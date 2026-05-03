Заболотный провалил тест на допинг, но доиграет сезон без ограничений

Антон Заболотный сдал положительный допинг-тест, сообщает «Чемпионат».

Ожидается, что решение касательно санкций в отношении форварда будет принято после того, как истечет срок действия его контракта со «Спартаком».

«РУСАДА удовлетворила ходатайство об отмене временного отстранения футболиста, и Антон сможет закончить сезон без ограничений», – говорится в публикации.

Отмечается, что наказание может быть разным – от предупреждения до дисквалификации на несколько лет.

В этом сезоне Заболотный провел 9 матчей в Мир РПЛ и не отметился результативными действиями.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
Офигеть, это он ещё так под допингом играет...
Ответ kepov
Слабенький значит допинг
Ответ kepov
Только хотел написать))
Наши поленья нет смысл дисквалифицировать за доппинг. Он им всё равно не помогает.
Ответ Ростислав Романенко
Заболотный под допингом выдал 0+0
В прошлом сезоне было в Химках 6+6
Получается он ему только вредит.
Ответ Папа Футбола
Нашел забытую закладку от Квинси
Сто процентов это не для ускорения, а наоборот, для замедления этой МАШИНЫ, иначе всю лигу бы уничтожил.
Ответ CHooMER
На хмуром, похоже
Ответ Valentin Efimenko
На старость лет решил чёрные тропы топтать
Кто его вообще догадался проверить на допинг?
Ответ Артём Околович_1117028492
За сальтухи)
Думаю, этот допинг - березовый сок
Ответ Someone-else1980
Свежевыжатый..
Ответ Someone-else1980
Удобрения. Фосфаты наверно
Компания по производству допинга подала в суд на Заболотного за антирекламу
Ответ Рома Михалев
🤣👌
Ну в 2003-м весь Спартак на допинге сидел и тоже не понес никакого наказания))
Ответ Анатолий Дмитриевич
Если б были разбирательства, то там и сборную дисквалифицировали перед евро. Да и неизвестно как эта ситуация сказалась бы на получении того же ЧМ. 🤷🏻
Ответ Анатолий Дмитриевич
Комментарий удален пользователем
Ну хоть в Локомотив не перейдёт, и на том спасибо допингу.
Оказывается, это он так играл еще и под допингом
Ответ Опер Упал Намочен
Он не играл уже месяца 2...но принимал успокомтельные
Ответ Опер Упал Намочен
Все наоборот, это были сильнейшие транквилизаторы, чтоб у мира был шанс не столкнуться со 100% мощи великого Зе🙏
Зачем ему допинг на лавке?
Ответ vitekbvb09@mail.ru
Чтобы не сильно уставал пока до лавки доходит
