«МЮ» выиграл три матча подряд. При Кэррике у манкунианцев 10 побед в 14 играх
«Манчестер Юнайтед» одержал третью победу подряд.
Команда Майкла Кэррика одолела «Ливерпуль» (3:2) в 35-м туре АПЛ. Перед этим были обыграны «Брентфорд» (2:1) и «Челси» (1:0).
Всего под руководством тренера, назначенного в январе, манкунианцы провели 14 игр. В них они одержали 10 побед и по два раза сыграли вничью и уступили.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
54 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Если Миша провалит сезон, след летом будет проще найти топ тренера.
Мало того, что часто выигрывает, так еще и по модным схемам не играет
Дайте подстричься человеку
да то же поражение Эвертону в Большинстве! дома!!!
они просто не могут уверенно победить, и не создать себе одновременно пачку проблем.
даже сегодня - ведем 2-0, выходит сырой Амад, обрезается, 2-1. хер с ним, едем дальше.
может организовать натиск и постараться восстановить преимущества в 2 гола? нахер надо, давайте-ка лучше перепасовку под прессингом с в совей штрафной устроим, почему бы и нет? держи, 2-2.
абсолютно из ничего, соперник вообще ничего не создал, но если лохи сами себе привозят голевые моменты 🤦♂️
и вот такая херня - обычное дело.
просто нет в АПЛ другой команды, которая так массово создавала бы проблемы сама себе. нет такой.
а потом Бруну требует гарантий от клуба, по победам в АПЛ и ЛЧ. да какие гарантии они ему должны дать, интересно, если вы очки теряете там, где их вообще нельзя терять