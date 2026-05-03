Кин о Кэррике в «МЮ»: «У него отличный шанс получить эту работу. Он выполнил задачу – вышел в ЛЧ, Майкл произвел впечатление на всех в клубе»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин оценил перспективы Майкла Кэррика стать главным тренером «МЮ» на постоянной основе.
Сегодня манкунианцы под руководством Кэррика обыграли «Ливерпуль» (3:2) в 35-м туре АПЛ.
«У него отличный шанс. Если он мощно завершит сезон, у него войдет в привычку выигрывать матчи, а это важно. Мы можем анализировать проблемы, которые есть у команды, но если ты находишься в раздевалке после победы, ты будешь доволен.
Задачей было попасть в Лигу чемпионов, и он ее выполнил. Он произвел впечатление на всех в клубе и движется в правильном направлении.
«Манчестер Юнайтед», вероятно, рассматривает и другие варианты, но пока они это делают, он выигрывает матчи, и это дает ему хороший шанс получить эту работу», – сказал Кин.