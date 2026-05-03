Слот о голе Шешко: «Если было касание рукой, гол следовало отменить. Но когда ВАР проверяет момент, мы знаем, какой будет итог для «Ливерпуля»
Слот недоволен решениями ВАР в этом сезоне.
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о голе форварда «МЮ» Беньямина Шешко в ворота его команды в матче АПЛ (2:3).
Словенец мог коснуться мяча рукой в момент гола.
«Если это касание, то его сила не важна. Тогда можно спорить: если просто смотреть футбол, стоит ли отменять такой гол? Если касание настолько легкое.
Но если касание все-таки было, гол следовало отменить. Однако я хочу сосредоточиться на том, как мы пропустили второй мяч – вот где нам нужно прибавлять.
Но когда ты все же пропускаешь и момент проверяет ВАР, мы все знаем, каким в этом сезоне бывает итог для «Ливерпуля», – сказал Слот.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sports
Надеюсь лысый останется на следующий сезон, пусть ливер скатывается и дальше с ним