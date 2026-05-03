«Ливерпуль» проиграл 11 матчей в АПЛ – такого не было с сезона-2014/15

«Ливерпуль » потерпел 11-е поражение в текущем чемпионате Англии.

Команда Арне Слота в гостях уступила «Манчестер Юнайтед » в 35-м туре – 2:3.

11 проигранных матчей в АПЛ – худший результат мерсисайдцев с сезона-2014/15, когда они уступили 12 раз.

Поражения «Ливерпулю» в этом чемпионате нанесли «МЮ» (дважды), «Брайтон», «Вулверхэмптон», «Манчестер Сити» (дважды), «Борнмут», «Ноттингем Форест», «Брентфорд», «Челси» и «Кристал Пэлас».