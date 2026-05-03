Кордоба забил 16-й гол и лидирует в списке бомбардиров Мир РПЛ. Форвард «Краснодара» на три мяча опережает Батракова и Хиля

Кордоба забил 16-й гол в сезоне РПЛ.

Джон Кордоба увеличил отрыв от преследователей в списке бомбардиров Мир РПЛ.

Нападающий «Краснодара » открыл счет на 72-й минуте матча с «Акроном » в 28-м туре. Ассистировал ему Эдуард Сперцян .

Для колумбийца это 16-й гол в текущем чемпионате. Ближе всех к нему Алексей Батраков («Локомотив ») и Брайан Хиль («Балтика») – у них по 13 мячей.

