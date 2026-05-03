Кордоба об отмене гола «Акрону»: «Обычная, нормальная борьба в штрафной. Не понимаю, почему не засчитали»
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба не понимает, почему его гол «Акрону» в 28-м туре Мир РПЛ (1:0) отменили.
На 53-й минуте главный судья Евгений Буланов после просмотра повтора не стал засчитывать взятие ворот, объявив, что форвард «Краснодара» нарушил правила на опекавшем его Марате Бокоеве, когда пытался освободиться из-под его опеки.
На 72-й минуте колумбиец забил победный мяч.
– Эпизод с первым отмененным голом. Что там произошло?
– Там была обычная, нормальная борьба в штрафной. Я не понимаю, почему отменили этот гол. Но однозначно, как всегда, будут подобные комментарии, – сказал Кордоба.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Пора уже понять что дело не в том что кто-то кого-то тащит, а в том, что просто такой уровень судейства. Сегодня принимают решение в пользу этих, завтра - в пользу иных. А страдают от этого все команды, абсолютно все, и зенит в том числе тоже настрадался в этом сезоне не меньше других
А ваша «вся страна» понимает остальные решения арбитров последних туров, ну которые были в пользу «Краснодара», например?
Хватит ныть, у ваших календарь в разы проще.