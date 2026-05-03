«Спартак» о допинге у Заболотного: «РУСАДА разрешило ему участвовать в тренировках и соревнованиях»
Пресс-служба «Спартака» о допинге у Заболотного: РУСАДА разрешило ему выступать.
Пресс-служба «Спартака» отреагировала на сообщение, что Антон Заболотный сдал положительную допинг-пробу, отметив, что РУСАДА разрешило форварду тренироваться и выступать.
«Антон Заболотный был уведомлен о неблагоприятном результате анализа его допинг-пробы, отобранной в рамках внесоревновательного тестирования. Футболист был временно отстранен от деятельности, связанной со спортом, но с 30 апреля временное отстранение было отменено, и РУСАДА разрешило игроку участвовать в тренировках и соревнованиях.
Дальнейший порядок действий со стороны футболиста регламентирован Общероссийскими антидопинговыми правилами», – сообщила пресс-служба «Спартака».
Заболотный провалил тест на допинг, но доиграет сезон без ограничений
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Спартака»
29 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Чудеса, да и только.
- Они подбирали наркомана Еременко после бана;
- Они держали у себя наркобарыгу Промеса в качестве капитана команды;
- У арендованного из Спартака Тигиева находили меф в моче;
- Сейчас их действующего игрока Заболотного ловят на допинге.
Как-то много совпадений.
Но второго спалила федерация футбола Суоми, а первого никто не палил.