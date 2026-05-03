Кин о Кэррике в «МЮ»: «У него отличный шанс получить эту работу. Он выполнил задачу – вышел в ЛЧ, Майкл произвел впечатление на всех в клубе»

Кин о Кэррике в «МЮ»: у него отличный шанс получить эту работу.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин оценил перспективы Майкла Кэррика стать главным тренером «МЮ» на постоянной основе.

Сегодня манкунианцы под руководством Кэррика обыграли «Ливерпуль» (3:2) в 35-м туре АПЛ .

«У него отличный шанс. Если он мощно завершит сезон, у него войдет в привычку выигрывать матчи, а это важно. Мы можем анализировать проблемы, которые есть у команды, но если ты находишься в раздевалке после победы, ты будешь доволен.

Задачей было попасть в Лигу чемпионов, и он ее выполнил. Он произвел впечатление на всех в клубе и движется в правильном направлении.

«Манчестер Юнайтед », вероятно, рассматривает и другие варианты, но пока они это делают, он выигрывает матчи, и это дает ему хороший шанс получить эту работу», – сказал Кин.