«Брайтон» продлит контракт с Хюрцелером. Команда 33-летнего тренера идет 8-й в сезоне АПЛ
«Брайтон» договорился о подписании нового контракта с 33-летним главным тренером команды Фабианом Хюрцелером.
Действующий договор немецкого специалиста рассчитан до 30 июня 2027 года.
На данный момент «Брайтон» располагается на 8-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 50 очков в 35 матчах.
Хюрцелер возглавил команду в июле 2024 года. Под его руководством к этому моменту команда провела 85 игр: 37 побед, 24 ничьих, 24 поражения.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
