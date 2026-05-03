54

«МЮ» выиграл три матча подряд. При Кэррике у манкунианцев 10 побед в 14 играх

«Манчестер Юнайтед» одержал третью победу подряд.

Команда Майкла Кэррика одолела «Ливерпуль» (3:2) в 35-м туре АПЛ. Перед этим были обыграны «Брентфорд» (2:1) и «Челси» (1:0).

Всего под руководством тренера, назначенного в январе, манкунианцы провели 14 игр. В них они одержали 10 побед и по два раза сыграли вничью и уступили.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Сезон спасён. Это сработало. Думаю ему дадут контракт на год по схеме 1+1. Явного кандидата на пост тренера сейчас все равно нет.
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Соглашусь. 1+1 это оптимальный риск.
Если Миша провалит сезон, след летом будет проще найти топ тренера.
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Дадут 3+1 или ещё больше
Ну тут точно надо увольнять
Мало того, что часто выигрывает, так еще и по модным схемам не играет
Ответ Растин Кол
Сейчас тебя адепты секты великого Португальца (его кликали лучшим тренером современности особо одаренные даже) заминусуют
Оставьте Кэррика!!
Ответ Demyan Grachev
ДО НОЯБРЯ!!!!!!!
Осталось две
Дайте подстричься человеку
Ответ Игорь Лебедев
Ой хоть бы, осталось отцепить этого патлатого хайпожора от клуба
Каррик спас сезон
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Волшебник просто
Не сказать, что состав у МЮ какой-то выдающийся, но результат прям отличный - Кэррик хорошо поработал.
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
У них атака за 220+ лямов
Ответ zzzeeerrrooo
И как ты считаешь, играет она на 220+ лямов? :)
МЮ в этом сезоне, растерял херову тучу очков, только потому, что бросали играть, едва получив преимущество. ради интереса, посмотрите, сколько очков они потеряли в подвале таблицы: ВХ, НФ, Бернли, Сандерленд, волки - да мало ли там их.
да то же поражение Эвертону в Большинстве! дома!!!
они просто не могут уверенно победить, и не создать себе одновременно пачку проблем.
даже сегодня - ведем 2-0, выходит сырой Амад, обрезается, 2-1. хер с ним, едем дальше.
может организовать натиск и постараться восстановить преимущества в 2 гола? нахер надо, давайте-ка лучше перепасовку под прессингом с в совей штрафной устроим, почему бы и нет? держи, 2-2.
абсолютно из ничего, соперник вообще ничего не создал, но если лохи сами себе привозят голевые моменты 🤦‍♂️
и вот такая херня - обычное дело.
просто нет в АПЛ другой команды, которая так массово создавала бы проблемы сама себе. нет такой.

а потом Бруну требует гарантий от клуба, по победам в АПЛ и ЛЧ. да какие гарантии они ему должны дать, интересно, если вы очки теряете там, где их вообще нельзя терять
Ответ Любезный Коссутий
Все по-делу раскидал!
Надо оставлять
Напомним, что Аморим сумел только раз сделать 2 победы подряд.
Надо оставлять
