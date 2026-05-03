«Ливерпуль» проиграл 11 матчей в АПЛ – такого не было с сезона-2014/15

«Ливерпуль» потерпел 11-е поражение в текущем чемпионате Англии.

Команда Арне Слота в гостях уступила «Манчестер Юнайтед» в 35-м туре – 2:3.

11 проигранных матчей в АПЛ – худший результат мерсисайдцев с сезона-2014/15, когда они уступили 12 раз.

Поражения «Ливерпулю» в этом чемпионате нанесли «МЮ» (дважды), «Брайтон», «Вулверхэмптон», «Манчестер Сити» (дважды), «Борнмут», «Ноттингем Форест», «Брентфорд», «Челси» и «Кристал Пэлас». 

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
47 комментариев
Слот впервые помоему отыграл два мяча. Это рекорд епт. Я не помню в этом сезоне, что бы отыгрался в два мяча
Ответ womaniser
Интересно все 5 голов на Олд Трафоорд у Ливерпуля при Слоте - это привозы
Ответ womaniser
да он и не отыграл, МЮ сам как бы подарил им эти два мяча
Ну что, сторонники Слота продолжайте и дальше его поддерживать. Оправдывайте плохое выступление команды в этом сезоне - большим количеством новичков, травм и пропуском голов на последних минутах, простым невезением!! Забыл добавить про слабую физическую форму команды на протяжении всего сезона)
Ответ Юрий Р.
Слот сам походу в отставку не подаст, собака сутулая.
Ответ Moran Guy
Обиднее всего, что скорее всего его оставят на следующий сезон, а по середине сезона его снимут)
Багаж Клоппа закончился
Ответ che kaif
Всегда можно воспользоваться багажом Аленичева
Ответ che kaif
не надоело эту чушь писать? когда в том году Слот пришел Ливерпуть НЕ БЫЛ чемпионом и никакого багажа не было
И закончит сезон в зоне ЛЧ. Ндэ, это вам не пепоклопповские 90+ очков
Ответ _FoX-
Может и не закончит. Вилла, Челси , Брентфорд. Неприятный календарь
Ответ _FoX-
Это был прайм Ливерпуля в этом веке
Багаж клоппа закончился . Теперь в ход пошел багаж Роджерса
Самое страшное - лысый остается и на следующий сезон.
Магия на самом деле, проигрывать треть матчей и находиться в топ 4
Ответ killmekarina
Не магия, у всех 20 команд много поражений. Даже будущий чемпион АПЛ максимум наберёт 85 очков, а это мало по сравнению последних 6/7 лет. Поэтому для ЛЧ хватит и 60 очков скорее всего. Ну и конечно 5 место в ЛЧ тоже помогает
Слот абсолютно не справляется с дз
Игроки без тактики
2 гола Ливерпуля морально волевые некоторых игроков
Видимо Алонсо его заменит.
Ответ Кара Мурза
Уже были новости, что Слота оставят на следующий сезон тоже, тогда будут как тотенхэм точно
Я буду очень удивлен, если руководство оставит "это" на следующий сезон.
И вопрос с опережением на возможный комментарий физрука после игры "...увидел много положительных моментов, нам не повезло, мы могли выиграть, играли достойно и т.д." - а что команда делала в первом тайме?
Ответ Clockwork_Scouser
бесит, что сам Слот не подает в отставку.
Ответ Moran Guy
Я очень надеюсь на его порядочность
«Манчестер Юнайтед» одолел «Ливерпуль» – 3:2! Майну забил победный мяч, Гакпо и Собослаи отличились после ошибок Ламменса и Диалло
3 мая, 16:26
«МЮ» после ошибок Диалло и Ламменса дважды пропустил от «Ливерпуля». Передачу хавбека поперек поля перехватил Собослаи, вратарь «Юнайтед» отдал пас по центру на ногу Мак Аллистеру
3 мая, 16:11
«Ливерпуль» пропустил 17 голов со стандартов без учета пенальти в этом сезоне АПЛ. Клуб побил свой антирекорд сезона-1992/93
3 мая, 15:24
Симеоне о падении Гризманна в штрафной «Арсенала»: «Мы все понимали, что Пубиль фолил, судья принял правильное решение. Не хочу искать оправдания»
42 минуты назад
Вспоминаем самые яркие моменты «Локомотива» за всю историю существования
45 минут назадТесты и игры
Глава КДК про техническое поражение «Уфы»: «Угроза БПЛА не опровергает решение. Почему клуб организовал маршрут так, что из-за задержки одного рейса участие в матче стало невозможным?»
55 минут назад
Джулиано Симеоне о падении в штрафной «Арсенала»: «Из-за Габриэла я потерял равновесие и не смог пробить как следует, все произошло очень быстро. Судья даже не использовал ВАР»
57 минут назад
Симеоне толкнул директора «Арсенала» Берту, который на 95-й жестами призывал судью закончить матч ЛЧ. Андреа 12 лет работал в «Атлетико»
сегодня, 21:54Фото
Лаос о судействе Зиберта: «Недостойно главного турнира в мире»
сегодня, 21:54
Артета о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Горжусь и радуюсь, ждать этого пришлось долго. В игре с «Атлетико» мы продемонстрировали зрелость»
сегодня, 21:44
Гризманн не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу за 17 лет в Испании. Форвард «Атлетико» переходит в «Орландо Сити» летом
сегодня, 21:41
Диего Симеоне: «Атлетико» в ЛЧ прошел намного дальше, чем ожидал, хорошая кампания. Мы заслуживали дополнительного времени с «Арсеналом», было много моментов. Они хорошо бились»
сегодня, 21:39
«Арсенал» выиграл 41 матч за сезон – это повторение рекорда клуба
сегодня, 21:29
Анри о шансах Франции на ЧМ-2026: «У нас 4 финала на 7 последних чемпионатах – я оптимистично настроен. Но надо уважать Аргентину, номер 10 там носит Месси»
16 минут назад
«Баварии» интересен Торнике Кварацхелия. 16-летний брат Хвичи встретится с руководством мюнхенцев (LaGazzetta.ge)
27 минут назад
Игорь Семшов: «Галактионов из этого состава «Локо» выжимает максимум, 3-е место будет большим достижением. Уход Баринова не мог не сказаться»
30 минут назад
39-летний Халк подписал с «Флуминенсе» контракт до конца 2027 года
44 минуты назадФото
Райя с 8.2 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Арсенал» – «Атлетико». У Сака 7.9, худший – Дьокереш с 5.7
сегодня, 22:13
Артета о выходе в финал ЛЧ: «Невероятный вечер, мы творили историю вместе. Не могу еще сильнее гордиться каждым, кто связан с «Арсеналом»
сегодня, 22:04
«Арсенал» в финале ЛЧ – а каким получился прошлый заход? Погружаемся в 2006-й
сегодня, 21:58ВидеоСпортс"
Сака о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Прекрасная история. Надеюсь, что она хорошо закончится в Будапеште. Мы очень рады»
сегодня, 21:50
У «Арсенала» 30 сухих матчей в этом сезоне – такого не было с сезона-1993/94
сегодня, 21:29
Вратарь «Арсенала» Райя провел 9 сухих матчей в сезоне ЛЧ и повторил достижение Канисареса, Наваса и Менди
сегодня, 21:25
