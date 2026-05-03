  • Слот о голе Шешко: «Если было касание рукой, гол следовало отменить. Но когда ВАР проверяет момент, мы знаем, какой будет итог для «Ливерпуля»
Слот о голе Шешко: «Если было касание рукой, гол следовало отменить. Но когда ВАР проверяет момент, мы знаем, какой будет итог для «Ливерпуля»

Слот недоволен решениями ВАР в этом сезоне.

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о голе форварда «МЮ» Беньямина Шешко в ворота его команды в матче АПЛ (2:3). 

Словенец мог коснуться мяча рукой в момент гола. 

«Если это касание, то его сила не важна. Тогда можно спорить: если просто смотреть футбол, стоит ли отменять такой гол? Если касание настолько легкое.

Но если касание все-таки было, гол следовало отменить. Однако я хочу сосредоточиться на том, как мы пропустили второй мяч – вот где нам нужно прибавлять.

Но когда ты все же пропускаешь и момент проверяет ВАР, мы все знаем, каким в этом сезоне бывает итог для «Ливерпуля», – сказал Слот. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sports
А где игра Арне? Тупые перепасы просто задолбали. Оба гола МЮ забил сам себе.
Комментарий скрыт
Привез = забил. Что за философия?
МЮ в этом сезоне больше всех пострадал от ФА и ПГМОЛ. В одинаковых моментах одни и те же судьи принимали противоположные решения и непременно против МЮ, а судейский комитет поддерживал их.
Комментарий скрыт
МЮ буквально недавно в двух матчах подряд против Борнмута и Лидса просто убили. Ты о чем?
Ноет как Барселона после шпиля на матрасе в ЛЧ))
Сейчас тебя отряд бчкшников найдет на ветке АПЛ и жёстко заминусят.
Комментарий скрыт
ВАР минуты 3 рассматривал момент, искали малейшую возможность для отмены, но все зря - гол чистый
Если бы гол не засчитали, то пришлось бы возвращаться назад и давать КК с пеналем.
признай, что ты донную игру поставил, чем пенять на решения судей.
я был уверен,что Слот про этот момент будет говорить,смешно просто
Комментарий скрыт
Формально? Есть хороший повтор, где видно, что не касался.
С Шалтаем команда мучается на поле, тактики 0. И этот нудный сериал болельльщикам Ливерпуля похоже продлят на следующий сезон
Если у руля Слот ,мы знаем как результат будет у Ливерпуля.
Жалкий тренер.. везде пытается найти оправдание.. там минут 5 смотрели в 100х zoom со всех сторон, мяч не касался руки.. а судья в целом слабо очень поработал, и больше всего пострадал МЮ..
Надеюсь лысый останется на следующий сезон, пусть ливер скатывается и дальше с ним
