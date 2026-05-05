«Брайтон» продлит контракт с Хюрцелером. Команда 33-летнего тренера идет 8-й в сезоне АПЛ

«Брайтон» и Фабиан Хюрцелер продлят контракт.

«Брайтон » договорился о подписании нового контракта с 33-летним главным тренером команды Фабианом Хюрцелером .

Действующий договор немецкого специалиста рассчитан до 30 июня 2027 года.

На данный момент «Брайтон» располагается на 8-м месте в турнирной таблице АПЛ , набрав 50 очков в 35 матчах.

Хюрцелер возглавил команду в июле 2024 года. Под его руководством к этому моменту команда провела 85 игр: 37 побед, 24 ничьих, 24 поражения.