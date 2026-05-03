Мусаев про 1:0: «Не вижу связи замены Дзюбы с тем, что «Краснодар» выиграл. Вопросы про Артема нужно задавать тренеру «Акрона»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после гостевой победы над «Акроном» (1:0) в 28-м туре Мир РПЛ ответил на вопрос об игре Артема Дзюбы.
Капитан хозяев был заменен из-за травмы на 57-й минуте игры при счете 0:0.
– После замены Дзюбы вам стало легче?
– Вопросы про Артема Дзюбу нужно задавать тренеру «Акрона». Дзюба – большой игрок, мастер, легенда нашего футбола. Против него всегда интересно играть.
Но не вижу никакой связи с его заменой и тем, что мы выиграли. Мы нашли свой момент и реализовали его, – сказал Мусаев.
Тедеев после 0:1 с «Краснодаром»: «Акрон» с Дзюбой не играл разнообразно? У нас другое мнение. Вы подтвердили, что он великий мастер, следующий вопрос»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
11 комментариев
Журналистика каждый раз не перестает удивлять своей тупизной.
У Дзюбы про Дзюбу еще не спросили?
Он как знал - покинул арену пораньше.
У Тедеева уже спросили, утверждая диаметрально противоположное)
Российская спортивная журналистика, бессмысленная и беспощадная
При чем тот же журналист :))))))))
Какой глупый вопрос задают журналисты?
Дзюба стал гирей на ногах Акрона. Товарищ ходит весь матч пешком и ждет, когда ему попадут в голову мячом в штрафной соперника! Без него команда будет играть лучше, может наберут еще очко-другое. Дзюба уже не помощник им, тем более, что травмировался.
Они все ходили пешком.
Заслуженная победа Краснодара. Хотя судьи устроили цирк с отмененным 100% голом Кордобы.
Такой глупый вопрос задал журналист.
