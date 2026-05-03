«МЮ» после ошибок Диалло и Ламменса дважды пропустил от «Ливерпуля». Передачу хавбека поперек поля перехватил Собослаи, вратарь «Юнайтед» отдал пас по центру на ногу Мак Аллистеру
«Ливерпуль» отличился в матче 35-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» после ошибок манкунианцев (2:3, второй тайм).
Первый гол манкунианцы пропустили на 47-й минуте, при счете 2:0 в пользу «Юнайтед»: Амад Диалло отдал поперечный пас в центре поля, который перехватил Доминик Собослаи. Венгр протащил мяч до штрафной «МЮ» и точно пробил в угол.
Второй гол «Ливерпуля» был забил в результате ошибки голкипера хозяев Сенне Ламменса. Вратарь «МЮ» отдал пас по центру, эту передачу на линии штрафной перехватил Алексис Мак Аллистер.
Хавбек «Ливерпуля» покатил Доминику Собослаи, а тот в касание отдал Коди Гакпо. Нидерландец отправил мяч в пустые ворота.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Слот в перерыве - мужики отдайте им мяч они сами придумают нам момент у своих ворот✓ Л - гений!
Интересно если бы игроки МЮ не привезли эти голы то Ливерпуль забил бы по итогу или нет
это не возможно, идеи вообще нет , вся суть игры это на́де́жда на личные качества игроков(вдруг кто то в соло проскочит троих и будет опасный момент)
Согласен, идей вообще у Ливерпуля не было, МЮ ещё пару 100 % не забил, плюс сами подарили интригу, слава Богу собрались, а то после двух голов, минут 10 паника была, сами растерялись.
