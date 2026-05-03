Экс-судья Федотов согласен с отменой гола Кордобы: «Игрок «Краснодара» правой рукой придержал соперника за левую и сделал движение вниз, за счет чего и выиграл позицию»
Бывший судья РПЛ Игорь Федотов согласился с отменой гола Джона Кордобы в матче с «Акроном» (1:0) в 28-м туре Мир РПЛ.
На 53-й минуте главный судья Евгений Буланов после просмотра повтора не стал засчитывать взятие ворот, объявив, что форвард «Краснодара» нарушил правила на опекавшем его Марате Бокоеве, когда пытался освободиться из-под его опеки.
«Гол «Краснодара» отменен правильно. Изначально и Кордоба, и Бокоев применяли руки в борьбе. Но последнее действие было за игроком «Краснодара» – он правой рукой придержал соперника за левую и сделал движение вниз, за счет чего и выиграл позицию.
Буланов видеть этого не мог, так что правильное вмешательство ВАР в лице Иванова», – сказал Федотов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сколько же этих Эксов развелось ))) лижут лижут , но не оправдывают свое предназначение )))
Так он бывший из за своей некомпетентности. И если не ошибаюсь испачканный в продажности
Кстати, если кто не заметил, Бокоев всю игру так делал. Падал от любого контакта. Я минимум 3 эпизода заметил. Так делают только тогда, когда заранее уверены в лояльности судьи. Когда тебе сказали: падай, судья свистнет. Иначе так НИ ОДИН защитник делать не станет...
Баскетбол не контактная игра. Как можно сравнивать
Федотов очки купи или мужества.
Он боится
Гы-гы-гы.
Ахахахаха :))
Поэтому ты и федотов
Это чудо когда перестанут спрашивать? Федотов да все знают от кого ты деньги получаешь,не трудись.Позорище был судьей,а сейчас вообще ниже плинтуса
Да никто не поверит никаким экс арбитрам. Потому что все аидели что нарушения не было. Позор!
Федотов и Адольфа Г. оправдал бы, наверное...
Скорее всего главная проблема в том что повтор из космоса показывают и не разглядеть как там потянул за руку.
