в «Вест Хэм» из «Саутгемптона» за 44 миллиона евро в 2025 году.

