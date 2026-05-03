«Спартак» о допинге у Заболотного: «РУСАДА разрешило ему участвовать в тренировках и соревнованиях»

Пресс-служба «Спартака» о допинге у Заболотного: РУСАДА разрешило ему выступать.

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на сообщение , что Антон Заболотный сдал положительную допинг-пробу, отметив, что РУСАДА разрешило форварду тренироваться и выступать.

«Антон Заболотный был уведомлен о неблагоприятном результате анализа его допинг-пробы, отобранной в рамках внесоревновательного тестирования. Футболист был временно отстранен от деятельности, связанной со спортом, но с 30 апреля временное отстранение было отменено, и РУСАДА разрешило игроку участвовать в тренировках и соревнованиях.

Дальнейший порядок действий со стороны футболиста регламентирован Общероссийскими антидопинговыми правилами», – сообщила пресс-служба «Спартака ».

