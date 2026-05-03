«Ливерпуль» проиграл 11 матчей в АПЛ – такого не было с сезона-2014/15
«Ливерпуль» потерпел 11-е поражение в текущем чемпионате Англии.
Команда Арне Слота в гостях уступила «Манчестер Юнайтед» в 35-м туре – 2:3.
11 проигранных матчей в АПЛ – худший результат мерсисайдцев с сезона-2014/15, когда они уступили 12 раз.
Поражения «Ливерпулю» в этом чемпионате нанесли «МЮ» (дважды), «Брайтон», «Вулверхэмптон», «Манчестер Сити» (дважды), «Борнмут», «Ноттингем Форест», «Брентфорд», «Челси» и «Кристал Пэлас».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
И вопрос с опережением на возможный комментарий физрука после игры "...увидел много положительных моментов, нам не повезло, мы могли выиграть, играли достойно и т.д." - а что команда делала в первом тайме?