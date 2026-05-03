Мусаев на вопрос о «лояльности судей» к «Краснодару»: «Где лояльность к нам была? Из‑за таких, как вы, эта лояльность и создается. Про то, что сегодня делал арбитр, ни слова не скажу»
Мурад Мусаев высказался о победе над «Акроном» (1:0) в Мир РПЛ.
– В очередной раз команда проявила характер и волю к победе. В первом тайме играли медленно, мало было подач в штрафную, не хватало компактности. Во втором тайме Джон отлично цеплялся за мяч, ребята помогали ему, пошло давление. Понимали, что если увеличим давление, то сможем создавать моменты в переходных фазах. В конце очень важный сейв сделал Агкацев.
Не первый матч команда проявляет характер, это говорит о том, что у игроков большое сердце.
– Некоторые говорят про определенную лояльность со стороны судей, давит ли это на вас?
– Где лояльность к нам была? Из‑за таких, как вы, эта лояльность и создается. Не надо так говорить.
То, что сегодня делал арбитр, я про это ни слова не скажу. Спасибо, – ответил главный тренер «Краснодара».
Гол Кордобы «Акрону» отменен из-за фола Джона в атаке: Бокоев упал в борьбе с форвардом «Краснодара» за позицию
Мяч попал в руку Черникову в штрафной «Краснодара» после подачи «Акрона». Буланов не назначил пенальти, ВАР не вмешался
За последние 5 туров РПЛ в матчах с участием Краснодара:
- Левое удаление Педро в матче с Зенитом;
- Не пенальти за руку Оласы с Балтикой;
- Левый пенальти за руку Умярова со Спартаком;
- Левый пенальти за эпизод Кордобы и Табидзе, и удаление игрока Миро (за фолы, за которые не наказывали Косту и Кордобу весь матч - 4 и 2 удара локтями, соответственно) с махачкалинским Динамо.
Хватит или ещё?