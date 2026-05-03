«МЮ» после ошибок Диалло и Ламменса дважды пропустил от «Ливерпуля». Передачу хавбека поперек поля перехватил Собослаи, вратарь «Юнайтед» отдал пас по центру на ногу Мак Аллистеру

«Ливерпуль» забил в матче с «МЮ» после ошибок соперников.

«Ливерпуль» отличился в матче 35-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» после ошибок манкунианцев (2:3, второй тайм). 

Первый гол манкунианцы пропустили на 47-й минуте, при счете 2:0 в пользу «Юнайтед»: Амад Диалло отдал поперечный пас в центре поля, который перехватил Доминик Собослаи. Венгр протащил мяч до штрафной «МЮ» и точно пробил в угол. 

Второй гол «Ливерпуля» был забил в результате ошибки голкипера хозяев Сенне Ламменса. Вратарь «МЮ» отдал пас по центру, эту передачу на линии штрафной перехватил Алексис Мак Аллистер

Хавбек «Ливерпуля» покатил Доминику Собослаи, а тот в касание отдал Коди Гакпо. Нидерландец отправил мяч в пустые ворота.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс''
Слот в перерыве - мужики отдайте им мяч они сами придумают нам момент у своих ворот✓ Л - гений!
Интересно если бы игроки МЮ не привезли эти голы то Ливерпуль забил бы по итогу или нет
Ответ Lavinka
Интересно если бы игроки МЮ не привезли эти голы то Ливерпуль забил бы по итогу или нет
это не возможно, идеи вообще нет , вся суть игры это на́де́жда на личные качества игроков(вдруг кто то в соло проскочит троих и будет опасный момент)
Согласен, идей вообще у Ливерпуля не было, МЮ ещё пару 100 % не забил, плюс сами подарили интригу, слава Богу собрались, а то после двух голов, минут 10 паника была, сами растерялись.
