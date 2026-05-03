28

«Ливерпуль» проиграл «МЮ» оба матча в чемпионате впервые с сезона-2015/16

Впервые за десять лет «Ливерпуль» не набрал ни одного очка в матчах против «Манчестер Юнайтед» в чемпионате.

Сегодня команда Арне Слота уступила манкунианцам со счетом 2:3 в гостях. На своем поле в первом круге она проиграла 1:2.

В последний раз «красные» уступали «МЮ» дважды за чемпионат в сезоне-2015/16: в сентябре 2015-го – 1:3, в январе 2016-го – 0:1.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoЛиверпуль
logoМанчестер Юнайтед
logoАрне Слот
logoпремьер-лига Англия
logoМайкл Кэррик
28 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Надеюсь, лысого физрука уволят и позовут Хаби
Никакой игры уже полтора года

Даже два забитых по сути за счёт приводов МЮ
Ответ King_X
Надеюсь, лысого физрука уволят и позовут Хаби Никакой игры уже полтора года Даже два забитых по сути за счёт приводов МЮ
Только из за привозов МЮ)
Ответ King_X
Надеюсь, лысого физрука уволят и позовут Хаби Никакой игры уже полтора года Даже два забитых по сути за счёт приводов МЮ
Я бы и Ираоле был бы рад
Чуть ранее была новость, что МЮ впервые с сезона 15/16 дважды победил Ливерпуль. Нормально так распилили это событие на два поста)
Ща скаузеры опять лет двадцать нового Клоппа будут искать. А то расслабились за время его тренерства
Ответ ModanaJazz
Ща скаузеры опять лет двадцать нового Клоппа будут искать. А то расслабились за время его тренерства
прямо как мю 20 лет Фергюссона пытался найти? Впрочем, до Сэра Алекса и после МЮ — клуб второго эшелона, с чем придется смириться вновь в следующем сезоне
Ответ zzakichh
прямо как мю 20 лет Фергюссона пытался найти? Впрочем, до Сэра Алекса и после МЮ — клуб второго эшелона, с чем придется смириться вновь в следующем сезоне
Мэтт Басби так мимо проходил?
Было смешно наблюдать, как проигрывающий Ливерпуль просто катает мяч без попытки обострений или хотя бы банальных забросов в штрафную, когда туда пошёл ван Дейк. Совсем безвольная команда.
Алонсо пора искать квартиру недалеко от Энфилда?
Ответ Ржевский
Алонсо пора искать квартиру недалеко от Энфилда?
может он старую еще не продал)
Ну так МЮ убрали неудачного тренера, а Ливерпуль нет, а тот сам хрен уйдет, без неустойки...
Ответ Георгий Хасия
Ну так МЮ убрали неудачного тренера, а Ливерпуль нет, а тот сам хрен уйдет, без неустойки...
Никто не уходит без неустойки
вот и Слот начинает бить рекорды, а то всё тренеры МЮ этим занимались
Если бы не два дебильных привоза,игра получилась классная.В контратаку бежали шикарно,в обороне работали на опережение.Все - молодцы! С победой болел Юнайтед!
Ливерпуль был продырявлен МЮ оба раза впервые с сезона 15/16
То ли ещё будет от МЮ в следующем сезоне ! )
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Экс-судья Фернандес: «Калафьори наступил на стопу Гризманна – это пенальти, а Зиберт зафиксировал несуществующий фол Пубиля. Падение Симеоне – не 11-метровый»
5 минут назад
Лига чемпионов. 1/2 финала. «Арсенал» принимает «Атлетико». 1:0 – Сака забил! Онлайн-трансляция
9 минут назадLive
Калафьори наступил на ногу Гризманну в штрафной «Арсенала». Судья Зиберт счел, что перед этим Пубиль фолил на Габриэле
19 минут назадФото
Тьерри Анри: «В Ямале больше всего поражает его футбольный интеллект. Этот парень играет так, будто он у себя во дворе. Он уже доказал, что способен стать главной звездой любого турнира»
35 минут назад
«Аль-Хилаль» на два очка отстает от «Аль-Насра» за три тура до конца сезона. Команды Бензема и Роналду встретятся 12 мая
48 минут назад
У «Атлетико» 0 ударов в створ за 1-й тайм. «Арсенал» дважды пробил на 44-й и открыл счет в ответном полуфинале ЛЧ
54 минуты назад
Гризманн подтолкнул Троссарда в штрафной «Атлетико», вингер «Арсенала» упал. Зиберт не назначил пенальти
сегодня, 19:48Фото
Булыкин о ЦСКА: «Я бы рассмотрел Игнашевича с братьями Березуцкими – это будет нереальный тренерский штаб, который зайдет всем»
сегодня, 19:43
Мадуро узнал о вылете «Барсы» из ЛЧ от сына. Задержанный властями США президент Венесуэлы отреагировал: «Черт возьми, это дерьмово»
сегодня, 19:41
«Жота умер, пока-пока» скандировали около пяти фанатов «МЮ» перед матчем с «Ливерпулем»
сегодня, 19:33
Ко всем новостям
Последние новости
Хавбек «Тоттенхэма» Симонс перенес операцию на колене после разрыва «крестов»
7 минут назад
Воспитанник «Сосьедада» Элустондо уйдет в конце сезона. Он провел 310 матчей за клуб
15 минут назад
Итурральде про Гризманна и Троссарда: «Легкий толчок. Момент похож на пенальти в ворота «Атлетико» в первой игре за контакт Ганцко и Дьокереша»
18 минут назад
Симеоне упал в борьбе с Магальяэсом, когда прокинул мяч мимо вратаря «Арсенала» Райи. Судья Зиберт не дал пенальти «Атлетико»
30 минут назадФото
Экс-судья Фернандес о падении Троссарда в штрафной «Атлетико»: «Этого контакта недостаточно, чтобы назначить пенальти. В середине поля свистнули бы»
31 минуту назадФото
Сака забил в полуфиналах ЛЧ в двух разных сезонах. Из англичан это делали Лэмпард, Руни и Кейн
41 минуту назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» обыграл «Аль-Халидж»
52 минуты назад
Алексей Попов: «Соболев деревянный. И он эгоист: готов сыграть, когда сам забивает, а если что-то не так – винит других. Он все время матерился, когда Глушенков палил по воротам ЦСКА»
58 минут назад
Педро об отношении судей к «Зениту»: «Сами видите, что порой происходит»
сегодня, 19:27
Губернатор Федорищев опроверг слова Дзюбы о том, что «Акрон» может прекратить существование в случае вылета из РПЛ: «У команды большое будущее»
сегодня, 19:21
Рекомендуем