Слот о голе Шешко: «Если было касание рукой, гол следовало отменить. Но когда ВАР проверяет момент, мы знаем, какой будет итог для «Ливерпуля»

Слот недоволен решениями ВАР в этом сезоне.

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о голе форварда «МЮ » Беньямина Шешко в ворота его команды в матче АПЛ (2:3).

Словенец мог коснуться мяча рукой в момент гола.

«Если это касание, то его сила не важна. Тогда можно спорить: если просто смотреть футбол, стоит ли отменять такой гол? Если касание настолько легкое.

Но если касание все-таки было, гол следовало отменить. Однако я хочу сосредоточиться на том, как мы пропустили второй мяч – вот где нам нужно прибавлять.

Но когда ты все же пропускаешь и момент проверяет ВАР, мы все знаем, каким в этом сезоне бывает итог для «Ливерпуля », – сказал Слот.