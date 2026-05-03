Кордоба забил 16-й гол и лидирует в списке бомбардиров Мир РПЛ. Форвард «Краснодара» на три мяча опережает Батракова и Хиля

Кордоба забил 16-й гол в сезоне РПЛ.

Джон Кордоба увеличил отрыв от преследователей в списке бомбардиров Мир РПЛ.

Нападающий «Краснодара» открыл счет на 72-й минуте матча с «Акроном» в 28-м туре. Ассистировал ему Эдуард Сперцян.

Для колумбийца это 16-й гол в текущем чемпионате. Ближе всех к нему Алексей Батраков («Локомотив») и Брайан Хиль («Балтика») – у них по 13 мячей.

Подробно со статистикой лучшего бомбардира РПЛ можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Джон Кордоба - лучшее, что случалось с РПЛ со времён Вагнера Лава 💪
Такие как правило у нас долго не задерживаются, мотивацию теряют и уезжают в Европу
Это совсем не про Кордобу. Он с 2013 в Европе и 5 лет уже в Краснодаре)
Вот это бык 🐂
Вообще по делу это был 17ый гол но Серёга Иванов на ВАРе и Буланов в поле были заряжены на иной исход матча.
Это единственный качественный легионер, который остался в лиге, старый, довоенный. Все остальные - пыль с дорог Сербии, Албании, и Южной Америки. Стыдно смотреть на этих Поповичей, Майсторовичей, Вер и прочих Гондоу
Один отменили гады проплаченные.
Кордоба☝️, топ - топ
плюшевым в компот
