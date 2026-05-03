«Краснодар» на одно очко опережает «Зенит» в РПЛ за два тура до конца сезона
Перед предпоследним туром в Мир РПЛ лидирует «Краснодар».
Сегодня команда Мурада Мусаева одолела «Акрон» – 1:0. Она набрала 63 очка в 28 матчах и возглавляет таблицу. У идущего вторым «Зенита» 62 балла.
«Быкам» остается сыграть с «Динамо» в гостях и с «Оренбургом» дома, петербуржцам – с «Сочи» на своем поле и с «Ростовом» на выезде.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
По сути Краснодару осталось только один матч выиграть.
Зенит в этом туре был убедителен...
А Краснодар по сути провалив первый тайм, сумели собраться и выиграть очень тяжёлый матч...
Имхо, все решится в следующем туре, если быки обыграют Динамо, то свое уже заберут...