  • Чех о покупке «Челси» молодых игроков: «Если хотите выигрывать каждый сезон, это не походит. Когда у команды нет опыта, футболисты смотрят друг на друга с мыслью: «Кто мне поможет?»
Чех раскритиковал стратегию «Челси» по покупке молодежи.

Бывший вратарь «Челси» Петр Чех раскритиковал поход клуба к трансферам, при котором ставка делается на молодых футболистов.

«Нужно понимать, чего вы хотите добиться. У вас могут быть молодые, талантливые игроки, и вы можете побеждать, но очень редко удается совмещать это. Если вы сосредоточены на том, чтобы привлекать молодых талантливых игроков и развивать их – это одно, но если вы хотите выигрывать каждый сезон и стабильно конкурировать, это не походит.

Вам нужно менять философию. Некоторые вещи несовместимы, потому что, чтобы выиграть Лигу чемпионов или Премьер-лигу… это невероятно сложные турниры, и в них требуется стабильность.

Вам необходимо иметь сильное ядро команды. А уже затем можно привлекать молодых талантливых игроков, которые будут быстрее прогрессировать и получать поддержку от более опытных партнеров, помогающих им справляться с трудными периодами.

Когда большая часть вашей команды молода и не имеет опыта прохождения через сложные времена, они начинают смотреть друг на друга с мыслью: «Кто мне поможет?» Им может быть очень трудно. Нужно понимать, на каком этапе вы находитесь и что именно вам необходимо», – сказал Чех. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Athletic
Это понимают все кроме наших упоротых владельцев🤷
Поможет записка от Росеньора на 89 при 8-2.
Что толку повторяться? Туповатые эгбали и боэли всё равно никого не слушают
