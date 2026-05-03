Дзюба покинул стадион до окончания игры с «Краснодаром». Форвард «Акрона» получил травму во 2-м тайме

Дзюба покинул стадион до окончания матча с «Краснодаром».

Капитан «Акрона» Артем Дзюба покинул стадион до окончания игры с «Краснодаром» (0:1) в 28-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил в Тольятти. Дзюба был заменен из‑за повреждения на 57‑й минуте.