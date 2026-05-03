«МЮ» вышел в Лигу чемпионов. Клуб не участвовал там два сезона подряд

«Манчестер Юнайтед » сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Команда Майкла Кэррика уже не выпадет из первой пятерки АПЛ за три тура до конца чемпионата. Клуб занимает третье место с 64 очками. Сегодня манкунианцы обыграли «Ливерпуль » (3:2) в 35-м туре.

«МЮ» не участвовал в Лиге чемпионов в течение двух последних сезонов.