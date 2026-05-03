  Алаев об отмене гола Кордобы «Акрону»: «Спорный момент. Хочется, чтобы никто не вмешивался в результат в последних турах и все решалось на поле»
Алаев об отмене гола Кордобы «Акрону»: «Спорный момент. Хочется, чтобы никто не вмешивался в результат в последних турах и все решалось на поле»

Президент РПЛ Александр Алаев высказался об отмене гола Джона Кордобы в матче с «Акроном» (1:0) в 28-м туре Мир РПЛ. 

На 53-й минуте главный судья Евгений Буланов после просмотра повтора не стал засчитывать взятие ворот, объявив, что форвард «Краснодара» нарушил правила на опекавшем его Марате Бокоеве, когда пытался освободиться из-под его опеки.

– Стоило ли отменять гол Кордобы?

– На мой взгляд, это спорный момент. Осталось два тура, поэтому я не буду комментировать работу судей. Хочется, чтобы все решалось на поле. В прошлый раз я уже высказывался по спорному, на мой взгляд, пенальти на Игоре Дивееве. Хотя ЭСК поддержала решение назначить пенальти за игру рукой – или ногтем, я так и не понял.

Сегодня тоже спорный момент. Но хорошо, что эти моменты не повлияли на результаты матчей. «Локомотив» в итоге не реализовал пенальти, а здесь «Краснодар» в итоге дожал. Не буду повторяться, но очень хочется, чтобы в последних двух турах во всех матчах футболисты сами определяли, кто сильнее, а кто слабее. И чтобы никто не вмешивался в результат, – сказал Алаев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoМатч ТВ
ЭСК РФС
Джон Кордоба
Локомотив
премьер-лига Россия
судьи
Александр Алаев
Краснодар
Игорь Дивеев
Акрон
только в последних? а до этого типо можно?
Комментарий скрыт
Smart789 Не плачь, в ЧС меня второй раз не кинешь, нытик питерский!!!
Это на что или на кого намекает президент РПЛ?? Бастрыкин должен взять на контроль, пока Алаева не запугали
Он открыто говорит, что должен был быть пенальти на Черникове в пользу Акрона, но Судьядар снова вытащил реф
Алаев об отмене гола Кордобы «Акрону»: «Хочется, чтобы никто не вмешивался в результат в последних турах»...
И рыбку съесть,и ....сесть...
Так можно не только про Кордобу и конкретно этот гол. Сомнительных моментов в пользу Краснодара было в разы больше, чем против.
Не зря же уже "Судьедар" прилепили.
Можно, к примеру, красную Педро вспомнить. Что напрямую повлияло на важнейшую игру в борьбе за чемпионство. Кто знает как пошло бы в равных?
И раз её отменили, то может и матч с Краснодаром переиграем?
Будет вполне объективно - посмотрим что из себя представляет Судьедар в полных составах полный матч...
Судьи такое очень любят. Вроде и заказ выполнил - деньги отработал, никто не предъявит ничего. А вроде и Краснодар все равно выиграл, так что такого резонанса не будет, как если бы Краснодар потерял очки. Идеальный расклад для судьи. Они всегда так кайфуют от такого :))
Со знанием дела говорите, аж страшно
Опыт, етить его, не пропьешь :)) Я тебе больше того скажу. Иногда судьи после выполнения заказа начинают в обратную сторону чуть подсвистывать даже. Это тоже очень забавно бывает. Чтобы потом сказать заказчику: ну ты видел, я свое дело сделал. А пострадавшему: чо ты мне предъявляешь? я в твою пользу вон тоже свистел :))
В Питере ныть... 😃😃😃
Так не приезжай, не ной.
Никто не просит.
Интересно, сколько Зенит уже денег потратил на кампанию «судьедар» на спортсе?
а уже известен результат?
Алаев открыто кончено болеет против Зенита. Этот москвич после Зенит - Балтика камеры решил добавить на стадионах, а после таких же эпизодов в других матчах молчит. Жёсткий тип конечно. Думаю он главный бенефициар такого судейства против Зенита.
Опять заговор против зенита((
Что ж такое, 12 пеналей подарили именно потому, что все против Зенита
Краснодару не позавидуешь в последних двух турах, по мимо того, что надо кровь из носа выигрывать, еще стараться максимально сглаживать все углы в контактной борьбе с соперником, дабы у судей в голове будут громко хлопать ладошки Миллера.
"...И это наш бургомистр! Просто позор!"
Вечный текст Григория Горина!
