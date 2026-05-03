Тедеев после 0:1 с «Краснодаром»: «Акрон» с Дзюбой не играл разнообразно? У нас другое мнение. Вы подтвердили, что он великий мастер, следующий вопрос»

Тедеев не согласен, что при Дзюбе на поле «Акрон» играет менее разнообразно.

Главный тренер «Акрона » Заур Тедеев после поражения от «Краснодара » (0:1) в 28-м туре Мир РПЛ ответил на вопрос об изменениях в тактике команды при отсутствии Артема Дзюбы на поле.

Дзюба был заменен из‑за повреждения на 57‑й минуте.

– Почти час матча перед заменой Дзюбы было видно, что игроки искали его на поле. После ухода Артема команда заиграла разнообразнее. Не считаете, что его присутствие на поле ограничивает атакующий потенциал?

– Это вам так показалось. Мы при Дзюбе не играли разнообразно? У нас другое мнение. Хорошо, что вы подтвердили, что он великий мастер. Следующий вопрос, – сказал Тедеев