Мусаев про 1:0: «Не вижу связи замены Дзюбы с тем, что «Краснодар» выиграл. Вопросы про Артема нужно задавать тренеру «Акрона»

Мусаев о Дзюбе: вопросы про Артема нужно задавать тренеру «Акрона».

Главный тренер «Краснодара » Мурад Мусаев после гостевой победы над «Акроном » (1:0) в 28-м туре Мир РПЛ ответил на вопрос об игре Артема Дзюбы.

Капитан хозяев был заменен из-за травмы на 57-й минуте игры при счете 0:0.

– После замены Дзюбы вам стало легче?

– Вопросы про Артема Дзюбу нужно задавать тренеру «Акрона». Дзюба – большой игрок, мастер, легенда нашего футбола. Против него всегда интересно играть.

Но не вижу никакой связи с его заменой и тем, что мы выиграли. Мы нашли свой момент и реализовали его, – сказал Мусаев.

