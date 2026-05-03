«МЮ» выиграл три матча подряд. При Кэррике у манкунианцев 10 побед в 14 играх

«Манчестер Юнайтед » одержал третью победу подряд.

Команда Майкла Кэррика одолела «Ливерпуль » (3:2) в 35-м туре АПЛ . Перед этим были обыграны «Брентфорд» (2:1) и «Челси» (1:0).

Всего под руководством тренера, назначенного в январе, манкунианцы провели 14 игр. В них они одержали 10 побед и по два раза сыграли вничью и уступили.