  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мусаев про 1:0: «Не вижу связи замены Дзюбы с тем, что «Краснодар» выиграл. Вопросы про Артема нужно задавать тренеру «Акрона»
11

Мусаев про 1:0: «Не вижу связи замены Дзюбы с тем, что «Краснодар» выиграл. Вопросы про Артема нужно задавать тренеру «Акрона»

Мусаев о Дзюбе: вопросы про Артема нужно задавать тренеру «Акрона».

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после гостевой победы над «Акроном» (1:0) в 28-м туре Мир РПЛ ответил на вопрос об игре Артема Дзюбы.

Капитан хозяев был заменен из-за травмы на 57-й минуте игры при счете 0:0. 

– После замены Дзюбы вам стало легче?

– Вопросы про Артема Дзюбу нужно задавать тренеру «Акрона». Дзюба – большой игрок, мастер, легенда нашего футбола. Против него всегда интересно играть.

Но не вижу никакой связи с его заменой и тем, что мы выиграли. Мы нашли свой момент и реализовали его, – сказал Мусаев. 

Тедеев после 0:1 с «Краснодаром»: «Акрон» с Дзюбой не играл разнообразно? У нас другое мнение. Вы подтвердили, что он великий мастер, следующий вопрос»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoКраснодар
logoЗаур Тедеев
logoАкрон
logoМатч ТВ
logoМурад Мусаев
logoпремьер-лига Россия
logoАртем Дзюба
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Журналистика каждый раз не перестает удивлять своей тупизной.
У Дзюбы про Дзюбу еще не спросили?
Ответ Сергей Круг
У Дзюбы про Дзюбу еще не спросили?
Он как знал - покинул арену пораньше.
У Тедеева уже спросили, утверждая диаметрально противоположное)
Ответ Алистер
У Тедеева уже спросили, утверждая диаметрально противоположное)
Российская спортивная журналистика, бессмысленная и беспощадная
Ответ Алистер
У Тедеева уже спросили, утверждая диаметрально противоположное)
При чем тот же журналист :))))))))
Какой глупый вопрос задают журналисты?
Дзюба стал гирей на ногах Акрона. Товарищ ходит весь матч пешком и ждет, когда ему попадут в голову мячом в штрафной соперника! Без него команда будет играть лучше, может наберут еще очко-другое. Дзюба уже не помощник им, тем более, что травмировался.
Ответ Z-7478
Дзюба стал гирей на ногах Акрона. Товарищ ходит весь матч пешком и ждет, когда ему попадут в голову мячом в штрафной соперника! Без него команда будет играть лучше, может наберут еще очко-другое. Дзюба уже не помощник им, тем более, что травмировался.
Они все ходили пешком.
Заслуженная победа Краснодара. Хотя судьи устроили цирк с отмененным 100% голом Кордобы.
Такой глупый вопрос задал журналист.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тедеев после 0:1 с «Краснодаром»: «Акрон» с Дзюбой не играл разнообразно? У нас другое мнение. Вы подтвердили, что он великий мастер, следующий вопрос»
3 мая, 17:00
Дзюба покинул стадион до окончания игры с «Краснодаром». Форвард «Акрона» получил травму во 2-м тайме
3 мая, 16:29
Мусаев перед матчем с «Акроном»: «Краснодар» третий сезон борется за золото – нужно наслаждаться моментом. Никакого давления быть не должно»
3 мая, 13:50
Рекомендуем
Главные новости
Симеоне о падении Гризманна в штрафной «Арсенала»: «Мы все понимали, что Пубиль фолил, судья принял правильное решение. Не хочу искать оправдания»
7 минут назад
Вспоминаем самые яркие моменты «Локомотива» за всю историю существования
10 минут назадТесты и игры
Глава КДК про техническое поражение «Уфы»: «Угроза БПЛА не опровергает решение. Почему клуб организовал маршрут так, что из-за задержки одного рейса участие в матче стало невозможным?»
20 минут назад
Джулиано Симеоне о падении в штрафной «Арсенала»: «Из-за Габриэла я потерял равновесие и не смог пробить как следует, все произошло очень быстро. Судья даже не использовал ВАР»
22 минуты назад
Лаос о судействе Зиберта: «Недостойно главного турнира в мире»
46 минут назад
Симеоне толкнул директора «Арсенала» Берту, который на 95-й жестами призывал судью закончить матч ЛЧ. Андреа 12 лет работал в «Атлетико»
46 минут назадФото
Артета о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Горжусь и радуюсь, ждать этого пришлось долго. В игре с «Атлетико» мы продемонстрировали зрелость»
56 минут назад
Гризманн не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу за 17 лет в Испании. Форвард «Атлетико» переходит в «Орландо Сити» летом
59 минут назад
Диего Симеоне: «Атлетико» в ЛЧ прошел намного дальше, чем ожидал, хорошая кампания. Мы заслуживали дополнительного времени с «Арсеналом», было много моментов. Они хорошо бились»
сегодня, 21:39
«Арсенал» выиграл 41 матч за сезон – это повторение рекорда клуба
сегодня, 21:29
Ко всем новостям
Последние новости
39-летний Халк подписал с «Флуминенсе» контракт до конца 2027 года
9 минут назадФото
Райя с 8.2 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Арсенал» – «Атлетико». У Сака 7.9, худший – Дьокереш с 5.7
27 минут назад
Артета о выходе в финал ЛЧ: «Невероятный вечер, мы творили историю вместе. Не могу еще сильнее гордиться каждым, кто связан с «Арсеналом»
36 минут назад
«Арсенал» в финале ЛЧ – а каким получился прошлый заход? Погружаемся в 2006-й
42 минуты назадВидеоСпортс"
Сака о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Прекрасная история. Надеюсь, что она хорошо закончится в Будапеште. Мы очень рады»
50 минут назад
У «Арсенала» 30 сухих матчей в этом сезоне – такого не было с сезона-1993/94
сегодня, 21:29
Вратарь «Арсенала» Райя провел 9 сухих матчей в сезоне ЛЧ и повторил достижение Канисареса, Наваса и Менди
сегодня, 21:25
Клубы Ла Лиги не выходят в финал ЛЧ два года подряд. До этого было 7 побед за 11 лет
сегодня, 21:09
У «Арсенала» 3 сухие победы и ничья в последних 4 матчах
сегодня, 21:05
«Атлетико» 10 лет не выходит в финал ЛЧ. Клуб трижды уступал в решающих матчах и никогда не брал трофей
сегодня, 20:56
Рекомендуем