У Рэшфорда самая высокая средняя скорость спринтов в Ла Лиге – 34,16 км/ч. Винисиус выдал самый быстрый рывок – 36,21 км/ч

Опубликованы сведения о самых быстрых футболистах Ла Лиги .

Согласно данным, собранным Kognia и BeSoccerPro, средняя скорость спринтов Маркуса Рэшфорда («Барселона»), арендованного у «Манчестер Юнайтед», составляет 34,16 км/ч. Винисиус Жуниор («Реал ») в среднем разгоняется до 33,92 км/ч, Килиан Мбаппе («Реал») – 33,55 км/ч, Рафинья Диас («Барселона») – 33,45 км/ч.

При этом самая высокая скорость отдельно взятого спринта зафиксирована у Винисиуса – 36,21 км/ч. У Рэшфорда самый быстрый рывок – 36,02 км/ч, у Мбаппе – 35,04 км/ч.