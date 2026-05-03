«Ливерпуль» проиграл «МЮ» оба матча в чемпионате впервые с сезона-2015/16

Впервые за десять лет «Ливерпуль » не набрал ни одного очка в матчах против «Манчестер Юнайтед » в чемпионате.

Сегодня команда Арне Слота уступила манкунианцам со счетом 2:3 в гостях. На своем поле в первом круге она проиграла 1:2.

В последний раз «красные» уступали «МЮ» дважды за чемпионат в сезоне-2015/16: в сентябре 2015-го – 1:3, в январе 2016-го – 0:1.