Казанский об отмене гола Кордобы: «Смехопанорама! Если это фол, то я «торпедный катер». Как в обычной борьбе за позицию в контактном виде спорта можно рассмотреть какой-то криминал?»

Казанский об отмене гола Кордобы: если это фол, то я «торпедный катер».

Спортивный комментатор Денис Казанский не согласился с отменой гола форварда «Краснодара » Джона Кордобы в матче с «Акроном » (1:0, второй тайм).

На 53-й минуте главный судья Евгений Буланов после просмотра повтора не стал засчитывать взятие ворот, объявив, что Кордоба нарушил правила на опекавшем его Марате Бокоеве , когда пытался освободиться из-под его опеки.

«Куда больше вопросов по отмене гола Кордобы в Самаре. Если это нарушение правил, то я «торпедный катер».

Как в обычной борьбе за позицию в контактном виде спорта можно рассмотреть какой-то криминал? Смехопанорама!» – написал Казанский.