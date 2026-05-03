Алаев об отмене гола Кордобы «Акрону»: «Спорный момент. Хочется, чтобы никто не вмешивался в результат в последних турах и все решалось на поле»

Алаев об отмене гола Кордобы в ворота «Акрона»: спорный момент.

Президент РПЛ Александр Алаев высказался об отмене гола Джона Кордобы в матче с «Акроном » (1:0) в 28-м туре Мир РПЛ.

На 53-й минуте главный судья Евгений Буланов после просмотра повтора не стал засчитывать взятие ворот, объявив, что форвард «Краснодара » нарушил правила на опекавшем его Марате Бокоеве, когда пытался освободиться из-под его опеки.

– Стоило ли отменять гол Кордобы?

– На мой взгляд, это спорный момент. Осталось два тура, поэтому я не буду комментировать работу судей. Хочется, чтобы все решалось на поле. В прошлый раз я уже высказывался по спорному, на мой взгляд, пенальти на Игоре Дивееве . Хотя ЭСК поддержала решение назначить пенальти за игру рукой – или ногтем, я так и не понял.

Сегодня тоже спорный момент. Но хорошо, что эти моменты не повлияли на результаты матчей. «Локомотив » в итоге не реализовал пенальти, а здесь «Краснодар» в итоге дожал. Не буду повторяться, но очень хочется, чтобы в последних двух турах во всех матчах футболисты сами определяли, кто сильнее, а кто слабее. И чтобы никто не вмешивался в результат, – сказал Алаев.