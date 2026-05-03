Кэррик про «МЮ»: «Вернуться в ЛЧ при стольких матчах в запасе – настоящее достижение. Между всеми нами особая связь. Все идет хорошо, я доволен нашим положением, посмотрим, что дальше»
Майкл Кэррик прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» над «Ливерпулем» (3:2).
«Игра шла хорошо. Во многих эпизодах мы действовали очень хорошо. Мы знали, что они заберут мяч и будут перегружать среднюю линию, но все равно действовали опасно.
Игра перевернулась с ног на голову после перерыва. Пара ошибок. Амад и Сенне многое сделали для того, чтобы мы находились в лидирующем положении, но ошибки – часть футбола. Вырвать победу в конце и увидеть, как стадион загорается, – это нечто особенное.
Возвращение в Лигу чемпионов – это здорово. Конечно, мы хотим большего. Честно говоря, я ни разу не обсуждал с игроками квалификацию. Если ты достаточно побеждаешь, это и так произойдет. Мы говорили о том, чтобы стать лучше, добиваться нужных результатов, быть готовыми к матчам. В этой команде такой дух, о каком можно только мечтать. Достичь цели, когда у тебя столько матчей в запасе, – это настоящее достижение. Мы хотим продолжать движение вперед.
Между всеми нами особая связь. Мы выигрывали матчи разными способами, преодолевали разные препятствия. Ты просто пытаешься продолжать делать то, что правильно.
В какой-то степени [возможность остаться в клубе на следующий сезон] зависит не от меня. Все идет хорошо, я доволен нашим положением. Посмотрим, что будет дальше», – сказал главный тренер «МЮ».