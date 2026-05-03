Кордоба об отмене гола «Акрону»: «Обычная, нормальная борьба в штрафной. Не понимаю, почему не засчитали»

Кордоба об отмене гола «Акрону»: обычная, нормальная борьба в штрафной.

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба не понимает, почему его гол «Акрону » в 28-м туре Мир РПЛ (1:0) отменили.

На 53-й минуте главный судья Евгений Буланов после просмотра повтора не стал засчитывать взятие ворот, объявив, что форвард «Краснодара » нарушил правила на опекавшем его Марате Бокоеве , когда пытался освободиться из-под его опеки.

На 72-й минуте колумбиец забил победный мяч.

– Эпизод с первым отмененным голом. Что там произошло?

– Там была обычная, нормальная борьба в штрафной. Я не понимаю, почему отменили этот гол. Но однозначно, как всегда, будут подобные комментарии, – сказал Кордоба.