Заболотный о провале допинг-теста: «Никогда не использовал запрещенные вещества осознанно и тем более для получения каких-либо преимуществ. Намерен доказать свою полную невиновность»
Антон Заболотный прокомментировал информацию о проваленной проверке на допинг.
«В моей карьере произошла ситуация, которая стала для меня серьезным потрясением: моя последняя допинг-проба оказалась положительной. В связи с чем я получил временный запрет на участие в соревнованиях и тренировочной деятельности.
Хочу подчеркнуть: за всю свою продолжительную карьеру я никогда не использовал запрещенные вещества осознанно и тем более для получения каких-либо преимуществ.
Мои юристы сняли временный запрет, и в настоящее время я могу тренироваться, могу участвовать во всех матчах и продолжаю выполнять свои обязательства перед клубом.
Разбирательство по моему делу будет продолжено в установленном порядке после сезона, и я намерен доказать свою полную невиновность.
Я с уважением отношусь к процедурам и всем участникам процесса, а также особенно благодарен футбольному клубу «Спартак», тренерскому штабу, партнерам по команде и болельщикам за поддержку.
По настоятельной рекомендации моих юристов я не буду давать никаких дополнительных комментариев до завершения разбирательства, прошу отнестись к этому с пониманием», – написал форвард «Спартака».
- В жизни и карьере всегда нужно искать что-то положительное.
Ну какие препараты?
Ну какое преимущество?
Все же видели его игру и уровень подготовки?!
Там до какой степени нужно накачать непонятно чем НАПАДАЮЩЕГО (заметьте, - с правильным паспортом!!!!), чтобы он:
- не смог обвести на тренировке манекен (который статичен);
- хоть раз бы за карьеру забил порядка 10 мячей