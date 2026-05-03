Экс-судья Федотов согласен с отменой гола Кордобы: «Игрок «Краснодара» правой рукой придержал соперника за левую и сделал движение вниз, за счет чего и выиграл позицию»

Экс-судья Федотов поддержал отмену гола Кордобы.

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов согласился с отменой гола Джона Кордобы в матче с «Акроном » (1:0) в 28-м туре Мир РПЛ.

На 53-й минуте главный судья Евгений Буланов после просмотра повтора не стал засчитывать взятие ворот, объявив, что форвард «Краснодара » нарушил правила на опекавшем его Марате Бокоеве , когда пытался освободиться из-под его опеки.

«Гол «Краснодара» отменен правильно. Изначально и Кордоба, и Бокоев применяли руки в борьбе. Но последнее действие было за игроком «Краснодара» – он правой рукой придержал соперника за левую и сделал движение вниз, за счет чего и выиграл позицию.

Буланов видеть этого не мог, так что правильное вмешательство ВАР в лице Иванова», – сказал Федотов.