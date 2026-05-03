У Рэшфорда самая высокая средняя скорость спринтов в Ла Лиге – 34,16 км/ч. Винисиус выдал самый быстрый рывок – 36,21 км/ч
Рэшфорд и Винисиус бегают быстрее всех в Ла Лиге.
Опубликованы сведения о самых быстрых футболистах Ла Лиги.
Согласно данным, собранным Kognia и BeSoccerPro, средняя скорость спринтов Маркуса Рэшфорда («Барселона»), арендованного у «Манчестер Юнайтед», составляет 34,16 км/ч. Винисиус Жуниор («Реал») в среднем разгоняется до 33,92 км/ч, Килиан Мбаппе («Реал») – 33,55 км/ч, Рафинья Диас («Барселона») – 33,45 км/ч.
При этом самая высокая скорость отдельно взятого спринта зафиксирована у Винисиуса – 36,21 км/ч. У Рэшфорда самый быстрый рывок – 36,02 км/ч, у Мбаппе – 35,04 км/ч.
Да!
Нет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Mundo Deportivo
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Обычно многие атакующие звёзды, которые считаются быстрыми, потом по пробегу за матч оказываются выше только вратарей