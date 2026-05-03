«МЮ» после ошибок Диалло и Ламменса дважды пропустил от «Ливерпуля». Передачу хавбека поперек поля перехватил Собослаи, вратарь «Юнайтед» отдал пас по центру на ногу Мак Аллистеру

«Ливерпуль » отличился в матче 35-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед » после ошибок манкунианцев (2:3, второй тайм).

Первый гол манкунианцы пропустили на 47-й минуте, при счете 2:0 в пользу «Юнайтед»: Амад Диалло отдал поперечный пас в центре поля, который перехватил Доминик Собослаи. Венгр протащил мяч до штрафной «МЮ» и точно пробил в угол.

Второй гол «Ливерпуля» был забил в результате ошибки голкипера хозяев Сенне Ламменса. Вратарь «МЮ» отдал пас по центру, эту передачу на линии штрафной перехватил Алексис Мак Аллистер .

Хавбек «Ливерпуля» покатил Доминику Собослаи, а тот в касание отдал Коди Гакпо. Нидерландец отправил мяч в пустые ворота.