Сперцян отдал 15 голевых передач в РПЛ. Только у Лоськова и Халка было больше ассистов за сезон

Сперцян сделал 15 голевых передач в чемпионате России.

Эдуард Сперцян возглавляет список ассистентов Мир РПЛ.

Полузащитник «Краснодара » отметился голевой передачей на Джону Кордобу в игре с «Акроном » (1:0) в 28-м туре Мир РПЛ .

Теперь на счету футболиста сборной Армении 15 результативных пасов в текущем чемпионате.

Рекорд принадлежит Дмитрию Лоськову – 16 передач в 2003 году. В сезоне-2015/16 его повторил Халк . 15 пасов было у Максима Глушенкова два года назад.