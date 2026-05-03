Каррагер о Виртце: «Маленький, не быстрый, не покрывает большое пространство. «Ливерпулю» не хватает физики, но Слот хочет играть по-голландски, ему нужны техничные игроки»

Каррагер: Виртц – маленький, «Ливерпулю» не хватает физики.

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что «красным» не хватает физической мощи.

Сегодня команда Арне Слота уступила «МЮ » (2:3) в 35-м туре АПЛ.

«Они не будут избавляться от Виртца, потому что потратили на него большие деньги. Но когда у тебя есть игрок, который такой маленький, не покрывает большое пространство и, возможно, не самый быстрый, все вокруг него должны уметь много бегать.

У вас получается своего рода люксовый футболист. У «Ливерпуля » слишком много таких без мяча: Кертис Джонс с его отличной техникой, Мак Аллистер – такой же, и еще есть Виртц.

Я бы хотел видеть в составе только одного такого игрока, но Слот хочет играть по-голландски, и, думаю, он не согласится с этим. Ему нужны более техничные футболисты.

«Ливерпулю» не хватает физической мощи, чтобы справляться с требованиями АПЛ – будь то стандарты на протяжении большей части сезона или оборона против контратак», – сказал Каррагер.