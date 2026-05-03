  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-судья Федотов согласен с отменой гола Кордобы: «Игрок «Краснодара» правой рукой придержал соперника за левую и сделал движение вниз, за счет чего и выиграл позицию»
18

Экс-судья Федотов согласен с отменой гола Кордобы: «Игрок «Краснодара» правой рукой придержал соперника за левую и сделал движение вниз, за счет чего и выиграл позицию»

Экс-судья Федотов поддержал отмену гола Кордобы.

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов согласился с отменой гола Джона Кордобы в матче с «Акроном» (1:0) в 28-м туре Мир РПЛ. 

На 53-й минуте главный судья Евгений Буланов после просмотра повтора не стал засчитывать взятие ворот, объявив, что форвард «Краснодара» нарушил правила на опекавшем его Марате Бокоеве, когда пытался освободиться из-под его опеки.

«Гол «Краснодара» отменен правильно. Изначально и Кордоба, и Бокоев применяли руки в борьбе. Но последнее действие было за игроком «Краснодара» – он правой рукой придержал соперника за левую и сделал движение вниз, за счет чего и выиграл позицию.

Буланов видеть этого не мог, так что правильное вмешательство ВАР в лице Иванова», – сказал Федотов. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
logoМарат Бокоев
logoКраснодар
logoЧемпионат.com
Евгений Буланов
Игорь Федотов
logoсудьи
logoДжон Кордоба
logoАкрон
logoпремьер-лига Россия
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сколько же этих Эксов развелось ))) лижут лижут , но не оправдывают свое предназначение )))
Ответ Валерий Глубокий
Сколько же этих Эксов развелось ))) лижут лижут , но не оправдывают свое предназначение )))
Так он бывший из за своей некомпетентности. И если не ошибаюсь испачканный в продажности
Кстати, если кто не заметил, Бокоев всю игру так делал. Падал от любого контакта. Я минимум 3 эпизода заметил. Так делают только тогда, когда заранее уверены в лояльности судьи. Когда тебе сказали: падай, судья свистнет. Иначе так НИ ОДИН защитник делать не станет...
Ответ NoThanks
Кстати, если кто не заметил, Бокоев всю игру так делал. Падал от любого контакта. Я минимум 3 эпизода заметил. Так делают только тогда, когда заранее уверены в лояльности судьи. Когда тебе сказали: падай, судья свистнет. Иначе так НИ ОДИН защитник делать не станет...
Комментарий скрыт
Ответ Z-7478
Комментарий скрыт
Баскетбол не контактная игра. Как можно сравнивать
Федотов очки купи или мужества.
Ответ cleverman_1
Федотов очки купи или мужества.
Он боится
Ахахахаха :))
Поэтому ты и федотов
Это чудо когда перестанут спрашивать? Федотов да все знают от кого ты деньги получаешь,не трудись.Позорище был судьей,а сейчас вообще ниже плинтуса
Да никто не поверит никаким экс арбитрам. Потому что все аидели что нарушения не было. Позор!
Федотов и Адольфа Г. оправдал бы, наверное...
Скорее всего главная проблема в том что повтор из космоса показывают и не разглядеть как там потянул за руку.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Симеоне о падении Гризманна в штрафной «Арсенала»: «Мы все понимали, что Пубиль фолил, судья принял правильное решение. Не хочу искать оправдания»
42 минуты назад
Вспоминаем самые яркие моменты «Локомотива» за всю историю существования
45 минут назадТесты и игры
Глава КДК про техническое поражение «Уфы»: «Угроза БПЛА не опровергает решение. Почему клуб организовал маршрут так, что из-за задержки одного рейса участие в матче стало невозможным?»
55 минут назад
Джулиано Симеоне о падении в штрафной «Арсенала»: «Из-за Габриэла я потерял равновесие и не смог пробить как следует, все произошло очень быстро. Судья даже не использовал ВАР»
57 минут назад
Симеоне толкнул директора «Арсенала» Берту, который на 95-й жестами призывал судью закончить матч ЛЧ. Андреа 12 лет работал в «Атлетико»
сегодня, 21:54Фото
Лаос о судействе Зиберта: «Недостойно главного турнира в мире»
сегодня, 21:54
Артета о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Горжусь и радуюсь, ждать этого пришлось долго. В игре с «Атлетико» мы продемонстрировали зрелость»
сегодня, 21:44
Гризманн не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу за 17 лет в Испании. Форвард «Атлетико» переходит в «Орландо Сити» летом
сегодня, 21:41
Диего Симеоне: «Атлетико» в ЛЧ прошел намного дальше, чем ожидал, хорошая кампания. Мы заслуживали дополнительного времени с «Арсеналом», было много моментов. Они хорошо бились»
сегодня, 21:39
«Арсенал» выиграл 41 матч за сезон – это повторение рекорда клуба
сегодня, 21:29
Ко всем новостям
Последние новости
Анри о шансах Франции на ЧМ-2026: «У нас 4 финала на 7 последних чемпионатах – я оптимистично настроен. Но надо уважать Аргентину, номер 10 там носит Месси»
16 минут назад
«Баварии» интересен Торнике Кварацхелия. 16-летний брат Хвичи встретится с руководством мюнхенцев (LaGazzetta.ge)
27 минут назад
Игорь Семшов: «Галактионов из этого состава «Локо» выжимает максимум, 3-е место будет большим достижением. Уход Баринова не мог не сказаться»
30 минут назад
39-летний Халк подписал с «Флуминенсе» контракт до конца 2027 года
44 минуты назадФото
Райя с 8.2 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Арсенал» – «Атлетико». У Сака 7.9, худший – Дьокереш с 5.7
сегодня, 22:13
Артета о выходе в финал ЛЧ: «Невероятный вечер, мы творили историю вместе. Не могу еще сильнее гордиться каждым, кто связан с «Арсеналом»
сегодня, 22:04
«Арсенал» в финале ЛЧ – а каким получился прошлый заход? Погружаемся в 2006-й
сегодня, 21:58ВидеоСпортс"
Сака о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Прекрасная история. Надеюсь, что она хорошо закончится в Будапеште. Мы очень рады»
сегодня, 21:50
У «Арсенала» 30 сухих матчей в этом сезоне – такого не было с сезона-1993/94
сегодня, 21:29
Вратарь «Арсенала» Райя провел 9 сухих матчей в сезоне ЛЧ и повторил достижение Канисареса, Наваса и Менди
сегодня, 21:25
Рекомендуем