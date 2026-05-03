  • Мусаев на вопрос о «лояльности судей» к «Краснодару»: «Где лояльность к нам была? Из‑за таких, как вы, эта лояльность и создается. Про то, что сегодня делал арбитр, ни слова не скажу»
Мурад Мусаев высказался о победе над «Акроном» (1:0) в Мир РПЛ.

– В очередной раз команда проявила характер и волю к победе. В первом тайме играли медленно, мало было подач в штрафную, не хватало компактности. Во втором тайме Джон отлично цеплялся за мяч, ребята помогали ему, пошло давление. Понимали, что если увеличим давление, то сможем создавать моменты в переходных фазах. В конце очень важный сейв сделал Агкацев.

Не первый матч команда проявляет характер, это говорит о том, что у игроков большое сердце.

– Некоторые говорят про определенную лояльность со стороны судей, давит ли это на вас?

– Где лояльность к нам была? Из‑за таких, как вы, эта лояльность и создается. Не надо так говорить.

То, что сегодня делал арбитр, я про это ни слова не скажу. Спасибо, – ответил главный тренер «Краснодара».

Гол Кордобы «Акрону» отменен из-за фола Джона в атаке: Бокоев упал в борьбе с форвардом «Краснодара» за позицию

Мяч попал в руку Черникову в штрафной «Краснодара» после подачи «Акрона». Буланов не назначил пенальти, ВАР не вмешался

– Где лояльность к нам была? Из‑за таких, как вы, эта лояльность и создается. Не надо так говорить.

За последние 5 туров РПЛ в матчах с участием Краснодара:
- Левое удаление Педро в матче с Зенитом;
- Не пенальти за руку Оласы с Балтикой;
- Левый пенальти за руку Умярова со Спартаком;
- Левый пенальти за эпизод Кордобы и Табидзе, и удаление игрока Миро (за фолы, за которые не наказывали Косту и Кордобу весь матч - 4 и 2 удара локтями, соответственно) с махачкалинским Динамо.

Хватит или ещё?
Ответ Камбоджа Иванов
Левые и правые это по твоему мнению, или как ты сделал такие выводы? Спорные есть, из этих, что ты перечислил, но причём здесь лояльность?!
Ответ Камбоджа Иванов
Самое прикольное, что ты приводишь ситуацию с Оласой и Умяровым, при этом Оласе ставить надо было по твоему, а Умярову - не надо было :))) Собственно, это все что нужно знать о твоей аналитике :)))
В целом, давно уже стало ясно, что все мерзоракостное поведение игроков идёт от главного тренера. Мусаев весьма неприятный человек
Ответ Dr_horrible
Нырки и гримасы Соболева от кого идут, не подскажешь?
Ответ Вондроушова
Тоже от Мусаева ) и лояльности по отношению к других клубам от судей тоже из-за Краснодара)
Такой вопрос тренеру задают исключительно для хайпа. Какого ответа ответа они ждут?
Чернодар команда нытиков и симулянтов!Каждый раз как судья свистит,"фиксируя"фол против игроков Чернодара,они валяются,корчатся от боли и смотрят на судью,ну дай пожалуйста карточку!
Ответ заблокированному пользователю
не голубым про это говорить
Ответ заблокированному пользователю
Чернонит не симулирует, не ноют, не дельфинят?
Журналисты виноваты у него😀😀😀
Правильно говорят,лояльность не пахнет...
Ответ Сергей Круг
кто так говорит? впервые такой бред слышу) "лояльность не пахнет" 0_о
Грамотно расписал, прям готовый депутат партии Едим Россию; Лояльностью мы пользоваться будем, но вот говорить, а тем более писать про это - нельзя!
А сколько вашим игрокам карточек не показали за откровенно грубую игру, за провокации, наезды на судью!?
Удачи Краснодару. Борьба добра и зла продолжается.
Ответ Шухрат Казыев_1116231896
Вы судя по всему за зло
Ответ Шухрат Казыев_1116231896
Причем Краснодар - это зло.
Какие-то у нас агро-тренеры сейчас в тренде: Мусаев, Талалаев, Евсеев
