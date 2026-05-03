«Барселона» сыграет с «Лионом» в финале женской ЛЧ. У «блауграны» 6-й финал подряд и 3 победы в 5 последних
Матч состоится 23 мая в Осло.
В полуфинале сине-гранатовые прошли «Баварию» (1:1, 4:2). «Лион» победил «Арсенал» (1:2, 3:1).
Для «Барселоны» это будет 6-й финал подряд. В 5 последних были одержаны 3 победы.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Wikipedia
6-й подряд финал ЛЧ - это рекорд. У Лиона было 5 подряд. И ещё, Бавария в Бундеслиге за весь сезон пропустила 8 мячей, в 3-х матчах с Барсой - 12( 7-1, 1-1 и 4-2).
И снова 60 000+
