«Ювентус» не проигрывает c февраля – 6 побед, 4 ничьих
«Ювентус» продлил серию без поражений до десяти матчей.
Команда Лучано Спаллетти сегодня сыграла вничью с «Вероной» (1:1) в 35-м туре Серии А.
В последний раз туринцы проигрывали 21 февраля – «Комо» (0:2). С тех пор у них пять побед и четыре ничьих в чемпионате, а также одна победа в Лиге чемпионов.
В следующем матче «Ювентус» встретится с «Лечче».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Перед глазами пример Бенфики, чемпионат БЕЗ поражений, а победитель в итоге Порту
Вы бы Аллегри жопу целовали за такую серию ! Даете отмашку а остальных судите от крайности до крайности. Лично я благодарен Спаллетти
