22

У Рэшфорда самая высокая средняя скорость спринтов в Ла Лиге – 34,16 км/ч. Винисиус выдал самый быстрый рывок – 36,21 км/ч

Рэшфорд и Винисиус бегают быстрее всех в Ла Лиге.

Опубликованы сведения о самых быстрых футболистах Ла Лиги.

Согласно данным, собранным Kognia и BeSoccerPro, средняя скорость спринтов Маркуса Рэшфорда («Барселона»), арендованного у «Манчестер Юнайтед», составляет 34,16 км/ч. Винисиус ЖуниорРеал») в среднем разгоняется до 33,92 км/ч, Килиан Мбаппе («Реал») – 33,55 км/ч, Рафинья Диас («Барселона») – 33,45 км/ч.

При этом самая высокая скорость отдельно взятого спринта зафиксирована у Винисиуса – 36,21 км/ч. У Рэшфорда самый быстрый рывок – 36,02 км/ч, у Мбаппе – 35,04 км/ч.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Mundo Deportivo
Прокачал навык, когда убегал от избирателей
В матчах с Атлетико в ЛЧ выйдя свежим на замену выглядил катастрофически медленным по сравнению с теми кто на поле со старта играл. Хз как у этого ленивца это получается.
Высокая скорость рывков обычно компенсируется малым их количеством. Это классика
Обычно многие атакующие звёзды, которые считаются быстрыми, потом по пробегу за матч оказываются выше только вратарей
Классика. Черные лучше бегают. Белые лучше стреляют.
И те, и другие развивали эти навыки на совместных тренировках
Три главных бегунка Ла Лиги.
По сравнению с АПЛ совсем маленькие скорости. Некогда быстрый Мбаппе едва 35 выжал. Хотя может быть дело в системах измерениях.
Одни бегунки, а раньше были технари
Тупые бегунки
Винисиус может, но не хочет. А вот в матчах с матрасами в ЛЧ, Джуниор был как по мне тягучий.
Вот это Винни втопил!!! 🤣
Пусть купят ван де.Вена. у него за 37 км/ч
