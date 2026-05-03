Алаев об отмене гола Кордобы «Акрону»: «Спорный момент. Хочется, чтобы никто не вмешивался в результат в последних турах и все решалось на поле»
Президент РПЛ Александр Алаев высказался об отмене гола Джона Кордобы в матче с «Акроном» (1:0) в 28-м туре Мир РПЛ.
На 53-й минуте главный судья Евгений Буланов после просмотра повтора не стал засчитывать взятие ворот, объявив, что форвард «Краснодара» нарушил правила на опекавшем его Марате Бокоеве, когда пытался освободиться из-под его опеки.
– Стоило ли отменять гол Кордобы?
– На мой взгляд, это спорный момент. Осталось два тура, поэтому я не буду комментировать работу судей. Хочется, чтобы все решалось на поле. В прошлый раз я уже высказывался по спорному, на мой взгляд, пенальти на Игоре Дивееве. Хотя ЭСК поддержала решение назначить пенальти за игру рукой – или ногтем, я так и не понял.
Сегодня тоже спорный момент. Но хорошо, что эти моменты не повлияли на результаты матчей. «Локомотив» в итоге не реализовал пенальти, а здесь «Краснодар» в итоге дожал. Не буду повторяться, но очень хочется, чтобы в последних двух турах во всех матчах футболисты сами определяли, кто сильнее, а кто слабее. И чтобы никто не вмешивался в результат, – сказал Алаев.
И рыбку съесть,и ....сесть...
Не зря же уже "Судьедар" прилепили.
Можно, к примеру, красную Педро вспомнить. Что напрямую повлияло на важнейшую игру в борьбе за чемпионство. Кто знает как пошло бы в равных?
И раз её отменили, то может и матч с Краснодаром переиграем?
Будет вполне объективно - посмотрим что из себя представляет Судьедар в полных составах полный матч...
Никто не просит.
Вечный текст Григория Горина!