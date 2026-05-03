  • Тедеев после 0:1 с «Краснодаром»: «Акрон» с Дзюбой не играл разнообразно? У нас другое мнение. Вы подтвердили, что он великий мастер, следующий вопрос»
Тедеев после 0:1 с «Краснодаром»: «Акрон» с Дзюбой не играл разнообразно? У нас другое мнение. Вы подтвердили, что он великий мастер, следующий вопрос»

Тедеев не согласен, что при Дзюбе на поле «Акрон» играет менее разнообразно.

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев после поражения от «Краснодара» (0:1) в 28-м туре Мир РПЛ ответил на вопрос об изменениях в тактике команды при отсутствии Артема Дзюбы на поле. 

Дзюба был заменен из‑за повреждения на 57‑й минуте.

– Почти час матча перед заменой Дзюбы было видно, что игроки искали его на поле. После ухода Артема команда заиграла разнообразнее. Не считаете, что его присутствие на поле ограничивает атакующий потенциал?

– Это вам так показалось. Мы при Дзюбе не играли разнообразно? У нас другое мнение. Хорошо, что вы подтвердили, что он великий мастер. Следующий вопрос, – сказал Тедеев

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Играли норм первый тайм , пока не устали … Дзюба вообще перестал бегать на поле … Во втором устали , и защитники Акрона стали выдавать неплохие передачи на игроков Краснодара … Недлчару выдал шикарную скидку на Сперцяна в центре , который отправил Кордобу забивать … А так норм играли )))
Великий мастер?! )))) Великий пешеход, целый час ходивший пешком по полю с недовольной рожей, раздающий жесты недовольства своим партнерам! Наверное, травмировал заднюю, т.е., играть бельше в этом сезоне не будет. Что для Акрона хорошо. Дзюба уже не помощник.
Великий мастер?! )))) Великий пешеход, целый час ходивший пешком по полю с недовольной рожей, раздающий жесты недовольства своим партнерам! Наверное, травмировал заднюю, т.е., играть бельше в этом сезоне не будет. Что для Акрона хорошо. Дзюба уже не помощник.
Вы бы как то адекватнее оценивали игру в футбол. Человек в 37 лет в топ 10 по гол + пас в чемпионате. И помог выгрызть кучу очков клубу новичку. Какая разница если он дает результат. С такой же логикой можно вратарям предъявлять что они "не бегают"
Без Дзюбы начали прессинговать. Без Дзюбы, действительно, заиграли разнообразнее. Но какие-то шансы все равно были только с Дзюбой. Как бы там ни было, но он отлично цеплялся, скидывал, отыгрывался и на стандартах в конце был бы очень опасен. Все равно игрок такого калибра влияет на игру намного сильнее, чем просто ребята, которые бегают и что-то там стараются придумать. Все это Краснодар спокойно уже перекусывал, а вот с Дзюбой концовка была бы сложнее.
