«Ювентус» не проигрывает c февраля – 6 побед, 4 ничьих

«Ювентус » продлил серию без поражений до десяти матчей.

Команда Лучано Спаллетти сегодня сыграла вничью с «Вероной» (1:1) в 35-м туре Серии А.

В последний раз туринцы проигрывали 21 февраля – «Комо» (0:2). С тех пор у них пять побед и четыре ничьих в чемпионате, а также одна победа в Лиге чемпионов.

В следующем матче «Ювентус» встретится с «Лечче».