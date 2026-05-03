  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «МЮ» при Кэррике обыграл «Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Челси» и «Астон Виллу» в АПЛ. Тренера назначили в январе
37

«МЮ» при Кэррике обыграл «Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Челси» и «Астон Виллу» в АПЛ. Тренера назначили в январе

«МЮ» при Кэррике обыграл все топ-клубы в АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» с момента назначения Майкла Кэррика обыграл несколько топ-клубов в АПЛ

Манкунианцы победили «Манчестер Сити» (2:0), «Арсенал» (3:2), «Астон Виллу» (3:1), «Челси» (1:0) и «Ливерпуль» (3:2). 

Кэррик возглавил команду в январе на временной основе до конца сезона. Команда занимает третье место и уже квалифицировалась в Лигу чемпионов. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoМанчестер Юнайтед
logoАстон Вилла
logoМанчестер Сити
logoЛиверпуль
logoЧелси
logoАрсенал
logoМайкл Кэррик
logoпремьер-лига Англия
37 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Осталось повторить это в новом сезоне и доказать, что это была не случайность и эмоции после смены тренера
Ответ Иван Левин
Осталось повторить это в новом сезоне и доказать, что это была не случайность и эмоции после смены тренера
А как можно обыграть весь топ 5?
Ответ Evgen_Hazard
А как можно обыграть весь топ 5?
А как можно выиграть чемпионат?
МЮ Кэррика
Ответ Etcetera
МЮ Кэррика
Для получения такого статуса в заголовках спортса , Кэррику необходимо будет принять российское гражданство
Ответ Etcetera
МЮ Кэррика
Если его не оставлять это будет продолжением цепочки после Ферги
На самом деле это сильно, обыграть топов. В след сезоне, играя и в ЛЧ МЮ опять будет ниже 5 места
При первом заходе он тактически переиграл Эмери в Испании в важнейшем матче ЛЧ, забрал спокойно очко у Челси Тухеля и обыграл Артету. Стабильный какой-то этот Каррик в игре с топами. Избранный)
А вот Каррик, действительно, удивляет… МЮ уже все похоронили, а он может взять бронзу АПЛ - это, как по мне, очень большая заслуга для тренера, который принял клуб в том состоянии, что он был.
С учетом того, что Пеп покидает МС, МЮ может бороться будет за чемпионство с такой игрой. А вот оставит ли руководство у руля - тут вопрос)
Ответ Брулин
А вот Каррик, действительно, удивляет… МЮ уже все похоронили, а он может взять бронзу АПЛ - это, как по мне, очень большая заслуга для тренера, который принял клуб в том состоянии, что он был. С учетом того, что Пеп покидает МС, МЮ может бороться будет за чемпионство с такой игрой. А вот оставит ли руководство у руля - тут вопрос)
А все равно, есть те кому что то да не очень и прочая хрень....
На самом деле очень круто
Не умаляя заслуг Кэррика у него и состав не из любителей. Аморим тоже неплох был и МЮ например доминировал и в первом матче с Арсеналом просто фарта не было у форвардов.Видимо всё дело тут в авторитете Майкла они все его уважают. А португала просто слили.Если будет чёрная полоса у МЮ(а она будет полюбому) и посмотрим сможет ли Кэррик выдержать давление,не прогнётся ли под игроков и странных владельцев.Я хоть и за Арсенал топлю но видеть как МЮ мучился предыдущие годы обладая при этом хорошим составом тоже было неприятно,Бруно Фернандес топ,а вынужден был прозябать карьеру.Короче адекватным фанам МЮ удачи(а не тем кто трофейным неудачам канониров радуется являясь хейтером ,а не болельщиком своего клуба),надеюсь это тот человек кто возродит манков.
Пускай попробуют АКРОН победить
Очень хочу, чтобы он остался.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Слот про 2:3 с «МЮ»: «Ливерпуль» не смог контролировать их сильные стороны – стандарты и контратаки. Мы отыгрались, но, как всегда, выключились и пропустили 3-й гол»
3 мая, 17:19
Майну о Кэррике: «Хочется идти за ним, биться за него, умереть за него. За то, что «МЮ» изменил ход сезона, надо отдать должное тренеру и всем игрокам»
3 мая, 17:03
Рекомендуем
Главные новости
Симеоне о падении Гризманна в штрафной «Арсенала»: «Мы все понимали, что Пубиль фолил, судья принял правильное решение. Не хочу искать оправдания»
44 минуты назад
Вспоминаем самые яркие моменты «Локомотива» за всю историю существования
47 минут назадТесты и игры
Глава КДК про техническое поражение «Уфы»: «Угроза БПЛА не опровергает решение. Почему клуб организовал маршрут так, что из-за задержки одного рейса участие в матче стало невозможным?»
57 минут назад
Джулиано Симеоне о падении в штрафной «Арсенала»: «Из-за Габриэла я потерял равновесие и не смог пробить как следует, все произошло очень быстро. Судья даже не использовал ВАР»
59 минут назад
Симеоне толкнул директора «Арсенала» Берту, который на 95-й жестами призывал судью закончить матч ЛЧ. Андреа 12 лет работал в «Атлетико»
сегодня, 21:54Фото
Лаос о судействе Зиберта: «Недостойно главного турнира в мире»
сегодня, 21:54
Артета о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Горжусь и радуюсь, ждать этого пришлось долго. В игре с «Атлетико» мы продемонстрировали зрелость»
сегодня, 21:44
Гризманн не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу за 17 лет в Испании. Форвард «Атлетико» переходит в «Орландо Сити» летом
сегодня, 21:41
Диего Симеоне: «Атлетико» в ЛЧ прошел намного дальше, чем ожидал, хорошая кампания. Мы заслуживали дополнительного времени с «Арсеналом», было много моментов. Они хорошо бились»
сегодня, 21:39
«Арсенал» выиграл 41 матч за сезон – это повторение рекорда клуба
сегодня, 21:29
Ко всем новостям
Последние новости
Анри о шансах Франции на ЧМ-2026: «У нас 4 финала на 7 последних чемпионатах – я оптимистично настроен. Но надо уважать Аргентину, номер 10 там носит Месси»
18 минут назад
«Баварии» интересен Торнике Кварацхелия. 16-летний брат Хвичи встретится с руководством мюнхенцев (LaGazzetta.ge)
29 минут назад
Игорь Семшов: «Галактионов из этого состава «Локо» выжимает максимум, 3-е место будет большим достижением. Уход Баринова не мог не сказаться»
32 минуты назад
39-летний Халк подписал с «Флуминенсе» контракт до конца 2027 года
46 минут назадФото
Райя с 8.2 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Арсенал» – «Атлетико». У Сака 7.9, худший – Дьокереш с 5.7
сегодня, 22:13
Артета о выходе в финал ЛЧ: «Невероятный вечер, мы творили историю вместе. Не могу еще сильнее гордиться каждым, кто связан с «Арсеналом»
сегодня, 22:04
«Арсенал» в финале ЛЧ – а каким получился прошлый заход? Погружаемся в 2006-й
сегодня, 21:58ВидеоСпортс"
Сака о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Прекрасная история. Надеюсь, что она хорошо закончится в Будапеште. Мы очень рады»
сегодня, 21:50
У «Арсенала» 30 сухих матчей в этом сезоне – такого не было с сезона-1993/94
сегодня, 21:29
Вратарь «Арсенала» Райя провел 9 сухих матчей в сезоне ЛЧ и повторил достижение Канисареса, Наваса и Менди
сегодня, 21:25
Рекомендуем