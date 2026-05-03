  Заболотный о провале допинг-теста: «Никогда не использовал запрещенные вещества осознанно и тем более для получения каких-либо преимуществ. Намерен доказать свою полную невиновность»
Заболотный о провале допинг-теста: «Никогда не использовал запрещенные вещества осознанно и тем более для получения каких-либо преимуществ. Намерен доказать свою полную невиновность»

Антон Заболотный прокомментировал информацию о проваленной проверке на допинг.

«В моей карьере произошла ситуация, которая стала для меня серьезным потрясением: моя последняя допинг-проба оказалась положительной. В связи с чем я получил временный запрет на участие в соревнованиях и тренировочной деятельности.

Хочу подчеркнуть: за всю свою продолжительную карьеру я никогда не использовал запрещенные вещества осознанно и тем более для получения каких-либо преимуществ.

Мои юристы сняли временный запрет, и в настоящее время я могу тренироваться, могу участвовать во всех матчах и продолжаю выполнять свои обязательства перед клубом.

Разбирательство по моему делу будет продолжено в установленном порядке после сезона, и я намерен доказать свою полную невиновность.

Я с уважением отношусь к процедурам и всем участникам процесса, а также особенно благодарен футбольному клубу «Спартак», тренерскому штабу, партнерам по команде и болельщикам за поддержку.

По настоятельной рекомендации моих юристов я не буду давать никаких дополнительных комментариев до завершения разбирательства, прошу отнестись к этому с пониманием», – написал форвард «Спартака».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Антона Заболотного
logoАнтон Заболотный
logoпроисшествия
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoдопинг
0+0 весомый аргумент в его невиновность
Ответ Аргентинский душитель
Там даже допинг не поможет его надо с лабораторию чтобы на нем проверять и делать более качественный товар…
Ответ Аргентинский душитель
Комментарий удален пользователем
Дед Валиевой и до Антона добрался
Ответ xm
Старый проныра) решил весь отечественный спорт развалить, пособник запада
Ответ xm
На базе нашлись таблетки Титова
Заболотный:
- В жизни и карьере всегда нужно искать что-то положительное.
Ответ Фут.Боль
Ага) В сезоне из положительного только допинг-проба)
Ответ Фут.Боль
это девиз Вада
Без допинга его бы тот самый манекен просто покалечил?
Я - на стороне Заболотного, однозначно!!!!!

Ну какие препараты?
Ну какое преимущество?

Все же видели его игру и уровень подготовки?!
Там до какой степени нужно накачать непонятно чем НАПАДАЮЩЕГО (заметьте, - с правильным паспортом!!!!), чтобы он:
- не смог обвести на тренировке манекен (который статичен);
- хоть раз бы за карьеру забил порядка 10 мячей
Бромантана дерябнул по классике
Ответ Roman
иди в аншлаг, пока они не закрылись
Ответ Roman
Ромка сегодня во всех ветках отметился. Старается😀
Так это он так на допинге еще играл?
Хоть я и не знаком с Антоном, но здесь в его искренность я верю. Всякое с каждым может когда то произойти какое то недоразумение. Думаю, что всё с этим делом у него, в конечном итоге, образуется.
Ответ Александр Поливенко
Он сам… футбольное недоразумение
Впервые верю спортсмену без всяких доказательств
Ну если он под допингом так играет.....
