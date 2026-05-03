  • Сперцян отдал 15 голевых передач в РПЛ. Только у Лоськова и Халка было больше ассистов за сезон
31

Сперцян сделал 15 голевых передач в чемпионате России.

Эдуард Сперцян возглавляет список ассистентов Мир РПЛ.

Полузащитник «Краснодара» отметился голевой передачей на Джону Кордобу в игре с «Акроном» (1:0) в 28-м туре Мир РПЛ.

Теперь на счету футболиста сборной Армении 15 результативных пасов в текущем чемпионате. 

Рекорд принадлежит Дмитрию Лоськову – 16 передач в 2003 году. В сезоне-2015/16 его повторил Халк. 15 пасов было у Максима Глушенкова два года назад.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
31 комментарий
Тут любят шутить про воспитанников Краснодара и количество легионеров, но почему-то умалчивают, что как раз большая часть лидеров это выпускники академии, а легионеры там не за 30 миллионов. С Бахчи и Ленини, которых взяли за два миллиона, борются за чемпионство второй сезон подряд. Зимой даже ни одного бразильца за 20 миллионов не взяли.
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Так тренирует тренер, а футболисты люди не футбольные!
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Потому что воспитанников можно вернуть за 50 тыщ, а бразильцы меньше чем за 15 млн не ликвид
Спасибо Андрею Савину за текст про «потухшего» Сперцяна
В сезоне 1999 года Андрей Тихонов отдал 16 голевых передач в чемпионате России. При этом он забил 19 голов(с).Не важно как называется РПЛ и ЧР,суть не меняется.
Ответ Spartakus1984
мне тоже непонятно почему во всех рейтингах выкидывает всё, что было до РПЛ! Так-то и РПЛ появился недавно - до этого было РФПЛ
Ответ trav
Тем более не понятно,что тот же Лоськов играл во времена Тихонова
Не жадный Эдуард
Сперцян большой молодец!
Эх… золотые времена Халка в РПЛ…
Ответ Хлынов
Лучшая Россия 21 века была во времена Халка. Он кстати свободный агент с прошлой недели)) почему и не взять на лавку под того же Кордобу))) минут на 20 выходить
Глушенков так-то незаурядного таланта видимо раз в такой компании, непонятно почему такое желание осесть в зените и не попробовать себя в европе.
Ответ Ivan Babenko
Глушенков в плане таланта вообще топ, но характер, слишком хорошие условия ему нужны, чтоб он лучшую свою игру показывал. Сейчас еще прибавил в обороне, но все равно еще работать и работать, объема не так много.
Ответ Ivan Babenko
Там фигачить придется каждый день, еще и язык учить и жить в другой среде
На сколько я помню Аленичев в конце 90х штук 20 голевых отдал или даже больше
