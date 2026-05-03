  • Кордоба об отмене гола «Акрону»: «Обычная, нормальная борьба в штрафной. Не понимаю, почему не засчитали»
Кордоба об отмене гола «Акрону»: «Обычная, нормальная борьба в штрафной. Не понимаю, почему не засчитали»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба не понимает, почему его гол «Акрону» в 28-м туре Мир РПЛ (1:0) отменили. 

На 53-й минуте главный судья Евгений Буланов после просмотра повтора не стал засчитывать взятие ворот, объявив, что форвард «Краснодара» нарушил правила на опекавшем его Марате Бокоеве, когда пытался освободиться из-под его опеки.

На 72-й минуте колумбиец забил победный мяч. 

Эпизод с первым отмененным голом. Что там произошло?

– Там была обычная, нормальная борьба в штрафной. Я не понимаю, почему отменили этот гол. Но однозначно, как всегда, будут подобные комментарии, – сказал Кордоба. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
30 комментариев
Вся страна, кроме 1 города, не понимает почему отменили
Ответ Алистер
Я хоть и за Краснодар, но если честно, так надоели уже эти акценты "а вот Питер понимает" или "а вот Краснодар тащат"
Пора уже понять что дело не в том что кто-то кого-то тащит, а в том, что просто такой уровень судейства. Сегодня принимают решение в пользу этих, завтра - в пользу иных. А страдают от этого все команды, абсолютно все, и зенит в том числе тоже настрадался в этом сезоне не меньше других
Ответ Алистер
Ещё один «всероссиянин» ☝🏻
А ваша «вся страна» понимает остальные решения арбитров последних туров, ну которые были в пользу «Краснодара», например?
В СПб до сих пор не понимают, почему он и второй гол не отменил, там же пробежка явная была.
Отменили не справедливо, но всем понятно почему.
Ответ NikolayL
И давно понятно.Этому ,как его там, ,,скдьешке ,, свистульку на болоте вручали, с одной акцией ,,газгрязи,,.
Вы не понимаете. ВАР нужен для того, чтобы исправлять грубые ошибки. Гол Кордобы - был ошибкой. Большой ошибкой. И ее нужно было исправить :))
Ответ NoThanks
Прикольно … Это тот ВАР который подтвердил красную Педро , которую потом отменили ? Потому что Эдик опоздал к мячу и засадил по ноге Педро ?
Ответ Dmitry_Teplov
Красная Педро это вопрос трактовки, действовал в эпизоде опаснее именно Педро.

Хватит ныть, у ваших календарь в разы проще.
Арбитр на поле тот который увидел тот пенальти)) Зениту с м ахачкалой. А га Варе ИВАНОВ
Ответ Ararat Erevan
200 пудов
Всю судейскую компанию на ВАРе надо отстранить от работы и провести расследование.
Ответ Шухрат Казыев_1116231896
100% , решение проплаченное
Я Вам не верю, что на скидку пришло. Вы описали все моменты, которые я и сам бы мог сказать
Алаев об отмене гола Кордобы «Акрону»: «Спорный момент. Хочется, чтобы никто не вмешивался в результат в последних турах и все решалось на поле»
3 мая, 16:45
Экс-судья Федотов согласен с отменой гола Кордобы: «Игрок «Краснодара» правой рукой придержал соперника за левую и сделал движение вниз, за счет чего и выиграл позицию»
3 мая, 16:23
