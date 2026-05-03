  • Казанский об отмене гола Кордобы: «Смехопанорама! Если это фол, то я «торпедный катер». Как в обычной борьбе за позицию в контактном виде спорта можно рассмотреть какой-то криминал?»
52

Спортивный комментатор Денис Казанский не согласился с отменой гола форварда «Краснодара» Джона Кордобы в матче с «Акроном» (1:0, второй тайм). 

На 53-й минуте главный судья Евгений Буланов после просмотра повтора не стал засчитывать взятие ворот, объявив, что Кордоба нарушил правила на опекавшем его Марате Бокоеве, когда пытался освободиться из-под его опеки.

«Куда больше вопросов по отмене гола Кордобы в Самаре. Если это нарушение правил, то я «торпедный катер».

Как в обычной борьбе за позицию в контактном виде спорта можно рассмотреть какой-то криминал? Смехопанорама!» – написал Казанский. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Дениса Казанского
52 комментария
Ждем разбора экспертов с Матч ТВ даже интересно, что там они там увидят
Ответ Хлынов
они увидят то, что им газом навеет)))
Ответ Калькулон
Комментарий скрыт
Зеня в судейскую занес
Ответ Антон Кирпилянский
Комментарий скрыт
Ответ krigzhan@mail.ru
Комментарий скрыт
Не бесит совсем, смешно и интересно просто сколько лет они будут переносить 100летие клуба🤣
Пускай только кто то откроет рот ,что Краснодару подсуживают . Ошибки судей во всех матчах бывают .
Ответ Константин Эсперов
Комментарий скрыт
Ответ vas1105
Комментарий скрыт
опасно так легкомысленно открывать рот, может что то залететь/попасть
Кордоба это Золотая машина!
Главное помнить,что судьи помогают Краснодару по мнению питерцев.
Здравствуйте уважаемые любители футбола, у микрофона Торпедный Катер.
Ответ Anders_b
Русский торпедный катер, .....
Денис спасибо тебе за объективность!!! На Зенит тв скажут был фол.
Горячий привет всем свидетелям того, как «Краснодар» тащат к чемпионству»!
Я думаю в последнем туре вообще смех будет от судейских решений, там стесняться уже не будут
Ничего необычного,опять питерский середняк тянут к чемпионству 🤡
