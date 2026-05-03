  Каррагер о Виртце: «Маленький, не быстрый, не покрывает большое пространство. «Ливерпулю» не хватает физики, но Слот хочет играть по-голландски, ему нужны техничные игроки»
Каррагер о Виртце: «Маленький, не быстрый, не покрывает большое пространство. «Ливерпулю» не хватает физики, но Слот хочет играть по-голландски, ему нужны техничные игроки»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что «красным» не хватает физической мощи. 

Сегодня команда Арне Слота уступила «МЮ» (2:3) в 35-м туре АПЛ. 

«Они не будут избавляться от Виртца, потому что потратили на него большие деньги. Но когда у тебя есть игрок, который такой маленький, не покрывает большое пространство и, возможно, не самый быстрый, все вокруг него должны уметь много бегать.

У вас получается своего рода люксовый футболист. У «Ливерпуля» слишком много таких без мяча: Кертис Джонс с его отличной техникой, Мак Аллистер – такой же, и еще есть Виртц.

Я бы хотел видеть в составе только одного такого игрока, но Слот хочет играть по-голландски, и, думаю, он не согласится с этим. Ему нужны более техничные футболисты.

«Ливерпулю» не хватает физической мощи, чтобы справляться с требованиями АПЛ – будь то стандарты на протяжении большей части сезона или оборона против контратак», – сказал Каррагер. 

Источник: Sky Sports
Какой бред
Вирц от штрафной к штрафной бегает и отрабатывает за 4 , хз зачем кстати
Если Феррари использовать как пирожковоз, то конечно результаты не очень будут
Виртцу нужен тренер, а не шарлотан.
Какой смысл оценивать игру игроков если почти все плохи? Мб лучше оценивать работу тренеришки при котором деградирую буквально все в этом сезоне
Деградирует твой мозг, а работу Слота оценивают умные люди и поэтому он до сих пор тренер Ливерпуля
Как хочет играть Слот пока не понятно никому. Тут не в Виртце дело, который играл отлично несколько сезонов в Германии и брал чемпионство, а в тренере, при котором сдали все, и при котором никто не спрогрессировал. Экетике и Собослаи каким-то чудом смогли остаться на своем уровне, причем второго часто ставили на правый фланг обороны, к которому он никакого отношения не имеет.
При том и молодёжь не подтянул под основу. Клоп делал игроков лучше и много внимания уделял молодёжной команде а тут даже основные игроки стали бледной тенью самих себя.
все по делу сказано, так он еще и с мячом все порит
Как будто бы ливер облажался отдав Диаса в Бундес лигу и забрав откуда Виртца
Да вся эта ситуация с Диасом просто дурнейшая. Диас был явным топарем в Ливерпуле, да, Салах бесспорно был лучшим, но он бесспорно был второй лучшей опцией в атаке. Менять его на Гакпо - это маразм, как и на Виртца на не профильной позиции.
Еще и на сайте куча болел Ливерпуля радовалась, что его скинули ха такие хорошие деньги. Он конечно открыто требовал место в старте, но ему его надо было смело отдавать.
Каррагер игры ПСЖ не смотрит? Там много «маленьких» игроков, ПСЖ все клубы Англии прошел в ЛЧ. Так что чушь какая-то.
Золотой мяч для шпица задерживается.
Ахаха) люксовая техника)))
Галактикос. (с)
Да Гакпо прям супер техничный игрок
