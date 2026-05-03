  • Майну о Кэррике: «Хочется идти за ним, биться за него, умереть за него. За то, что «МЮ» изменил ход сезона, надо отдать должное тренеру и всем игрокам»
Майну о Кэррике: «Хочется идти за ним, биться за него, умереть за него. За то, что «МЮ» изменил ход сезона, надо отдать должное тренеру и всем игрокам»

Кобби Майну высказался после победного гола в ворота «Ливерпуля» (3:2) в АПЛ.

«Рад, что мы смогли изменить ход сезона, следует отдать должное всем игрокам и тренеру. Но нам этого мало, надо мощно завершить сезон.

[Кэррик] сыграл в этом важную роль, он вселяет уверенность в игроков. Хочется идти за ним, биться за него, умереть за него на поле», – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
logoМанчестер Юнайтед
logoЛиверпуль
logoКобби Майну
logoпремьер-лига Англия
logoМайкл Кэррик
46 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Я не помню, чтобы после САФа футболисты МЮ так отзывались о тренере. Каррик хорош.
Память как у рыбки? Ибра так про Маура говорил, про Сульшера так же говорили некоторые футболисты. Несколько удачных матчей и всё новый мессия.
Пусть для начала мессия хоть сезон удачно проведёт.
Да не плач ты
Арсенал, МС, Тоттенхэм, Челси, Вилла + Ливер - жертвы Кэррика, но для некоторых это до сих пор провал, главное чтобы иксжи было много и всякие циферки блестели, хоть и счётом продуй.
Многие футболисты хорошо отзываются о Майкле и его штабе. Это очень важно, атмосфера в раздевалке это фундамент. Мне приятно наблюдать за таким Мю, да есть косяки, игра не стабильная, но я вижу команду и вижу характер. И Мю много забивает, много создаёт. Потенциал есть. Я за Каррика
Именно так, а далот всё-таки не футболист.
Да, очевидно, что скиллов ему не хватает, но он пашет в каждом матче, рубится в обороне, такие бойцы в команде тоже нужны. У меня он ассоциируется с Джоном Оши, который тоже не был скилловым игроком, но его трудолюбие и бойцовский характер всегда были к месту. Тут главное чтобы рядом были топовые партнеры, чтобы можно было отдать им мяч.
Вот вот и что немаловажно всегда готовый, а не через раз на два в лазарете
В начале сезона я даже и не мечтал о 3 месте. Думал пусть хотя бы за ЛЕ поборятся, да научатся больше 1 гола за игру забивать.
Манчестер Юнайтед играет в атакующий футбол. Уже не помню, когда в последний раз они это делали. При Ван Гале вроде как, но получалось у них не очень
При Ван Гале был жёсткий ватокат. Владение ради владения.
при Сульшере они пачками забивали. При Тен Хаге тоже был атакующий и при Амориме, но только не результативный, перекаты мяча без продвижения в лучшем случае, какой угодно, но не оборонительный. Каррик умело использует Фернандеша, так же как и Сульшер в своё время, разница лишь в том, что у Сульшера убегал в контру Рэшфорд, а у Каррика Кунья с Мбемо, но в обоих случаях использование Бруно в качестве мгновенного перехода в атаку оправдывает себя. Другое дело - сможет ли Каррик своевременно менять игру? вопрос... иначе его МЮ разберут по винтикам и не подавятся.
ну где там говорящие головы с ТВ с критикой Каррика ?
сглазишь!
Правильный настрой у Коби
То-то вы умирали, после 2:0 просто на чилле пешеходили
В первом тайме ещё три могли положить после 2-0
Ну, с Кобби понятно, если бы не Каррик, то на ЧМ он бы точно не поехал. А так спас карьеру в родном клубе
