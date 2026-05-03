Заболотный провалил тест на допинг, но доиграет сезон без ограничений
Антон Заболотный сдал положительный допинг-тест, сообщает «Чемпионат».
Ожидается, что решение касательно санкций в отношении форварда будет принято после того, как истечет срок действия его контракта со «Спартаком».
«РУСАДА удовлетворила ходатайство об отмене временного отстранения футболиста, и Антон сможет закончить сезон без ограничений», – говорится в публикации.
Отмечается, что наказание может быть разным – от предупреждения до дисквалификации на несколько лет.
В этом сезоне Заболотный провел 9 матчей в Мир РПЛ и не отметился результативными действиями.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
В прошлом сезоне было в Химках 6+6
Получается он ему только вредит.