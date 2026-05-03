Майну о Кэррике: «Хочется идти за ним, биться за него, умереть за него. За то, что «МЮ» изменил ход сезона, надо отдать должное тренеру и всем игрокам»

Кобби Майну: за Кэррика хочется умереть.

Кобби Майну высказался после победного гола в ворота «Ливерпуля » (3:2) в АПЛ .

«Рад, что мы смогли изменить ход сезона, следует отдать должное всем игрокам и тренеру. Но нам этого мало, надо мощно завершить сезон.

[Кэррик ] сыграл в этом важную роль, он вселяет уверенность в игроков. Хочется идти за ним, биться за него, умереть за него на поле», – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед » в эфире Sky Sports.