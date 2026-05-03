  «Спартак» о допинге у Заболотного: «РУСАДА разрешило ему участвовать в тренировках и соревнованиях»
«Спартак» о допинге у Заболотного: «РУСАДА разрешило ему участвовать в тренировках и соревнованиях»

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на сообщение, что Антон Заболотный сдал положительную допинг-пробу, отметив, что РУСАДА разрешило форварду тренироваться и выступать. 

«Антон Заболотный был уведомлен о неблагоприятном результате анализа его допинг-пробы, отобранной в рамках внесоревновательного тестирования. Футболист был временно отстранен от деятельности, связанной со спортом, но с 30 апреля временное отстранение было отменено, и РУСАДА разрешило игроку участвовать в тренировках и соревнованиях.

Дальнейший порядок действий со стороны футболиста регламентирован Общероссийскими антидопинговыми правилами», – сообщила пресс-служба «Спартака». 

Заболотный провалил тест на допинг, но доиграет сезон без ограничений

Источник: сайт &laquo;Спартака&raquo;
Я так и знал! Только этим можно объяснить его выдающуюся игру!
Проба положительная, но выступать можно???
Чудеса, да и только.
представь себе да! пока официальный приговор не вынесен!
при допинге это так не работает. включает временное отстранение. чтобы не страдали остальные. в случае подтверждения.
Ответ Александр Иванов
что?!))
РУСАДА разрешило ему участвовать в тренировках и соревнованиях.
- У Титова и Ковтуна находили бромантан;
- Они подбирали наркомана Еременко после бана;
- Они держали у себя наркобарыгу Промеса в качестве капитана команды;
- У арендованного из Спартака Тигиева находили меф в моче;
- Сейчас их действующего игрока Заболотного ловят на допинге.

Как-то много совпадений.
А что это ты не упомянул в каком клубе был Ерёменко, когда у него нашли наркоту? А я напомню - в ЦСКА. Плюс был якобы судафед у Игнашевича и Березуцких, за что их отстраняли от матчей ЛЧ. Как-то много совпадений.
У Дзагоева и Еременко, если прям быть точным. Им тогда обоим травмы рисовали)

Но второго спалила федерация футбола Суоми, а первого никто не палил.
Там в крови обнаружены просто удобрения. Формально запрещено, но в случае Заболотного вопросов не возникло.
Заболотный провалил тест на допинг, но доиграет сезон без ограничений
Заболотный интересен «Локомотиву», «Акрону», «Сочи», «Крыльям» и «Ростову». Клубы попробуют подписать форварда, если «Спартак» не активирует опцию продления (Metaratings)
«Спартак» включил Воробьева в шорт-лист. Будущее Заболотного в клубе под вопросом (Metaratings)
