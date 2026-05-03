Каррагер о Виртце: «Маленький, не быстрый, не покрывает большое пространство. «Ливерпулю» не хватает физики, но Слот хочет играть по-голландски, ему нужны техничные игроки»
Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что «красным» не хватает физической мощи.
Сегодня команда Арне Слота уступила «МЮ» (2:3) в 35-м туре АПЛ.
«Они не будут избавляться от Виртца, потому что потратили на него большие деньги. Но когда у тебя есть игрок, который такой маленький, не покрывает большое пространство и, возможно, не самый быстрый, все вокруг него должны уметь много бегать.
У вас получается своего рода люксовый футболист. У «Ливерпуля» слишком много таких без мяча: Кертис Джонс с его отличной техникой, Мак Аллистер – такой же, и еще есть Виртц.
Я бы хотел видеть в составе только одного такого игрока, но Слот хочет играть по-голландски, и, думаю, он не согласится с этим. Ему нужны более техничные футболисты.
«Ливерпулю» не хватает физической мощи, чтобы справляться с требованиями АПЛ – будь то стандарты на протяжении большей части сезона или оборона против контратак», – сказал Каррагер.
Вирц от штрафной к штрафной бегает и отрабатывает за 4 , хз зачем кстати
Если Феррари использовать как пирожковоз, то конечно результаты не очень будут
Еще и на сайте куча болел Ливерпуля радовалась, что его скинули ха такие хорошие деньги. Он конечно открыто требовал место в старте, но ему его надо было смело отдавать.