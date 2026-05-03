У «Краснодара» 7 побед и 3 ничьих в 10 последних матчах. Дальше – две встречи с «Динамо»

«Краснодар» не проигрывает 10 матчей.

«Краснодар » продлил серию без поражений до десяти матчей.

Команда Мурада Мусаева сегодня одолела «Акрон » (1:0) в 28-м туре Мир РПЛ .

В последний раз «быки» проигрывали 8 марта – «Рубину» (1:2). С тех пор у них семь побед и три ничьих в чемпионате и FONBET Кубке России.

7 и 11 мая «Краснодар» сыграет с «Динамо» – сперва в Кубке, затем в РПЛ.