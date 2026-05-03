  • Кэррик про «МЮ»: «Вернуться в ЛЧ при стольких матчах в запасе – настоящее достижение. Между всеми нами особая связь. Все идет хорошо, я доволен нашим положением, посмотрим, что дальше»
Майкл Кэррик: здорово вернуться в ЛЧ.

Майкл Кэррик прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» над «Ливерпулем» (3:2).

«Игра шла хорошо. Во многих эпизодах мы действовали очень хорошо. Мы знали, что они заберут мяч и будут перегружать среднюю линию, но все равно действовали опасно.

Игра перевернулась с ног на голову после перерыва. Пара ошибок. Амад и Сенне многое сделали для того, чтобы мы находились в лидирующем положении, но ошибки – часть футбола. Вырвать победу в конце и увидеть, как стадион загорается, – это нечто особенное.

Возвращение в Лигу чемпионов – это здорово. Конечно, мы хотим большего. Честно говоря, я ни разу не обсуждал с игроками квалификацию. Если ты достаточно побеждаешь, это и так произойдет. Мы говорили о том, чтобы стать лучше, добиваться нужных результатов, быть готовыми к матчам. В этой команде такой дух, о каком можно только мечтать. Достичь цели, когда у тебя столько матчей в запасе, – это настоящее достижение. Мы хотим продолжать движение вперед.

Между всеми нами особая связь. Мы выигрывали матчи разными способами, преодолевали разные препятствия. Ты просто пытаешься продолжать делать то, что правильно.

В какой-то степени [возможность остаться в клубе на следующий сезон] зависит не от меня. Все идет хорошо, я доволен нашим положением. Посмотрим, что будет дальше», – сказал главный тренер «МЮ».

Источник: NBC Sports
29 комментариев
Оставлять Кэррика надо. Аж видеть непривычно такой командно организованный МЮ
Ни больше, ни меньше. Самый идеальный вариант.
Классный фильм
надо карика оставлять конечно
Каррик максимально усложнил для руководства вопрос назначения нового тренера)) И че им делать, как теперь кого-то приглашать, когда твой ИО с января обыгрывает все топ-клубы, а по набору очков идет выше МС и Арсенала?
Так никак, он этим им выбора не оставил, нужно дать аккуратный контракт с небольшой неустойкой за увольнение в случае чего, и смотреть по будущему сезону)
Красавчик успеха Карику
Заслуженно. Абсолютно точно заработал начать сезон полноценным ГТ
статейки журналюшек спортса, уничижающие Кэррика, где вы там?
Удачи Майклу. Приятно смотреть на игру МЮ. От болельщика Арсенала
Лучше много не говорить и не разбазаривать удачу. Молодцы, но мир ещё не переаернут
Мне всегда нравился Миша - и как игрок, и как тренер Боро и МЮ. Результат за него, но есть и маленькое «но» - в следующем сезоне будет около 60 матчей, и это совсем другая история. МЮ нужны трансферы и встроить новых игроков будет непростой задачей, как и грамотно ротировать состав, распределяя нагрузки. Такого опыта у Миши нет пока, к сожалению. Поэтому мне понятна непростая позиция руководства МЮ в части главного тренера, и я тоже считаю, что 1+1 был бы идеальным решением для всех
