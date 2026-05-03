Маротта о назначении Киву: «Важная ценность для «Интера» – смелость. Мы были оптимистичны с самого начала, но не ожидали такого выдающегося сезона»

Маротта о назначении Киву: важная ценность для «Интера» – смелость.

Президент «Интера » Беппе Маротта рассказал о решении назначить Кристиана Киву главным тренером команды летом прошлого года.

«Важная ценность для «Интера» – это смелость. Думаю, это главный двигатель решения, принятого владельцами с одной стороны и руководством – с другой. Мы, конечно, не действовали вслепую: оценили навыки и характеристики Киву, которые соответствовали нашим потребностям и слабым сторонам.

У нас не было сомнений, что он проведет позитивный сезон, но если он завершится скудетто и Кубком Италии, это будет по-настоящему выдающаяся кампания.

Мы были оптимистичны с самого начала, ведь Киву работал в нашей академии, поэтому мы знали его как тренера и как человека с высокими ценностями. Признаю, мы не ожидали такого выдающегося сезона, единственным пятном стал вылет из Лиги чемпионов, но такое случается.

Мы очень довольны, потому что он вырос внутри нашей системы, что добавляет гордости клубу», – сказал Маротта в эфире DAZN Italia.